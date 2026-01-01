Барабанщик OZZY: «Не думал, что моя жизнь так сложится....»



TOMMY CLUFETOS в недавней беседе ответил на вопрос, мог ли он вообще представить, что окажется в составе Ozzy Osbourne'а, когда рос в Детройте:



«Это невозможно. Неважно, Ozzy это или кто-то другой — я вообще не мог представить, что моя жизнь сложится вот так. И, честно, я думаю, впереди ещё грядет что-то большее. Я брался за барабаны не для того, чтобы играть в баре на углу. Хотя я играл в барах — и у меня не было с этим проблем — но у меня всегда были большие амбиции.



И они у меня до сих пор есть. Отсюда весь мой огонь — я всё ещё этого хочу. Мне часто говорят: “Ты не можешь играть во всех группах”. А я такой: “Почему нет? Почему не можешь?”



Я могу делать всё, что захочу. И куда бы ни привёл меня мой талант — я пойду туда. Я всегда так жил. И это привело меня к Ozzy Osbourne'у, BLACK SABBATH, Rob'y Zombie и Alice Cooper'у. Но подход у меня не менялся: я играл в Detroit так же, как сейчас — с той же отдачей, с той же хваткой.



Там я и научился своему ремеслу. Там я уже играл так, будто это предел. Потому что это всегда так. И так же я выйду играть в Token Lounge — точно так же, как играл на BRIT Awards. Потому что все всегда смотрят. Речь не о том, чтобы быть каким-то “продавцом подержанных тачек”. Речь о страсти.



И я надеюсь, что у тебя внутри есть этот огонь — что ты просто не можешь его сдерживать. А я не могу. Когда я сажусь за барабаны — это всё: концерты до четырёх утра, таскание железа по снегу, какие-то мутные владельцы баров, вся эта тяжёлая фигня… И ты, чёрт возьми, это любишь. Потому что это и есть страсть».



Отвечая на вопрос о RUSH, Clufetos сказал:



«Я не был их фанатом. Я уважаю RUSH, но это не моё. Зато у них сейчас потрясающая барабанщица — Anika Nilles. Я видел, как она играла с Jeff'ом Beck'ом — она феноменальна. У неё всё получится. Как я и сказал — я ценю RUSH. Но это не та группа, к которой я стремился. И знаешь, что я понял с возрастом? Все говорят: “Ты должен любить всю музыку, быть таким универсальным”.



А я думаю: “Почему?” Почему нельзя просто любить то, что тебе по-настоящему нравится? И всё. Чем старше становлюсь, тем больше понимаю: да, я могу ценить разную музыку — но это не значит, что она должна меня цеплять. То, что кто-то играет в большой группе — не делает это автоматически твоим. И это нормально. У всех по-разному».



Говоря о RUSH более конкретно, Tommy добавил:



«Так что да — я их очень уважаю. Это великая группа. Я смотрел их документалку — вот это история. И я реально уважаю Neil Peart'а — его подход, его дисциплину, то, как он говорил о семье. Это откликается во мне, может, даже больше, чем сама музыка. Но да — кое-что из их старого материала, где был жёсткий рок, — вот это мне реально заходило».







