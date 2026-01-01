Гитарист CORROSION OF CONFORMITY хвалит нового ударника



Гитарист CORROSION OF CONFORMITY Woody Weatherman поговорил о новых участниках Bobby "Rock" Landgraf и Nick Shabatura:



«[Мы были] приятелями. [Он] просто отличный друг. Мы знаем, что он фантастический музыкант. Его основной инструмент — гитара, но он довольно талантливо играет и на четырехструнной гитаре. И, конечно, он уже работал с Pepper в DOWN. Kirk [Windstein] не смог поехать в несколько туров [с DOWN], и Bobby заменил его в качестве второго гитариста в DOWN. И мы давали концерты с другой группой Bobby, HONKY, [его] давно работающей группой. Так что мы были с ним знакомы. И мы знаем, что ладим. Это тоже играет важную роль. Вы же не хотите брать на работу кого-то, с кем вы не ладите. Это не сработает… [Нам также нужен] кто-то, кто знает толк в путешествиях, потому что это большая часть того, на что уходит время. Мы добрые попутчики. Мы собираемся вновь это провернуть в ближайшее время. Мы уже давно не ездили, так что это важно».



Далее он сказал, что Shabatura "будет туровым барабанщиком" CORROSION OF CONFORMITY.



«[Он] парень из Чикаго, которого порекомендовал Charlie Benante [барабанщик ANTHRAX и PANTERA]. (Ссылаясь на барабанщика Stanton Moore, который в 2005 году сыграл на альбоме CORROSION OF CONFORMITY "In The Arms Of God" и записал партии ударных для грядущего двойного альбома C.O.C. "Good God / Baad Man"), Woody продолжил: «Мы поставили Stanton'y кое-что из того, что [Nick] написал сам. делал, и Moore такой: "Это ваш человек для гастролей. Он потрясающий". Nick приехал неделю или две назад, и мы немного порепетировали — все было просто потрясающе. Итак, мы готовы. Мы бы никогда не услышали о Nick'e, если бы Charlie не рассказал нам о нем. Так что снимаю шляпу перед Charlie за то, что он его нам подогнал!»







