сегодня



Лидер MELVINS: «KURDT VANDERHOOF нас просто ненавидит!»



BUZZ OSBORNE в недавнем интервью рассказал о том, как хэви-металл повлиял на подход MELVINS к раннему материалу:



«Я хотел делать музыку, в которой больше хэви-металла. Мне всегда казалось: смотришь на тяжёлую металл-группу — они такие же бешённые, как и панк-команды.

Я, честно, никогда не видел большой разницы в уровне агрессии — и мне это всегда нравилось.



Я не переставал слушать JUDAS PRIEST… Одни из моих любимых воспоминаний — это как мы с Mike'ом Dillard'ом закидывались киСЛОТой и шли на концерт JUDAS PRIEST, на какое-нибудь большое шоу. И для меня было абсолютно нормально за одну неделю сходить и на BLACK FLAG, и на VAN HALEN.



Я до сих пор не понимаю, почему для кого-то это разные вещи. Для меня это всё — тяжёлый рок».



После того как ему напомнили о влиянии Kurt Vanderhoof'а из METAL CHURCH, Buzz Osborne согласился, но с оговорками:



«Мне всегда нравился Kurt. Но у меня никогда не было ощущения, что он как-то уважает то, что мы делаем. Скорее наоборот — как будто мы его раздражали. Я хотел с ним подружиться, но этому не суждено было случиться.



Он много знал о музыке, у него была куча пластинок — он, например, подсадил меня на THE VIBRATORS и на ещё кучу всего. Это было круто. Но сейчас он нас просто ненавидит. Прямо по-настоящему. И, думаю, отчасти из-за меня».



Osborne пояснил:



«Мы выпустили пластинку Mangled Demos From 1983 — уже задним числом, с ранним составом MELVINS. И я написал к ней заметки, где, по сути, назвал его придурком. Кто-то ему это показал. Плюс я тогда не знал, что он гей — серьёзно, не знал. Меня это не волновало ни тогда, ни потом, но я упомянул это в тексте.



Думаю, его это задело. Я вообще никогда прямо не говорил, нравится он мне или нет. Но он постоянно искал повод с нами поссориться.



И, по-моему, его всегда бесило, что у нас вообще есть какая-то карьера. Он считал нас бездарными идиотами. Ну окей, не хочешь дружить — и ладно. Меня это устраивает».



Osborne вспомнил конкретный эпизод:



«Я писал про концерт в Aberdeen — как они ходили с таким видом, будто играют в Madison Square Garden. А это была дыра, кишащая крысами. И, чувак, не надо так себя вести. Я панк-рокер до мозга костей, и меня это всегда бесило. Я это терпеть не могу — ни тогда, ни сейчас. Мы играли на разогреве на аренах, видели всё это — и мне по сей день это не нравится.



Я просто написал, что меня это разочаровало. А он такой: “Да пошли они к чёрту”. Ну окей.



Есть люди, с которыми ты сразу понимаешь — ничего не выйдет. Вообще ничего. Что бы ты ни делал, как бы ни старался — всё равно не получится. Потому что у них в принципе не предусмотрен такой вариант».







+0 -0



( 3 ) просмотров: 356

