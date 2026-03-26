Dimmu Borgir

26 мар 2026 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

16 сен 2025 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы хотим полноценный тур по США, но это сложно»

14 сен 2025 : 		 DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом

7 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIMMU BORGIR

4 авг 2025 : 		 DIMMU BORGIR работают над новым материалом

29 июн 2025 : 		 DIMMU BORGIR нашли гитариста

25 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR 1998 года

4 дек 2024 : 		 DIMMU BORGIR в студии

19 авг 2024 : 		 GALDER покидает DIMMU BORGIR

2 июл 2024 : 		 Видео полного выступления DIMMU BORGIR

12 май 2024 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом»

2 апр 2024 : 		 ICS VORTEX, MUSTIS и TJODALV присоединились на сцене к DIMMU BORGIR

11 дек 2023 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR против цензуры

7 дек 2023 : 		 У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен

10 ноя 2023 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR

19 окт 2023 : 		 Кавер-версия VENOM от DIMMU BORGIR

19 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

17 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

5 янв 2023 : 		 Drum-cam от DIMMU BORGIR

28 окт 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

27 окт 2022 : 		 Демонстрационное видео от DIMMU BORGIR

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

16 авг 2022 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

11 авг 2022 : 		 Репетиционный трек от DIMMU BORGIR

1 авг 2022 : 		 DIMMU BORGIR обновили альбом

18 июл 2022 : 		 DEMI LOVATO — о том, как она побывала на концерте DIMMU BORGIR
Новое видео DIMMU BORGIR



Ulvgjeld & Blodsodel, новое видео DIMMU BORGIR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Grand Serpent Rising, релиз которого намечен на 22 мая на Nuclear Blast Records в следующих вариантах:

– CD Jewelcase
– 2LP + 1CD, 24-Page Mediabook, Transparent Green with Black + White Marble Vinyl
– 2LP Gatefold Black Vinyl
– 2LP Gatefold Dark Green Vinyl
– 2LP Gatefold Gold Vinyl (Norway Exclusive)
– 2LP Gatefold Crystal Clear Vinyl (Sweden Rock Exclusive)
– 2LP Gatefold Pearl Flip Waterfall Vinyl
– 2LP Gatefold Gold with Black Marble Vinyl (Revolver Exclusive)

“Tridentium”
“Ascent”
“As Seen In The Unseen”
“The Qryptfarer”
“Ulvgjeld & Blodsodel”
“Repository Of Divine Transmutation”
“Slik Minnes en Alkymist”
“Phantom Of The Nemesis”
“The Exonerated”
“Recognizant”
“At The Precipice Of Convergence”
“Shadows Of A Thousand Perceptions”
“Gjǫll”




КомментарииСкрыть/показать 6 )

26 мар 2026
resurgamresponses
монументально
26 мар 2026
rassol
Ащот Ионян №2. Хуета лютая.
26 мар 2026
Lord Iscariah
Хуета пресная.
26 мар 2026
Altair21
Оно ишо живо? Как? Накуя и зачем? Вопросы которыми полнится этот бренный мир
26 мар 2026
Corpsegrinder04
Стандартный Love Black от Бургеров. Ничего нового по сути. Раньше ещё бассист у них был , классно чистым голосом пел. Жаль попросили.
26 мар 2026
Orgik
Да нормально, гитары только жидкие. Буквально жидкие, как вода текут через песню. Но прикольно же, что Шаграт на родную речь переключился. Впрочем, клип гогно. Ну и для первого сингла слабовато, надо было что-то похитовее.
просмотров: 817

