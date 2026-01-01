Гитарист TWISTED SISTER: «SEBASTIAN BACH едва ли не единственный, кто может заменить Dee»

DEE SNIDER о том, как он использовал галоп в стиле IRON MAIDEN в хите TWISTED SISTER
DEE SNIDER вновь вернёт TWISTED SISTER
TWISTED SISTER планируют переиздать дебют с кавер-версиями
Вокалист TWISTED SISTER: «Жить на чемоданах больше не желаю»
Гитарист TWISTED SISTER — о туре с METALLICA
Гитарист TWISTED SISTER не осуждает музыкантов за использование фонограммы
Вокалист TWISTED SISTER твёрдо не планирует новых выступлений
TWISTED SISTER сыграли три песни
JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER исполнят три песни»
MIKE PORTNOY выступит с TWISTED SISTER
TWISTED SISTER введут в ЗСМ
Косметика от TWISTED SISTER
Гитарист TWISTED SISTER: «Комикам пора перестать шутить над внешностью»
Гитарист TWISTED SISTER защищает продюсера
EDDIE OJEDA: «Я заслуживаю большего признания в TWISTED SISTER»
Гитарист TWISTED SISTER назвал лейблы преступниками: «Все врут»
Сборник TWISTED SISTER выйдет зимой
Гитарист TWISTED SISTER рассказал, как собирался судиться с Harley-Davidson
Гитарист TWISTED SISTER: «Мы одни из немногих, кто может доставить сотням тысяч человек радость»
Гитарист TWISTED SISTER назвал две песни группы, которые стали стандартом в поп-музыке
JAY JAY FRENCH — о воссоединении TWISTED SISTER
Вокалист TWISTED SISTER заявил, что группе не платили деньги более 10 лет
VOTOV исполняют TWISTED SISTER
DEE SNIDER не желает воссоединения TWISTED SISTER
Гитарист TWISTED SISTER не знает, произойдёт воссоединение группы или нет
DEE SNIDER: Как 9/11 объединили TWISTED SISTER
DEE SNIDER присоединился к MARK MENDOZA для исполнения композиции TWISTED SISTER
Гитарист TWISTED SISTER — о культуре отмены
Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу
DEE SNIDER: «У меня нет интереса в деле о выплате по иску об использовании музыки TWISTED SISTER»
Австралийский политик заплатит более миллиона долларов за использование песни TWISTED SISTER
Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»
DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова
Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»
Участники TWISTED SISTER почтили память ударника
TWISTED SISTER были одними из лучших
Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа
TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях
Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»
Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу
DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»
Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе
Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»
DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER
Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN
Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа
Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»
EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»
Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба
Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»
Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив
Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER
Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»
TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL
Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них
Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню
Видео с последнего концерта TWISTED SISTER
Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
Видео с выступления TWISTED SISTER
Видео с выступления TWISTED SISTER
Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
Профессиональное видео полного выступления TWISTED SISTER
Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
Редкие концертные записи TWISTED SISTER вышли в виде бокс-сета
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
Концертный релиз TWISTED SISTER выйдет летом
Гитарист TWISTED SISTER считает, что "всем насрать" на новые песни от ветеранов рока
Музыканты TWISTED SISTER, TESTAMENT, RATT, WINGER исполнили хит OZZY OSBOURNE
Барабанщик QUIET RIOT присоединился на сцене к TWISTED SISTER
Гитарист TWISTED SISTER: «Кокс мне предложили лишь раз»
Фронтмен TWISTED SISTER спел с сыном
Гитарист TWISTED SISTER: «Не могу представить себе, что мы когда-либо будем выступать снова»
DEE SNIDER считает, что TWISTED SISTER не получили должного признания
DEE SNIDER о финале TWISTED SISTER
Документальный фильм о TWISTED SISTER выйдет в январе
Трейлер нового фильма о TWISTED SISTER
Видео с выступления TWISTED SISTER
TWISTED SISTER отыграли первое шоу с MIKE'ом
MIKE PORTNOY о сотрудничестве с TWISTED SISTER
TWISTED SISTER нашли барабанщика
Подруга барабанщика TWISTED SISTER собирает средства
TWISTED SISTER отыграют концерт-трибьют в июне
JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER выполнят все обязательства!»
TWISTED SISTER объявят о своих планах на следующей неделе
Jay Jay French сказал, что для TWISTED SISTER, может быть, пришла пора уйти на покой
Вокалист TWISTED SISTER: "Мы, может быть, продолжим"
Музыканты TWISTED SISTER о смерти барабанщика
Умер барабанщик TWISTED SISTER
Премьера фильма о TWISTED SISTER состоится в ноябре
Вокалист TWISTED SISTER ответил Gene'y Simmons'y
Видео с выступления TWISTED SISTER
Видео с выступления TWISTED SISTER
Трейлер документального фильма о TWISTED SISTER
TWISTED SISTER в 'Fox & Friends'
TWISTED SISTER отпраздновали юбилей 'Stay Hungry'
Бокс-сет TWISTED SISTER
Барабанщик TWISTED SISTER исполняет LED ZEPPELIN
TWISTED SISTER отпразднуют юбилей 'Stay Hungry'
Редкие концертные записи TWISTED SISTER
Фрагменты нового документального релиза TWISTED SISTER
TWISTED SISTER отметят юбилей "Stay Hungry" в Швеции
Соус от гитариста TWISTED SISTER
Вокалист TWISTED SISTER в 'Late Night With Jimmy Fallon'
Гитарист TWISTED SISTER вспоминает ранние годы группы
Документальный фильм о ранних годах TWISTED SISTER
BERNIE WILLIAMS присоединился на сцене к TWISTED SISTER
TWISTED SISTER запланировали несколько рождественских концертов в поддержку жертв урагана "Сэнди"
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
Новый концертный релиз TWISTED SISTER
Вокалист TWISTED SISTER выступил с HAUNTED BY HEROES
Вокалист TWISTED SISTER: "У меня нет выбора, кроме как голосовать за Обаму"
Вокалист TWISTED SISTER недоволен тем, что Пол Райан использует "We're Not Gonna Take It"
Видео с пресс-конференции TWISTED SISTER
Переиздание концертных релизов TWISTED SISTER в мае
Умер бывший ударник THE DICTATORS, TWISTED SISTER
TWISTED SISTER, Y&T отыграли на благотворительном концерте
Видео с выступления TWISTED SISTER
DVD-бокс-сет TWISTED SISTER выйдет в ноябре
Фронтмэн TWISTED SISTER боится за свою семью
Песня с концертного альбома TWISTED SISTER
Концертный релиз TWISTED SISTER выйдет в сентябре
Dee Snider из TWISTED SISTER работает над книгой и новым альбомом
Фронтмен TWISTED SISTER о Jani Lane'e: “Грустная история”
TWISTED SISTER: Эксклюзивное интервью Ди Снайдера для \"Радио России\"!
Новый двойной DVD TWISTED SISTER выйдет в июле
Видео с выступления TWISTED SISTER
Альбом TWISTED SISTER “Under The Blade” будет переиздан в виде расширенного издания с CD и DVD
Видео с выступления TWISTED SISTER
TWISTED SISTER выступили в программе "Late Night With Jimmy Fallon"
TWISTED SISTER в России?
Фронтмен TWISTED SISTER выпустит сольный альбом
Переиздания TWISTED SISTER
TWISTED SISTER отменили рождественские выступления
Трек-лист концертного релиза TWISTED SISTER
TWISTED SISTER отдали дань уважения DIO
TWISTED SISTER о смерти DIO
Гитарист TWISTED SISTER поправляется после перенесённой операции на спине
Новое видео TWISTED SISTER
Юбилейное издание "Stay Hungry" от TWISTED SISTER целиком доступно для прослушивания
Новая песня TWISTED SISTER в сети
TWISTED SISTER выпустят DVD этой осенью
Гитарист TWISTED SISTER примет участие в мюзикле
TWISTED SISTER: Подробности о Рождественском альбоме
TWISTED SISTER завершили работы над Рождественским альбомом
TWISTED SISTER готовят прощальный Рождественский альбом
Лидеру TWISTED SISTER будет сделана операция на горле
сегодня
Гитарист TWISTED SISTER: «SEBASTIAN BACH едва ли не единственный, кто может заменить Dee»
EDDIE OJEDA в интервью "Headbangers Rock Show" обсудил возвращение TWISTED SISTER:
«Изначально Dee хотел это сделать. Мы получали предложения о концертах, и он слышал об этом. И он был первым, кто это предложил, потому что мы с JJ даже не думали об этом. И он мотивировал нас на это. У группы 50-летний юбилей, и мы решили: "Ладно, давайте сделаем это". А за полгода ситуация может измениться. Даже мне пришлось делать операцию на ноге, но я мог бы отложить её, провести тур, а потом сделать операцию. Но поскольку мы отменили тур, я смог сделать это сейчас и избавиться от этой проблемы. Но, как я уже сказал, ситуация изменилась.
По-видимому, когда мы впервые заговорили об этом — это было в августе прошлого года — Dee уговаривал нас: "Давайте сделаем это. Будет здорово, мы втроём на сцене". Потому что мы в группе дольше всех — я, Dee и JJ… У нас были разные барабанщики и басисты, но мы втроём занимались этим всё это время. Так что дела шли своим чередом, и мы организовали концерты в Европе, запланировали выступления на больших фестивалях, где мы были хедлайнерами, и всё выглядело действительно неплохо. А потом у Dee возникли проблемы с сердцем, с гипертонией и тому подобным, что у меня было в течение 10 лет, от чего принимаешь лекарства и не паникуешь по этому поводу. И я думаю, что так как он выступает на более интенсивном уровне, для него это более серьёзно. И я это понимаю. Он установил для себя очень высокую планку, будучи таким исполнителем. И вместо того, чтобы просто это сделать — хотя, думаю, люди бы нормально отнеслись к тому, если бы он немного сбавил обороты, — он, наверное, просто сильно запаниковал, поговорил с семьёй и решил отменить все концерты. Мы были очень удивлены, но это поставило нас в ситуацию, когда мы подумали: "Давайте дадим несколько концертов. Давайте что-нибудь сделаем". Мы не собирались ничего делать. Мы собирались всё отменить».
Что касается того, как Sebastian получил работу вокалиста TWISTED SISTER, Eddie сказал:
«Некоторые промоутеры говорили о Sebastian'e в качестве замены, и мы действительно думали о Sebastian'e, поскольку мы с ним давно дружим. Я давал несколько концертов с Sebastian'ом, занимаясь разными проектами, и даже записал с ним пару вещей. Он огромный фанат TWISTED, и он многое перенял от Dee. У него свой стиль, но он очень похож на Dee как исполнитель. И его имя как-то всплыло первым, но потом мы подумали: "Возможно, он слишком занят или не заинтересован". Мы позвонили ему, и он был очень взволнован, прилетел на репетицию, и всё прошло очень хорошо, гораздо лучше, чем кто-либо мог подумать.
Там были один из промоутеров и ещё несколько человек, и они были потрясены тем, как это звучало. И, как я уже сказал, он, пожалуй, единственный, кто мог бы заменить такого, как Dee, из-за сходства между ними и того, как они поют, как выступают. Так что мы решили попробовать и посмотреть, что из этого получится, и всё прошло очень хорошо. Поэтому мы решили: "На летних концертах выступить уже не получится. Мы не можем участвовать в фестивалях. Но давайте дадим концерты в Америке". Так что, думаю, мы дадим шесть концертов и посмотрим, как пойдёт».
Что касается реакции фанатов на объявление о том, что Бах будет фронтменом TWISTED SISTER на нескольких концертах, Eddie сказал:
«Реакция выглядит положительной. Я бы сказал, что 80 % отзывов положительные — людям любопытно, они хотят услышать и увидеть это, получить шанс увидеть, как мы снова исполняем эти песни. Так что реакция была очень положительной. Конечно, всегда найдутся хейтеры, которые будут говорить что угодно, несмотря ни на что. Но на самом деле я был удивлён всем тем вниманием, которое это вызвало. Можно было бы подумать, что это были THE BEATLES или что-то в этом роде. Я видел, как Интернет просто забурлил от этой новости. Я не мог отделаться от этого чувства… Я был действительно удивлён, потому что мы ничего не делали в течение 10 лет. И я думаю, что, возможно, это ещё один положительный фактор, потому что на данный момент ностальгия по TWISTED, клипы, которые мы снимали, уровень энергии, всё, что с этим связано, — такого больше не встретишь, поэтому люди действительно в восторге от такого рода вещей, от атмосферы 1980-х, от ностальгии — они просто без ума».
