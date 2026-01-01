Новое видео DARKTHRONE

"Pre-Historic Metal", новое видео группы DARKTHRONE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pre-Historic Metal", выходящего восьмого мая на Peaceville Records:
01. They Found One Of My Graves (05:17)
02. Pre-Historic Metal (04:19)
03. Siberian Thaw (06:45)
04. Deeply Rooted (04:58)
05. The Dry Wells Of Hell (06:12)
06. So I Marched To The Sunken Empire (03:21)
07. Eat Eat Eat Your Pride (04:51)
08. Eon 4 (05:24)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет