*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 62
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 38
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Новое видео BLUE MEDUSA 24
O <- TOP5 <-
25 мар 2026 : 		 Новое видео MOONSPELL

9 мар 2026 : 		 Новый альбом MOONSPELL летом, а сингл — весной

27 фев 2026 : 		 Сколько новых песен запишут MOONSPELL?

16 янв 2026 : 		 MOONSPELL почти завершили сведение

25 дек 2025 : 		 Концертное видео MOONSPELL

30 окт 2025 : 		 MOONSPELL начнут запись в декабре

28 окт 2025 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

23 сен 2025 : 		 Концертное видео MOONSPELL

21 авг 2025 : 		 Концертное видео MOONSPELL

7 июл 2025 : 		 Вокалист MOONSPELL: «Какой смысл в создании новой музыки?»

2 дек 2024 : 		 Лидер MOONSPELL: «Мы должны ответить музыкой, зачем выпускаем новый альбом»

17 окт 2024 : 		 MOONSPELL организуют стрим

20 май 2024 : 		 Никакого MOONSPELL до конца 2025

28 дек 2023 : 		 Новое видео MOONSPELL

12 ноя 2023 : 		 MOONSPELL выступят с оркестром

10 авг 2023 : 		 MOONSPELL отметят юбилей The Antidote

16 июн 2023 : 		 У вокалиста MOONSPELL проблемы со здоровьем

16 ноя 2022 : 		 MOONSPELL отменили британский тур

15 ноя 2022 : 		 Как MOONSPELL не попали в нарко- и алкокапканы

28 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

25 авг 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

16 авг 2022 : 		 MOONSPELL отменили тур по США

11 авг 2022 : 		 Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею»

2 авг 2022 : 		 MOONSPELL: «Мы всегда ненавидели эту обложку!»

28 июл 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

29 авг 2021 : 		 Переиздание MOONSPELL выйдет зимой
Новое видео MOONSPELL



"Far From God", новое видео группы MOONSPELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Far From God, выходящего третьего июля на Napalm Records:

01. Cross Your Heart
02. Far From God
03. Biblical
04. The Great Wolf In The Sky (feat. Alicia Nuhr/Strings)
05. Your Promise Of Light
06. For The Love Of Mortals
07. Our Freedom To Fall
08. Reconquista

За оформление отвечал Eliran Kantor. Продюсером выступил Jaime Gomez Arellano (PARADISE LOST, SÓLSTAFIR, GHOST и другие).




26 мар 2026
J
Jok3r
Фернандо, спасибо, что на обложке не очередное творение Сэта=)
26 мар 2026
ElectricRetard
Jok3r, так то уже два альбома как)
26 мар 2026
gravitgroove
Ну, это не хит даже по меркам ниши последователей Sisters of mercy. Хотя ключевой рифф довольно приятный.
26 мар 2026
I
Inhuman
Я опасался, что после после отличного Hermitage выпустят метал, но нет - тут готика.
