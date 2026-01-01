Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 62
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 41
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 62
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 41
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
Ace Frehley

15 апр 2026 : 		 Гитара Эйса Фрейли может уйти за 600 000 долларов

13 апр 2026 : 		 Члены группы ACE FREHLEY почтили память босса

6 апр 2026 : 		 Гитарист ACE FREHLEY не согласен с барабанщиком

4 апр 2026 : 		 Барабанщик группы ACE FREHLEY: «Слишком рано играть музыку Эйса»

5 мар 2026 : 		 Участники группы ACE FREHLEY готовы к туру

26 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Видеть Эйса в гробу было душераздирающе!»

21 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Эйс гордится нами!»

11 дек 2025 : 		 JOHN 5 должен был быть на альбоме ACE FREHLEY

3 дек 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Эйс был моим любимым музыкантом KISS»

1 дек 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT и MICHAEL SWEET почтили память ACE FREHLEY

17 ноя 2025 : 		 PAUL STANLEY об Эйсе Фрейли

16 ноя 2025 : 		 KISS почтили память Эйса Фрейли

12 ноя 2025 : 		 GENE SIMMONS об Эйсе Фрейли

11 ноя 2025 : 		 Официальная причина смерти Эйса Фрейли

4 ноя 2025 : 		 Гитарист TRIXTER о значимости Эйса Фрейли

3 ноя 2025 : 		 GEORGE LYNCH: «Как на меня повлиял Эйс Фрейли? Да никак»

28 окт 2025 : 		 KINGS OF THRASH почтили память Эйса Фрейли

23 окт 2025 : 		 Эйса Фрейли похоронили в Бронксе

23 окт 2025 : 		 BRUCE KULICK вспоминает Эйса Фрейли

22 окт 2025 : 		 TOM MORELLO вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 VINNIE VINCENT почтил память Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 JOHN 5 вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 SEBASTIAN BACH почтил память Эйса Фрейли
Гитара Эйса Фрейли может уйти за 600 000 долларов



Julien's Auctions, ведущий мировой аукционный дом, посвященный знаменитостям, объявил подробности своей долгожданной распродажи "Music Icons". Коллекция этого года прославляет непреходящую силу хэви-металла и приурочена к 50-летию KISS, в Лондоне пройдет выставка, на которой будут представлены лучшие экспонаты с распродажи. Торги полной коллекцией, состоящую из более чем 800 предметов, начнутся 27 апреля.

«Интерес к музыкальным памятным вещам достигает беспрецедентного уровня, подогреваемый коллекционерами, которые ценят как культурное значение этих инструментов, так и наследие артистов, создавших их, что часто приводит к рекордным продажам», — заявил Мартин Нолан, соучредитель и исполнительный директор Julien's Auctions. «Наш ежегодный аукцион "Music Icon", на котором представлены необычные гитары Эйса Фрили, Стиви Рэя Вогана и Kirk Hammett'а, подчеркивает неизменное стремление Julien выводить на рынок произведения музейного качества, формируя глобальную дискуссию о коллекционировании музыки».

Центральное место в коллекции занимает гитара Gibson Les Paul 1975 года выпуска от Эйса Фрейли, одна из самых исторически значимых гитар в рок-н-ролле. С самого начала его карьеры этот инструмент, стоимость которого, как ожидается, составит от 400 000 до 600 000 долларов, был постоянным спутником Фрейли, сопровождая его на сцене и в студии KISS больше, чем любая другая гитара в его арсенале. Его многолетнее использование Gibson Les Paul принесло Эйсу место почти во всех когда-либо опубликованных списках "Top 10 Les Paul Players Of All Time".




