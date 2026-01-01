SLASH и DUFF MCKAGAN выступили с STEVEN ADLER, GILBY CLARKE и TAIME DOWNE



Нынешние участники GUNS N' ROSES Slash и Duff McKagan вместе с бывшими коллегами по группе, Steven Adler (drums) и Gilby Clarke (guitar), а также вокалиста FASTER PUSSYCAT Taime Downe исполнили кавер-версию классики GN'R "It's So Easy" в рамках выступления 23 марта "Rock For Jennifer - Loud And Legendary" в клубе Troubadour, West Hollywood, California.



"Rock For Jennifer" проводился в память о Дженнифер Перри, которая скончалась в феврале в возрасте 67 лет после борьбы с раком. В 1980-х годах она была менеджером Troubadour, пригласив в это культовое заведение многих легендарных артистов. Она много лет работала агентом в Tapepry Artists и старшим букером по хэви-металлу в Avalon Attractions. Она руководила LEATHERWOLF, поддерживала GUNS N' ROSES, POISON и WARRANT в период их зарождения, продвигала METALLICA на многих площадках и была соучредителем и тур-менеджером многочисленных Ozzfest.















