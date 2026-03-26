Ulvgjeld & Blodsodel, новое видео DIMMU BORGIR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Grand Serpent Rising, релиз которого намечен на 22 мая на Nuclear Blast Records в следующих вариантах:



– CD Jewelcase

– 2LP + 1CD, 24-Page Mediabook, Transparent Green with Black + White Marble Vinyl

– 2LP Gatefold Black Vinyl

– 2LP Gatefold Dark Green Vinyl

– 2LP Gatefold Gold Vinyl (Norway Exclusive)

– 2LP Gatefold Crystal Clear Vinyl (Sweden Rock Exclusive)

– 2LP Gatefold Pearl Flip Waterfall Vinyl

– 2LP Gatefold Gold with Black Marble Vinyl (Revolver Exclusive)



“Tridentium”

“Ascent”

“As Seen In The Unseen”

“The Qryptfarer”

“Ulvgjeld & Blodsodel”

“Repository Of Divine Transmutation”

“Slik Minnes en Alkymist”

“Phantom Of The Nemesis”

“The Exonerated”

“Recognizant”

“At The Precipice Of Convergence”

“Shadows Of A Thousand Perceptions”

“Gjǫll”







