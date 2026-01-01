JACK OWEN о дружбе с вокалистом SIX FEET UNDER



JACK OWEN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как у него развивается с годами дружба с Chris'ом Barnes'ом:



«Чувак, все великолепно. В CANNIBAL все было хорошо, потому что это было с 88-го по 2004 год. А потом, в 2017-м, я присоединился к [SIX FEET UNDER], потому что у них был только один гитарист. [Я] как туда влился. И, да, это было похоже на то, что мы продолжили с того места, где остановились. Все хорошо. Мы можем говорить друг с другом о чем угодно — от альбомов до музыки и фильмов. Все хорошо».



На просьбу назвать самое большое заблуждение о Chris'e, Jack ответил:



«О, да. Что он неприступен. Он очень общительный. С ним очень легко общаться. У него те же интересы, что и у большинства из нас».







