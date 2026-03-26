сегодня



Басист ROB ZOMBIE/Ex-OZZY OSBOURNE: «Зная то, что я знаю сейчас, я бы вряд ли стал основывать группу»



Rob "Blasko" Nicholson, который помимо игры в ROB ZOMBIE является успешным менеджером артистов и представляет интересы BLACK VEIL BRIDES, Zakk Wylde и других, в недавнем интервью ответил на вопрос, как сейчас артисты могут зарабатывать деньги, когда рост популярности короткометражного контента на таких платформах, как TikTok и Ин100Грамм, значительно сократил среднюю продолжительность внимания — сейчас она составляет примерно восемь секунд, — что привело к серьезным изменениям в том, как сочиняется, продюсируется и продается музыка:



«Зная все, что я знаю сейчас, я не уверен, что стал бы сейчас создавать группу.



Есть кое-что забавное — я порой шучу: когда я собирал свою первую группу в 1985–1986 годах, хэви-металл вообще не воспринимался как карьера. Ты занимался этим, потому что тебе это было нужно. Это было частью твоей ДНК. Ты просто обязан был это выплеснуть в мир. Мы ходили на концерты, колесили по дорогам в фургонах, лезли во всё это дерьмо — и даже не думали о деньгах.



Это не было про карьеру. Не про работу. Это было… искусство. Как бы пафосно это ни звучало. Но сейчас я реально так это ощущаю».



Blasko продолжил:



«Я вообще не понимаю, как сегодня можно смотреть на музыку — на всю эту раздробленную систему — и думать о ней как о карьерном пути. Не хочу прослыть старпером, но раньше были своего рода “фильтры”. Ты собираешь группу, записываешь демо, отдаёшь его — если лейблу нравится, тебя подписывают.



Пластинка выходит в магазины — люди либо покупают её, либо нет. Если покупают — ты едешь в тур, продаёшь мерч, играешь концерты. Если нет — значит, нет. Всё было предельно просто.



Пиши музыку, найди способ её записать, выпусти — и надейся, что это сработает.



И этот процесс либо соединял всё воедино, либо отсеивал. Потому что не каждая группа, получившая контракт, была реально хорошей. Сейчас же стриминг вываливает всё сразу — и пробиться стало гораздо сложнее. Буквально паралич выбора.



Типа: “Окей, мы собираем группу… А дальше что? Снимаем горизонтальное видео для YouTube? Режем его под вертикаль для TikTok? Или сразу идём в TikTok и играем акустику?” Платформ до чёрта. И на каждой — как будто нужно начинать карьеру с нуля.



YouTube, Ин100Грамм, MySpace, TikTok… С чего вообще начать? В итоге ты просто делаешь всё и везде — и надеешься на лучшее».



Он добавил:



«Плюс алгоритмы. Они сильно режут охваты. Раньше цель была — набрать подписчиков. Теперь ты можешь их набрать — но твой же контент до них не дойдёт. И это бесит.



А потом возвращается старый добрый гейткипинг — только уже через рекламу. Хочешь достучаться до людей за пределами алгоритма? Плати. Хочешь, чтобы твоё видео на YouTube увидели? Плати. Хочешь рост в Ин100Грамм? Плати.



И это уже отдельная статья расходов. И ты такой: а где вообще в этом всем музыка? Это уже совсем другая игра.



В итоге единственная настоящая валюта — это фанаты. Если ты хочешь, чтобы с тобой работали менеджеры, агенты, лейблы — у тебя должна быть аудитория

Без фанатов никто не будет вкладываться. Потому что если у тебя нет слушателей — значит, твоя музыка не цепляет.



И тогда уже никто со стороны не сможет это исправить. Сейчас вся ответственность на артисте — самому выстроить свою базу. Всё остальное уже потом».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 69

