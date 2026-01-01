Вокалистка HALESTORM: «Выходя на сцену, я пою так, как будто это мой последний концерт в жизни!»

*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 31
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 26
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 25
LZZY HALE в недавнем интервью поговорила о том, как она с коллегами умудряется соблюдать баланс между экспериментами в музыке и приверженностью своим корням:

«Я не думаю, что мы когда-либо уходим слишком далеко в сторону. Всегда есть какое-то внутреннее притяжение, которое возвращает нас обратно. Мы глубоко укоренены в рок-н-ролле, но я обожаю экспериментировать. И часто мы говорим: “Чем страннее идея — тем лучше”. Потому что если ты пытаешься загнать себя в рамки или вписаться в какую-то аккуратную категорию — это скучно [смеётся], и ты сам себя ограничиваешь.

Когда мы пишем музыку, мы напоминаем себе, что никаких правил на самом деле нет. И тебе не нужно изо всех сил пытаться быть рок-н-ролльщиком — если это в тебе есть, оно само тебя найдёт [смеётся]. Поэтому для нас процесс — это про то, что нас реально заводит, что нас вдохновляет, каким бы это ни было. Мы слушаем самую разную музыку. У меня вообще принцип: если это хорошо — значит, хорошо; если это круто — значит, круто. Мне всё равно, кто это сделал. Вдохновение можно найти где угодно.

И ещё одна штука — она, кстати, немного бесит моих друзей, — я обожаю подслушивать. Если мы где-то в баре, у меня всегда с собой блокнот, и я слушаю разговоры вокруг: “О, классная фраза”, — записала [смеётся]. А друзья такие: “Ты это записала? Это будет в песне? Это про меня?” А я: “Может быть. А может, и нет. Пока не скажу” [смеётся]. Но это тоже часть веселья».

Отвечая на вопрос о дисциплине, она сказала:

«С точки зрения выступлений я очень много работала над стабильностью — особенно вокальной. Для меня важно петь каждый вечер в той же тональности, что и на записи. Я этим горжусь, потому что за этим стоит огромная работа и забота о себе, чтобы каждый раз выкладываться на 110%. Я просто не умею делать что-то вполсилы. Не могу “отработать” концерт — это не про меня. Когда я выхожу на сцену, я играю так, будто это мой последний концерт в жизни.

И чтобы делать это стабильно — нужна дисциплина, много труда и доверие к себе и своему телу. Но не только это. Важно продолжать расти. Я сажусь с гитарой и думаю: “Окей, мне нужно прокачать это, потому что мы движемся в этом направлении”. И я постоянно учусь чему-то новому.

Но есть и другая сторона. Примерно 7–10 лет назад я начала переживать из-за того, что на меня смотрят как на пример для подражания — особенно молодые девушки. Я пыталась создать идеальный образ, поставить его на пьедестал, не показывать слабости, не показывать депрессию. И со временем поняла — это не работает. Когда ты притворяешься кем-то или пытаешься быть более идеальным, чем ты есть, это не цепляет людей.

Я не идеальна. И когда ты живёшь честно, без извинений за себя, принимаешь, что ты обычный человек — просто играешь в рок-группе — это работает гораздо сильнее. Когда я начала открыто говорить о том, что меня пугает, о своих проблемах — а у меня с детства тревожность и депрессия, и музыка мне в этом очень помогла, — я перестала это скрывать. Я пишу об этом, говорю об этом с фанатами и в интервью.

И это освобождает. Потому что фанаты видят: “Окей, она такая же, как я. У неё тоже бывают плохие дни. Она не идеальна”. И для меня это куда более честный способ быть примером, чем пытаться прятаться за какой-то маской».




