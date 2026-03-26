Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 62
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 38
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Новое видео BLUE MEDUSA 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 62
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 38
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Новое видео BLUE MEDUSA 24
[= ||| все новости группы



*

Rob Zombie

*



26 мар 2026 : 		 Басист ROB ZOMBIE/Ex-OZZY OSBOURNE: «Зная то, что я знаю сейчас, я бы вряд ли стал основывать группу»

27 фев 2026 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

23 янв 2026 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

21 ноя 2025 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

10 окт 2025 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

23 апр 2025 : 		 Книга ROB ZOMBIE выйдет осенью

14 мар 2025 : 		 ROB ZOMBIE учит детей

11 дек 2024 : 		 Раскрась ROB ZOMBIE!

16 окт 2024 : 		 JOHN 5 так и не общался с ROB ZOMBIE

22 авг 2024 : 		 ROB ZOMBIE отыграл первое за 18 лет шоу с ROB 'BLASKO' NICHOLSON

31 янв 2024 : 		 ROB ZOMBIE нашел басиста

31 янв 2024 : 		 ROB ZOMBIE расстался с басистом

18 сен 2023 : 		 ROB ZOMBIE в 4К

8 сен 2023 : 		 Бывший из ROB ZOMBIE: «Как пришел в MÖTLEY CRÜE, то с Rob'ом завязал»

27 авг 2023 : 		 ROB ZOMBIE открыл тур

27 май 2023 : 		 ROB ZOMBIE работает над новым альбомом

13 май 2023 : 		 JOHN 5 — об уходе из группы ROB ZOMBIE ради MÖTLEY CRÜE

30 мар 2023 : 		 Как ROB ZOMBIE «позаимствовал песню» THE SWORD

24 авг 2022 : 		 Видео с выступления ROB ZOMBIE

28 июл 2022 : 		 Фрагмент саундтрека от ROB ZOMBIE

26 июл 2022 : 		 Участники POWERMAN 5000, STATIC-X присоединились к ROB ZOMBIE

22 июл 2022 : 		 ROB ZOMBIE о слухах про 40 миллионов

14 июл 2022 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE

29 июн 2022 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

9 июн 2022 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE

9 сен 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист ROB ZOMBIE/Ex-OZZY OSBOURNE: «Зная то, что я знаю сейчас, я бы вряд ли стал основывать группу»



zoom
Rob "Blasko" Nicholson, который помимо игры в ROB ZOMBIE является успешным менеджером артистов и представляет интересы BLACK VEIL BRIDES, Zakk Wylde и других, в недавнем интервью ответил на вопрос, как сейчас артисты могут зарабатывать деньги, когда рост популярности короткометражного контента на таких платформах, как TikTok и Ин100Грамм, значительно сократил среднюю продолжительность внимания — сейчас она составляет примерно восемь секунд, — что привело к серьезным изменениям в том, как сочиняется, продюсируется и продается музыка:

«Зная все, что я знаю сейчас, я не уверен, что стал бы сейчас создавать группу.

Есть кое-что забавное — я порой шучу: когда я собирал свою первую группу в 1985–1986 годах, хэви-металл вообще не воспринимался как карьера. Ты занимался этим, потому что тебе это было нужно. Это было частью твоей ДНК. Ты просто обязан был это выплеснуть в мир. Мы ходили на концерты, колесили по дорогам в фургонах, лезли во всё это дерьмо — и даже не думали о деньгах.

Это не было про карьеру. Не про работу. Это было… искусство. Как бы пафосно это ни звучало. Но сейчас я реально так это ощущаю».

Blasko продолжил:

«Я вообще не понимаю, как сегодня можно смотреть на музыку — на всю эту раздробленную систему — и думать о ней как о карьерном пути. Не хочу прослыть старпером, но раньше были своего рода “фильтры”. Ты собираешь группу, записываешь демо, отдаёшь его — если лейблу нравится, тебя подписывают.

Пластинка выходит в магазины — люди либо покупают её, либо нет. Если покупают — ты едешь в тур, продаёшь мерч, играешь концерты. Если нет — значит, нет. Всё было предельно просто.

Пиши музыку, найди способ её записать, выпусти — и надейся, что это сработает.

И этот процесс либо соединял всё воедино, либо отсеивал. Потому что не каждая группа, получившая контракт, была реально хорошей. Сейчас же стриминг вываливает всё сразу — и пробиться стало гораздо сложнее. Буквально паралич выбора.

Типа: “Окей, мы собираем группу… А дальше что? Снимаем горизонтальное видео для YouTube? Режем его под вертикаль для TikTok? Или сразу идём в TikTok и играем акустику?” Платформ до чёрта. И на каждой — как будто нужно начинать карьеру с нуля.

YouTube, Ин100Грамм, MySpace, TikTok… С чего вообще начать? В итоге ты просто делаешь всё и везде — и надеешься на лучшее».

Он добавил:

«Плюс алгоритмы. Они сильно режут охваты. Раньше цель была — набрать подписчиков. Теперь ты можешь их набрать — но твой же контент до них не дойдёт. И это бесит.

А потом возвращается старый добрый гейткипинг — только уже через рекламу. Хочешь достучаться до людей за пределами алгоритма? Плати. Хочешь, чтобы твоё видео на YouTube увидели? Плати. Хочешь рост в Ин100Грамм? Плати.

И это уже отдельная статья расходов. И ты такой: а где вообще в этом всем музыка? Это уже совсем другая игра.

В итоге единственная настоящая валюта — это фанаты. Если ты хочешь, чтобы с тобой работали менеджеры, агенты, лейблы — у тебя должна быть аудитория
Без фанатов никто не будет вкладываться. Потому что если у тебя нет слушателей — значит, твоя музыка не цепляет.

И тогда уже никто со стороны не сможет это исправить. Сейчас вся ответственность на артисте — самому выстроить свою базу. Всё остальное уже потом».




Like!+0Dislike!-0


Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 мар 2026
ElectricRetard
По-моему первый кто нормально расписал на эту тему, вместо абстрактной хуйни в духе "а вот раньше". Но конечно это все лютое говно, которое меня расстраивает. Раньше хоть якорные группы были, альбомы которых с любым средним металюгой можно обсосать, а сейчас спроси 50 разных людей какие новинки они слушали за три недели, все назовут 50 разных альбомов.
просмотров: 69

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом