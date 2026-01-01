Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO



ELLEFSON-SOTO представили клипы на собственные прочтения композиций Элвиса Пресли и FEAR.



David: «Группа FEAR с самого начала была неотъемлемой частью нашего мировоззрения и музыкального стиля. А Элвис Пресли в последние годы стал еще более легендарной фигурой благодаря множеству фильмов и документальных картин о его культовой жизни. Давайте признаем — именно он с самого начала показал нам всем, кто такой рок-звезда. Поэтому мы решили, что будет уместно одновременно отдать дань уважения королю рок-н-ролла и королям панк-рока».



Jeff добавляет: «Мы хотели использовать как можно больше средств, чтобы привлечь вас к нашему недавнему альбому «Unbreakable», поэтому мы все собрались в Лондоне, чтобы снять для вас еще несколько видео! НО эти две песни НЕ входят в альбом — вместо этого это два кавер-джема, которые дали нам еще один повод повеселиться вместе… хорошо известные в панк-мире, «I Don't Care About You» группы FEAR и «Jailhouse Rock» Элвиса, исполненные с прямолинейной и беспощадной энергетикой!»











