Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 31
23 мар 2026 : 		 Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO

26 сен 2025 : 		 Новое видео ELLEFSON-SOTO

27 авг 2025 : 		 Новое видео ELLEFSON-SOTO

8 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название говорит само за себя»

7 авг 2025 : 		 Новое видео ELLEFSON-SOTO

17 июл 2025 : 		 Новое видео ELLEFSON-SOTO

13 июл 2025 : 		 Новый альбом ELLEFSON-SOTO выйдет летом

21 мар 2025 : 		 ELLEFSON-SOTO выпустят новую пластинку

22 окт 2022 : 		 Видео с текстом от ELLEFSON-SOTO

30 сен 2022 : 		 Видео с текстом от ELLEFSON-SOTO

19 сен 2022 : 		 ELLEFSON-SOTO дали первый концерт

30 авг 2022 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео

19 авг 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELLEFSON-SOTO

25 июл 2022 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустят альбом осенью

24 янв 2022 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «А мы кое-что сделали с David'ом!»

9 окт 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о проекте с DAVID'ом ELLEFSON'ом: «Пока висит»

24 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO в ELLEFSON-SOTO
Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO



ELLEFSON-SOTO представили клипы на собственные прочтения композиций Элвиса Пресли и FEAR.

David: «Группа FEAR с самого начала была неотъемлемой частью нашего мировоззрения и музыкального стиля. А Элвис Пресли в последние годы стал еще более легендарной фигурой благодаря множеству фильмов и документальных картин о его культовой жизни. Давайте признаем — именно он с самого начала показал нам всем, кто такой рок-звезда. Поэтому мы решили, что будет уместно одновременно отдать дань уважения королю рок-н-ролла и королям панк-рока».

Jeff добавляет: «Мы хотели использовать как можно больше средств, чтобы привлечь вас к нашему недавнему альбому «Unbreakable», поэтому мы все собрались в Лондоне, чтобы снять для вас еще несколько видео! НО эти две песни НЕ входят в альбом — вместо этого это два кавер-джема, которые дали нам еще один повод повеселиться вместе… хорошо известные в панк-мире, «I Don't Care About You» группы FEAR и «Jailhouse Rock» Элвиса, исполненные с прямолинейной и беспощадной энергетикой!»






