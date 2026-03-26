25 мар 2026



Новое видео MOONSPELL



"Far From God", новое видео группы MOONSPELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Far From God, выходящего третьего июля на Napalm Records:



01. Cross Your Heart

02. Far From God

03. Biblical

04. The Great Wolf In The Sky (feat. Alicia Nuhr/Strings)

05. Your Promise Of Light

06. For The Love Of Mortals

07. Our Freedom To Fall

08. Reconquista



За оформление отвечал Eliran Kantor. Продюсером выступил Jaime Gomez Arellano (PARADISE LOST, SÓLSTAFIR, GHOST и другие).







