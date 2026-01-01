Концертный релиз THE DEAD DAISIES выйдет весной

THE DEAD DAISIES первого мая на CD и виниле в мире и 15 мая в США и Канаде выпустят новую концертную пластинку "Live Plus Five":
CD1
01. Long Way To Go
02. Rise Up
03. Dead And Gone
04. Light 'Em Up
05. Bustle And Flow
06. I Wanna Be Your Bitch
07. I'm Gonna Ride
08. Take A Long Line
09. Going Down
10. Fortunate Son
11. Mexico
12. Midnight Moses
13. Resurrected
14. Helter Skelter
CD2
01. I'm Ready
02. Black Betty
03. Unspoken
04. Last Time I Saw The Sun
05. Get A Haircut
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет