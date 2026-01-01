сегодня



BLUE MEDUSA: «Сначала синглы, а потом уже альбом»



Лидер новой группы BLUE MEDUSA, Alissa White-Gluz в недавнем интервью ответила на вопрос о том, стоит ли ждать от группы полноценный альбом:



«Мы посчитали, что было бы забавно выпустить несколько синглов, потому что я люблю снимать музыкальные клипы так же сильно, как и писать песни, и мне нравится иметь возможность выбрать подходящий момент во времени. Например, 20 марта теперь день 'Checkmate' , и мне нравится, что я могу определить момент времени, тему и визуальное оформление песни, потому что я чувствую, что это делает ее намного сильнее — во всяком случае, для меня это так. И поэтому мне нравится идея выпустить для вас, ребята, много синглов. А потом, конечно, будет и альбом. И я буду держать вас, ребята, в курсе всего процесса».



Что касается гастрольных планов BLUE MEDUSA, Alissa сказала:



«Мы уже объявили о двух фестивалях, и они пройдут в США: Louder Than Life и Aftershock Festival, оба фестиваля я посещала в прошлом, и они потрясающие. Так что, если вы живете в США и хотите увидеть BLUE MEDUSA вживую, я могу гарантировать, что вы увидите нас на этих фестивалях. И если вы не из США и вам хочется провести отпуск или что-то в этом роде, вы всегда можете выбрать подходящее время, потому что эти фестивали реально грандиозны и очень круты. Но вам также не о чем беспокоиться, потому что мы обязательно будем гастролировать везде, где я гастролировала в прошлом. Мы приедем, чтобы увидеть вас всех снова. Я не могу так долго не видеться с вами. Многих из вас я знаю по именам, когда вижу вас в первом ряду или на вечеринках. Вы, ребята, стали частью моей жизни, что очень важно для создания такой музыки и для того, чтобы все это происходило. Так что скоро мы снова со всеми увидимся. Как только мы что-нибудь подтвердим, вы узнаете об этом. Это будет в Instagram, TikTok, Facebook, Patreon. Мы опубликуем об этом пост. Так что даже не волнуйтесь. Мы скоро вернемся и выступим для вас, ребята!»







+1 -0



просмотров: 79

