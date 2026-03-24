Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 32
*Новое видео BLUE MEDUSA 23
24 мар 2026 : 		 Новая песня SEETHER

13 ноя 2025 : 		 Новое видео SEETHER

28 авг 2024 : 		 Новая песня SEETHER

15 авг 2024 : 		 Новое видео SEETHER

31 июл 2024 : 		 SEETHER исполнили новую песню

11 июл 2024 : 		 Новая песня SEETHER

23 май 2024 : 		 Вокалист SEETHER о новом альбоме

5 май 2024 : 		 SEETHER завершили запись

30 апр 2024 : 		 Новый альбом SEETHER выйдет осенью

7 мар 2023 : 		 SEETHER думают о новой музыке

19 дек 2022 : 		 Кавер-версия NIRVANA от SEETHER

18 ноя 2022 : 		 Переиздание SEETHER выйдет зимой

8 июл 2022 : 		 GAVIN ROSSDALE в новой версии песни SEETHER

20 июн 2022 : 		 Новое видео SEETHER

31 май 2022 : 		 Переиздание SEETHER выйдет летом

3 май 2022 : 		 SEETHER исполнили кавер-версию FLYLEAF

23 ноя 2021 : 		 Вокалист SEETHER выбрал своего рок-бога

18 авг 2021 : 		 Новое видео SEETHER

16 авг 2021 : 		 SEETHER выпускают сборник лучшего

10 авг 2021 : 		 Вокалист SEETHER — о первом шоу после паузы

23 июл 2021 : 		 Вокалист SEETHER о трех заповедях рока

21 июл 2021 : 		 Новая песня SEETHER

29 июн 2021 : 		 Новый ЕР SEETHER выйдет летом

27 апр 2021 : 		 Акустика от вокалиста SEETHER

3 апр 2021 : 		 SEETHER в акустике

15 фев 2021 : 		 Новое видео SEETHER
Новая песня SEETHER



"Into The Ground", новая песня группы SEETHER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Beneath The Surface", выход которого запланирован на 17 апреля на Concord Records:

01. Into The Ground
02. Proud Daddy
03. Lost All Control (live at SiriusXM Octane)
04. Judas Mind (live at SiriusXM Octane)




КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 мар 2026
Altair21
Оно ещё существует? Я думал воКАЛюга спился уже давно. Помню с Эми Ли они ещё мутили, потом она ушла от него к обычному физиотерапевту... мда, дела...
24 мар 2026
i
industrialist
Altair21, все болезни нипочем, если ночью спишь с врачом
24 мар 2026
G
GlowoErzum
Ого, новый альбом не через четыре года? Вторую молодость и заряд продуктивности поймали?
