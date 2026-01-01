Гитара Эйса Фрейли может уйти за 600 000 долларов



Julien's Auctions, ведущий мировой аукционный дом, посвященный знаменитостям, объявил подробности своей долгожданной распродажи "Music Icons". Коллекция этого года прославляет непреходящую силу хэви-металла и приурочена к 50-летию KISS, в Лондоне пройдет выставка, на которой будут представлены лучшие экспонаты с распродажи. Торги полной коллекцией, состоящую из более чем 800 предметов, начнутся 27 апреля.



«Интерес к музыкальным памятным вещам достигает беспрецедентного уровня, подогреваемый коллекционерами, которые ценят как культурное значение этих инструментов, так и наследие артистов, создавших их, что часто приводит к рекордным продажам», — заявил Мартин Нолан, соучредитель и исполнительный директор Julien's Auctions. «Наш ежегодный аукцион "Music Icon", на котором представлены необычные гитары Эйса Фрили, Стиви Рэя Вогана и Kirk Hammett'а, подчеркивает неизменное стремление Julien выводить на рынок произведения музейного качества, формируя глобальную дискуссию о коллекционировании музыки».



Центральное место в коллекции занимает гитара Gibson Les Paul 1975 года выпуска от Эйса Фрейли, одна из самых исторически значимых гитар в рок-н-ролле. С самого начала его карьеры этот инструмент, стоимость которого, как ожидается, составит от 400 000 до 600 000 долларов, был постоянным спутником Фрейли, сопровождая его на сцене и в студии KISS больше, чем любая другая гитара в его арсенале. Его многолетнее использование Gibson Les Paul принесло Эйсу место почти во всех когда-либо опубликованных списках "Top 10 Les Paul Players Of All Time".







