Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 56
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Lordi

*



25 мар 2026 : 		 MR. LORDI: «Столько всяких ограничений, что мы уже не можем как раньше»

4 ноя 2025 : 		 Лидер LORDI: «Я не знаю современных музыкантов»

22 окт 2025 : 		 Кавер-версия KISS от LORDI feat. Andrey Smirnov

25 мар 2025 : 		 Лидер LORDI: «Музыкальные сервисы — зло злобнючее!»

21 мар 2025 : 		 Видео с текстом от LORDI

14 фев 2025 : 		 Новое видео LORDI

18 янв 2025 : 		 Видео с текстом от LORDI

13 дек 2024 : 		 Новая песня LORDI

23 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления LORDI

5 авг 2024 : 		 Новая песня LORDI

1 июл 2024 : 		 У LORDI готов альбом

26 сен 2023 : 		 Вокалист LORDI: «Мейнстрим-издания от нас отстали, и это прекрасно!»

14 май 2023 : 		 MR. LORDI: «Мы никогда не были ориентированы на семью!»

31 мар 2023 : 		 Новое видео LORDI

3 мар 2023 : 		 Видео с текстом от LORDI

28 янв 2023 : 		 Видео с текстом от LORDI

5 янв 2023 : 		 Новый альбом LORDI выйдет весной

11 дек 2022 : 		 Новая версия хита LORDI

23 ноя 2022 : 		 LORDI планируют новый альбом весной

25 сен 2022 : 		 Новый сингл бывшего басиста LORDI

7 сен 2022 : 		 Бывший басист LORDI выпускает сольный альбом

14 июн 2022 : 		 LORDI выпустили новый сингл

8 июн 2022 : 		 LORDI нашли гитариста

10 май 2022 : 		 LORDI покинул гитарист

14 фев 2022 : 		 Видео с текстом от LORDI

10 янв 2022 : 		 Новая песня LORDI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MR. LORDI: «Столько всяких ограничений, что мы уже не можем как раньше»



zoom
MR. LORDI в недавнем интервью рассказал о том, какой у него был прицел на развитие коллектива:

«Могу сказать тебе по секрету. Состав менялся. Все как у BON JOVI. Вся фишка в том, что LORDI… “Lordi” — это моё прозвище ещё с конца 80-х, его придумала мама моего друга. И это одновременно название группы и имя моего альтер эго.

Это смесь всего, что я люблю: мелодичный хард-рок, тяжелый металл — или как это сейчас называют, классический рок — плюс монстры. Я фанат хорроров, научной фантастики, всяких монстров и SFX. Так что это всё вместе, пропущенное через мясорубку. В двух словах — вот что такое LORDI».

Говоря о своих ранних влияниях, Mr. Lordi отметил:

«KISS — это, без вариантов, главное влияние. Я хотел быть Gene Simmons'ом. Вот почему я здесь сегодня. Ну, может, я бы и так здесь оказался — но точно не с LORDI. Без Gene'a Simmons'а и влияния KISS этого разговора бы не было. Но, конечно, ещё и TWISTED SISTER, Alice Cooper, W.A.S.P. — всё эти команды».

Он также подробно остановился на том, как эволюционировали живые шоу LORDI:

«Скажу так: я никогда не понимал концерты, где не было на что смотреть. Любая группа звучит лучше дома — на виниле, CD, да хоть в чёртовом MP3. На концерт идут не слушать — идут смотреть. Так это работает.

Ты же не говоришь: “Пойдём послушаем группу”. Ты говоришь: “Пойдём посмотрим группу”. Там должно быть шоу. И вот это — откуда всё идёт: KISS, Alice Cooper, TWISTED SISTER, W.A.S.P. — у них всегда было на что посмотреть. И мы делаем то же самое».

Но, по его словам, с каждым годом это становится всё сложнее:

«Сейчас это всё труднее и труднее из-за правил, ограничений, законов — в каждой стране, на каждой площадке. Времена, когда в клубах можно было нормально использовать пиротехнику, давно прошли. Мы такие: “Окей, давайте делать эффекты дымом, конфетти, искусственной кровью” А теперь и это запрещают.

“Почему нельзя конфетти?” — “Уборка, вентиляция, пожарная опасность”. “Почему нельзя бутафорскую кровь?” — “Уборка”.

При этом у вас тысяча человек проливает пиво на пол, и никто его не моет годами — и это нормально.

Но пара литров искусственной крови — “о, это катастрофа”. Это же абсурд. Самое безумное — в некоторых странах даже дым-машины запрещают. Потому что это “пиротехника”. Хотя это просто водяной пар. Ничего не горит. Это уже просто смешно. Слишком много правил».

И подытожил:

«Если посмотреть записи наших шоу 15–20-летней давности — тогда мы могли гораздо больше. А сейчас уже нет. И это, честно говоря, это очень грустно».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 237

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом