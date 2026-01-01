MR. LORDI: «Столько всяких ограничений, что мы уже не можем как раньше»



MR. LORDI в недавнем интервью рассказал о том, какой у него был прицел на развитие коллектива:



«Могу сказать тебе по секрету. Состав менялся. Все как у BON JOVI. Вся фишка в том, что LORDI… “Lordi” — это моё прозвище ещё с конца 80-х, его придумала мама моего друга. И это одновременно название группы и имя моего альтер эго.



Это смесь всего, что я люблю: мелодичный хард-рок, тяжелый металл — или как это сейчас называют, классический рок — плюс монстры. Я фанат хорроров, научной фантастики, всяких монстров и SFX. Так что это всё вместе, пропущенное через мясорубку. В двух словах — вот что такое LORDI».



Говоря о своих ранних влияниях, Mr. Lordi отметил:



«KISS — это, без вариантов, главное влияние. Я хотел быть Gene Simmons'ом. Вот почему я здесь сегодня. Ну, может, я бы и так здесь оказался — но точно не с LORDI. Без Gene'a Simmons'а и влияния KISS этого разговора бы не было. Но, конечно, ещё и TWISTED SISTER, Alice Cooper, W.A.S.P. — всё эти команды».



Он также подробно остановился на том, как эволюционировали живые шоу LORDI:



«Скажу так: я никогда не понимал концерты, где не было на что смотреть. Любая группа звучит лучше дома — на виниле, CD, да хоть в чёртовом MP3. На концерт идут не слушать — идут смотреть. Так это работает.



Ты же не говоришь: “Пойдём послушаем группу”. Ты говоришь: “Пойдём посмотрим группу”. Там должно быть шоу. И вот это — откуда всё идёт: KISS, Alice Cooper, TWISTED SISTER, W.A.S.P. — у них всегда было на что посмотреть. И мы делаем то же самое».



Но, по его словам, с каждым годом это становится всё сложнее:



«Сейчас это всё труднее и труднее из-за правил, ограничений, законов — в каждой стране, на каждой площадке. Времена, когда в клубах можно было нормально использовать пиротехнику, давно прошли. Мы такие: “Окей, давайте делать эффекты дымом, конфетти, искусственной кровью” А теперь и это запрещают.



“Почему нельзя конфетти?” — “Уборка, вентиляция, пожарная опасность”. “Почему нельзя бутафорскую кровь?” — “Уборка”.



При этом у вас тысяча человек проливает пиво на пол, и никто его не моет годами — и это нормально.



Но пара литров искусственной крови — “о, это катастрофа”. Это же абсурд. Самое безумное — в некоторых странах даже дым-машины запрещают. Потому что это “пиротехника”. Хотя это просто водяной пар. Ничего не горит. Это уже просто смешно. Слишком много правил».



И подытожил:



«Если посмотреть записи наших шоу 15–20-летней давности — тогда мы могли гораздо больше. А сейчас уже нет. И это, честно говоря, это очень грустно».







