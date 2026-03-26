Новое видео MOONSPELL

"Far From God", новое видео группы MOONSPELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Far From God, выходящего третьего июля на Napalm Records:
01. Cross Your Heart
02. Far From God
03. Biblical
04. The Great Wolf In The Sky (feat. Alicia Nuhr/Strings)
05. Your Promise Of Light
06. For The Love Of Mortals
07. Our Freedom To Fall
08. Reconquista
За оформление отвечал Eliran Kantor. Продюсером выступил Jaime Gomez Arellano (PARADISE LOST, SÓLSTAFIR, GHOST и другие).
