HEIDI SHEPHERD: «Мне комфортно быть вокалисткой BUTCHER BABIES»



HEIDI SHEPHERD в недавнем интервью ответила на вопрос о том, каково быть единственной вокалисткой BUTCHER BABIES:



«Будучи одной из вокалисток, как мне кажется, у каждой из нас всегда была своя специфика. За эти годы я многому научилась. Я управляла этой группой, этим бизнесом буквально из своей гостиной почти 20 лет. Так что это был просто следующий шаг — взять весь накопленный опыт и наконец применить его на практике. И всё прошло отлично. Мне комфортно. И мне невероятно повезло с моей командой».



Heidi добавила:



«Речь ведь не только обо мне. Henry Flury' с самого начала в группе, моя команда — тоже. Мой юрист работает со мной уже почти 17 лет. Это гораздо больше, чем просто вокалисты в группе. За этим стоят люди, которые кормят свои семьи благодаря тому, что мы делаем. Есть команда, которая ездит с нами в тур, день за днём делает шоу максимально сильным.



Поэтому, когда я стала единственной вокалисткой, это была ответственность перед всеми ними — продолжать движение вперёд. И я благодарна, что они тоже этого хотят. Это командная работа. И вот сейчас, спустя три года, мы чувствуем себя отлично: выходит новый альбом, и для нас это просто следующий шаг».



Говоря о реакции на сингл “Sincerity”, первый после ухода Carla Harvey'й, Heidi призналась:



«Серьёзно? Я не читала комментарии. [смеётся] Я их вообще не читаю.

Но по реакции людей на концертах видно — всё зашло как надо. Концерты сейчас — это просто кайф. Группа сейчас реально в огне. И это не только я — это наш барабанщик, басист, Henry, тур-менеджер, агенты, юрист…



Наш юрист вообще в полном восторге — он с нами с самого начала. У всей команды сейчас невероятная энергия. И когда меня накрывают сомнения или я вдруг хандрю — у меня есть люди, которые меня вытаскивают. Это были настоящие американские горки… но, чёрт, это так весело!»



Отвечая на вопрос о восприятии себя как единственной вокалистки BUTCHER BABIES, Heidi сказала:



«Если честно, это то, с чем я разбиралась на терапии. Сначала я думала: “А люди вообще в меня поверят? Я была фронтвумен 20 лет — но будут ли они считать, что я всё ещё могу это делать?” По сути, я делала это всегда — просто теперь пою больше партий на сцене. Но в голове всё равно: “А вдруг люди подумают, что я не справлюсь? Что это будет отстой?”



И мой терапевт сказал: “Это история, которую ты сама себе талдычишь. Ты её придумываешь — и потом в неё веришь”. И да, наверняка есть люди, которые так думают. И это нормально. У меня нет проблем с тем, чтобы что-то доказывать.



Собственно, так эта группа и стала успешной. Я всю жизнь живу по принципу: когда мне говорят “нет”, я отвечаю “на самом деле — да”. Так что сомневайтесь во мне — мне это даже нужно. Мне нравится ощущение, что есть что доказать.



Но терапевт сказал: “Если ты уже создаёшь себе эту историю — почему бы не создать другую? Почему бы не сказать себе, что люди тебя поддержат, что им будет интересно, что они ждут эту новую главу?” И я подумала: “Окей… вот как надо мыслить”.



Но это процесс. Ежедневный. Мне постоянно приходится об этом себе напоминать. Конечно, иногда натыкаешься на дерьмовый комментарий или кто-то что-то скажет… Но нельзя позволять таким мелочам портить тебе день».







