*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 32
*Новое видео BLUE MEDUSA 23
Corrosion of Conformity

24 мар 2026 : 		 Гитарист CORROSION OF CONFORMITY хвалит нового ударника

15 мар 2026 : 		 CORROSION OF CONFORMITY определились с ударником

11 мар 2026 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

11 фев 2026 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

2 дек 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY выпустят двойной альбом весной

12 ноя 2025 : 		 Скейт от CORROSION OF CONFORMITY

8 окт 2025 : 		 MIKE DEAN может вновь оказаться в CORROSION OF CONFORMITY

25 сен 2025 : 		 PEPPER KEENAN обучает риффам CORROSION OF CONFORMITY и DOWN

22 сен 2025 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

18 авг 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY: «Это одна из самых важных наших записей»

14 авг 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY готовы к сведению

22 июл 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY записываются в студии Barry GIbb'a

11 мар 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY в студии

4 мар 2025 : 		 Винил CORROSION OF CONFORMITY выйдет весной

19 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY завершили подготовку

11 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY отправились в студию

4 ноя 2024 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

30 окт 2024 : 		 BOBBY LANDGRAF выступит с CORROSION OF CONFORMITY

22 сен 2024 : 		 MIKE DEAN покидает CORROSION OF CONFORMITY

10 июл 2024 : 		 RYAN ADAMS исполнил CORROSION OF CONFORMITY

3 авг 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY получили золото

10 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY

15 май 2023 : 		 В CORROSION OF CONFORMITY вернулся барабанщик

28 апр 2023 : 		 Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY

7 фев 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY работают над новым

27 окт 2022 : 		 CORROSION OF CONFORMITY планируют альбом
Гитарист CORROSION OF CONFORMITY хвалит нового ударника



zoom
Гитарист CORROSION OF CONFORMITY Woody Weatherman поговорил о новых участниках Bobby "Rock" Landgraf и Nick Shabatura:

«[Мы были] приятелями. [Он] просто отличный друг. Мы знаем, что он фантастический музыкант. Его основной инструмент — гитара, но он довольно талантливо играет и на четырехструнной гитаре. И, конечно, он уже работал с Pepper в DOWN. Kirk [Windstein] не смог поехать в несколько туров [с DOWN], и Bobby заменил его в качестве второго гитариста в DOWN. И мы давали концерты с другой группой Bobby, HONKY, [его] давно работающей группой. Так что мы были с ним знакомы. И мы знаем, что ладим. Это тоже играет важную роль. Вы же не хотите брать на работу кого-то, с кем вы не ладите. Это не сработает… [Нам также нужен] кто-то, кто знает толк в путешествиях, потому что это большая часть того, на что уходит время. Мы добрые попутчики. Мы собираемся вновь это провернуть в ближайшее время. Мы уже давно не ездили, так что это важно».

Далее он сказал, что Shabatura "будет туровым барабанщиком" CORROSION OF CONFORMITY.

«[Он] парень из Чикаго, которого порекомендовал Charlie Benante [барабанщик ANTHRAX и PANTERA]. (Ссылаясь на барабанщика Stanton Moore, который в 2005 году сыграл на альбоме CORROSION OF CONFORMITY "In The Arms Of God" и записал партии ударных для грядущего двойного альбома C.O.C. "Good God / Baad Man"), Woody продолжил: «Мы поставили Stanton'y кое-что из того, что [Nick] написал сам. делал, и Moore такой: "Это ваш человек для гастролей. Он потрясающий". Nick приехал неделю или две назад, и мы немного порепетировали — все было просто потрясающе. Итак, мы готовы. Мы бы никогда не услышали о Nick'e, если бы Charlie не рассказал нам о нем. Так что снимаю шляпу перед Charlie за то, что он его нам подогнал!»




