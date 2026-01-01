Музыканты TESTAMENT, DESTRUCTION в кавер-версии KISS От THE TROOPS OF DOOM



THE TROOPS OF DOOM при участии Chuck Billy (TESTAMENT), Andria Busic (DR. SIN, ULTRAJE A RIGOR), PJ (JOTA QUEST) и Martin Furia (DESTRUCTION, BARK), записали собственную версию композиции KISS "God Of Thunder"



«С тех пор как THE TROOPS OF DOOM были сформированы в 2020 году, мы используем "God Of Thunder" в качестве вступительного трека на наших концертах. Всякий раз, когда зрители слышат эту песню, они уже знают, что группа вот-вот выйдет. Для нас это почти ритуал. Мы все выросли, слушая KISS, поэтому этот трек всегда имел для нас особое значение».







