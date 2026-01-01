Новый альбом BEARTOOTH готов



В недавней беседе у Caleb Shomo спросили, как он реагирует на любую потенциальную негативную реакцию поклонников BEARTOOTH на эволюцию его авторства песен:



«Если честно, это исключительно их выбор. Я не делаю музыку исключительно ради новых фанатов, денег или одобрения критиков. По правде говоря, особенно с “Free”, я делаю это для себя. Мне важно выпускать максимально честное искусство — быть максимально точным отражением самого себя через музыку. В этом и есть суть BEARTOOTH. И я не хочу от этого отходить.



Для себя я сейчас стараюсь вообще не зацикливаться на реакции и сознательно избегаю критики. Конечно, в целом я вижу, слушают ли люди, приходят ли на концерты и так далее. Но у каждого есть право на своё мнение. Всегда будут те, кому не нравится, как это звучит, как я выгляжу, как двигаюсь, что ношу — да что угодно. И это нормально. Моё дело — быть максимально честным и наслаждаться таким невероятным подарком — возможностью играть в группе и делать музыку, которую я хочу.



Я понимаю, насколько это редкая возможность, насколько мне повезло. И я хочу выжать из этого максимум. Потому что если я начну зацикливаться на реакции или на тех, у кого что-то не откликается, я могу потерять из виду тех, кого трогает моя музыка. А главное — я могу потерять из виду единственного человека, для которого это по-настоящему должно откликаться, — себя. Я просто хочу быть счастлив, делая то, что делаю. Сейчас для меня это главное».



Caleb также рассказал о следующем альбоме BEARTOOTH, который станет первым полноформатным релизом группы на лейбле Fearless Records:



«Сейчас я на Fearless Records, и для меня это большая честь — быть частью всей этой системы, частью их команды. Они невероятно нас поддерживают. Не знаю, насколько мне вообще можно об этом говорить, но новый альбом уже готов. Сейчас мы как раз думаем, как его правильно представить — вся эта логистика, безумие вокруг релиза. Но они дали мне идеальные условия для работы — с полной поддержкой. Им пришлось довериться моему процессу, потому что мы впервые работаем вместе, а у каждого свой подход к созданию музыки. Я очень ценю их терпение и понимание.



Музыкально всё получилось очень, очень круто. Я безумно горжусь этим альбомом. Для меня это просто лучший альбом BEARTOOTH, который я мог сделать. Там есть тяжесть, есть мощные припевы, есть поп-моменты, есть скрим — всё, что я люблю в написании песен для BEARTOOTH. И они дали мне идеальную платформу для реализации».







