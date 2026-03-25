Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
|||| сегодня

Лидер MELVINS: «KURDT VANDERHOOF нас просто ненавидит!»



zoom
BUZZ OSBORNE в недавнем интервью рассказал о том, как хэви-металл повлиял на подход MELVINS к раннему материалу:

«Я хотел делать музыку, в которой больше хэви-металла. Мне всегда казалось: смотришь на тяжёлую металл-группу — они такие же бешённые, как и панк-команды.
Я, честно, никогда не видел большой разницы в уровне агрессии — и мне это всегда нравилось.

Я не переставал слушать JUDAS PRIEST… Одни из моих любимых воспоминаний — это как мы с Mike'ом Dillard'ом закидывались киСЛОТой и шли на концерт JUDAS PRIEST, на какое-нибудь большое шоу. И для меня было абсолютно нормально за одну неделю сходить и на BLACK FLAG, и на VAN HALEN.

Я до сих пор не понимаю, почему для кого-то это разные вещи. Для меня это всё — тяжёлый рок».

После того как ему напомнили о влиянии Kurt Vanderhoof'а из METAL CHURCH, Buzz Osborne согласился, но с оговорками:

«Мне всегда нравился Kurt. Но у меня никогда не было ощущения, что он как-то уважает то, что мы делаем. Скорее наоборот — как будто мы его раздражали. Я хотел с ним подружиться, но этому не суждено было случиться.

Он много знал о музыке, у него была куча пластинок — он, например, подсадил меня на THE VIBRATORS и на ещё кучу всего. Это было круто. Но сейчас он нас просто ненавидит. Прямо по-настоящему. И, думаю, отчасти из-за меня».

Osborne пояснил:

«Мы выпустили пластинку Mangled Demos From 1983 — уже задним числом, с ранним составом MELVINS. И я написал к ней заметки, где, по сути, назвал его придурком. Кто-то ему это показал. Плюс я тогда не знал, что он гей — серьёзно, не знал. Меня это не волновало ни тогда, ни потом, но я упомянул это в тексте.

Думаю, его это задело. Я вообще никогда прямо не говорил, нравится он мне или нет. Но он постоянно искал повод с нами поссориться.

И, по-моему, его всегда бесило, что у нас вообще есть какая-то карьера. Он считал нас бездарными идиотами. Ну окей, не хочешь дружить — и ладно. Меня это устраивает».

Osborne вспомнил конкретный эпизод:

«Я писал про концерт в Aberdeen — как они ходили с таким видом, будто играют в Madison Square Garden. А это была дыра, кишащая крысами. И, чувак, не надо так себя вести. Я панк-рокер до мозга костей, и меня это всегда бесило. Я это терпеть не могу — ни тогда, ни сейчас. Мы играли на разогреве на аренах, видели всё это — и мне по сей день это не нравится.

Я просто написал, что меня это разочаровало. А он такой: “Да пошли они к чёрту”. Ну окей.

Есть люди, с которыми ты сразу понимаешь — ничего не выйдет. Вообще ничего. Что бы ты ни делал, как бы ни старался — всё равно не получится. Потому что у них в принципе не предусмотрен такой вариант».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

25 мар 2026
m
mohnatiy
Обложил хуями (хотя в данном случае лучше пёздами) человека, а потом удивляется, что его ненавидят, лол)))
25 мар 2026
K
Kiskenbassker
Не слышал чтобы Вандерхуф делал каминг-аут как гей, также как не слышал об этом ни от кого другого, кроме Осборна. Но если так, то он явно старается свою личную жизнь не афишировать. И если Базз говорит про такое направо и налево, то это уже повод его ненавидеть.
25 мар 2026
gravitgroove
- "Я до сих пор не понимаю, почему для кого-то это разные вещи. Для меня это всё — тяжёлый рок".

Абсолютно!

-"Плюс я тогда не знал, что он гей — серьёзно, не знал."

И я тоже, но теперь буду знать! Благодарю! Не даром мне они никогда не нравились!
просмотров: 356

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом