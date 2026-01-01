сегодня



Гитарист TWISTED SISTER: «SEBASTIAN BACH едва ли не единственный, кто может заменить Dee»



EDDIE OJEDA в интервью "Headbangers Rock Show" обсудил возвращение TWISTED SISTER:



«Изначально Dee хотел это сделать. Мы получали предложения о концертах, и он слышал об этом. И он был первым, кто это предложил, потому что мы с JJ даже не думали об этом. И он мотивировал нас на это. У группы 50-летний юбилей, и мы решили: "Ладно, давайте сделаем это". А за полгода ситуация может измениться. Даже мне пришлось делать операцию на ноге, но я мог бы отложить её, провести тур, а потом сделать операцию. Но поскольку мы отменили тур, я смог сделать это сейчас и избавиться от этой проблемы. Но, как я уже сказал, ситуация изменилась.



По-видимому, когда мы впервые заговорили об этом — это было в августе прошлого года — Dee уговаривал нас: "Давайте сделаем это. Будет здорово, мы втроём на сцене". Потому что мы в группе дольше всех — я, Dee и JJ… У нас были разные барабанщики и басисты, но мы втроём занимались этим всё это время. Так что дела шли своим чередом, и мы организовали концерты в Европе, запланировали выступления на больших фестивалях, где мы были хедлайнерами, и всё выглядело действительно неплохо. А потом у Dee возникли проблемы с сердцем, с гипертонией и тому подобным, что у меня было в течение 10 лет, от чего принимаешь лекарства и не паникуешь по этому поводу. И я думаю, что так как он выступает на более интенсивном уровне, для него это более серьёзно. И я это понимаю. Он установил для себя очень высокую планку, будучи таким исполнителем. И вместо того, чтобы просто это сделать — хотя, думаю, люди бы нормально отнеслись к тому, если бы он немного сбавил обороты, — он, наверное, просто сильно запаниковал, поговорил с семьёй и решил отменить все концерты. Мы были очень удивлены, но это поставило нас в ситуацию, когда мы подумали: "Давайте дадим несколько концертов. Давайте что-нибудь сделаем". Мы не собирались ничего делать. Мы собирались всё отменить».



Что касается того, как Sebastian получил работу вокалиста TWISTED SISTER, Eddie сказал:



«Некоторые промоутеры говорили о Sebastian'e в качестве замены, и мы действительно думали о Sebastian'e, поскольку мы с ним давно дружим. Я давал несколько концертов с Sebastian'ом, занимаясь разными проектами, и даже записал с ним пару вещей. Он огромный фанат TWISTED, и он многое перенял от Dee. У него свой стиль, но он очень похож на Dee как исполнитель. И его имя как-то всплыло первым, но потом мы подумали: "Возможно, он слишком занят или не заинтересован". Мы позвонили ему, и он был очень взволнован, прилетел на репетицию, и всё прошло очень хорошо, гораздо лучше, чем кто-либо мог подумать.



Там были один из промоутеров и ещё несколько человек, и они были потрясены тем, как это звучало. И, как я уже сказал, он, пожалуй, единственный, кто мог бы заменить такого, как Dee, из-за сходства между ними и того, как они поют, как выступают. Так что мы решили попробовать и посмотреть, что из этого получится, и всё прошло очень хорошо. Поэтому мы решили: "На летних концертах выступить уже не получится. Мы не можем участвовать в фестивалях. Но давайте дадим концерты в Америке". Так что, думаю, мы дадим шесть концертов и посмотрим, как пойдёт».



Что касается реакции фанатов на объявление о том, что Бах будет фронтменом TWISTED SISTER на нескольких концертах, Eddie сказал:



«Реакция выглядит положительной. Я бы сказал, что 80 % отзывов положительные — людям любопытно, они хотят услышать и увидеть это, получить шанс увидеть, как мы снова исполняем эти песни. Так что реакция была очень положительной. Конечно, всегда найдутся хейтеры, которые будут говорить что угодно, несмотря ни на что. Но на самом деле я был удивлён всем тем вниманием, которое это вызвало. Можно было бы подумать, что это были THE BEATLES или что-то в этом роде. Я видел, как Интернет просто забурлил от этой новости. Я не мог отделаться от этого чувства… Я был действительно удивлён, потому что мы ничего не делали в течение 10 лет. И я думаю, что, возможно, это ещё один положительный фактор, потому что на данный момент ностальгия по TWISTED, клипы, которые мы снимали, уровень энергии, всё, что с этим связано, — такого больше не встретишь, поэтому люди действительно в восторге от такого рода вещей, от атмосферы 1980-х, от ностальгии — они просто без ума».







+0 -0



просмотров: 65

