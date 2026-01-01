Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 25
*Новое видео BLUE MEDUSA 24
29 мар 2026 : 		 SLASH и DUFF MCKAGAN выступили с STEVEN ADLER, GILBY CLARKE и TAIME DOWNE

12 мар 2026 : 		 SLASH продюсирует "Black Zombie"

12 фев 2026 : 		 TODD KERNS о новом альбоме SLASH FEATURING MYLES KENNEDY

10 фев 2026 : 		 Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS может выйти зимой

26 янв 2026 : 		 Каким будет новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS?

25 окт 2025 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS будут сводиться зимой

23 окт 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SLASH

10 окт 2025 : 		 Новое видео SLASH

18 сен 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SLASH

29 авг 2025 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS завершили запись альбома

23 авг 2025 : 		 Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в 2027

15 июл 2025 : 		 Видео полного выступления SLASH’S SNAKEPIT'95

9 июн 2025 : 		 Барабанщик SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «У нас полно дурацких названий песен»

31 янв 2025 : 		 Басист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «Альбом будет, и это главное»

19 янв 2025 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH: «Мне нужно попасть в студию!»

26 дек 2024 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH

6 дек 2024 : 		 Благотворительный сингл от DUFF MCKAGAN и SLASH

24 окт 2024 : 		 MYLES KENNEDY доволен новым материалом SLASH

20 окт 2024 : 		 SLASH собрал 125 000 на благотворительность

27 сен 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS начнут запись осенью

22 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH: Про-шот

19 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH

31 авг 2024 : 		 Новый релиз SLASH

7 авг 2024 : 		 Видео с выступления SLASH

5 авг 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

30 июл 2024 : 		 SLASH скорбит по падчерице
SLASH и DUFF MCKAGAN выступили с STEVEN ADLER, GILBY CLARKE и TAIME DOWNE



Нынешние участники GUNS N' ROSES Slash и Duff McKagan вместе с бывшими коллегами по группе, Steven Adler (drums) и Gilby Clarke (guitar), а также вокалиста FASTER PUSSYCAT Taime Downe исполнили кавер-версию классики GN'R "It's So Easy" в рамках выступления 23 марта "Rock For Jennifer - Loud And Legendary" в клубе Troubadour, West Hollywood, California.

"Rock For Jennifer" проводился в память о Дженнифер Перри, которая скончалась в феврале в возрасте 67 лет после борьбы с раком. В 1980-х годах она была менеджером Troubadour, пригласив в это культовое заведение многих легендарных артистов. Она много лет работала агентом в Tapepry Artists и старшим букером по хэви-металлу в Avalon Attractions. Она руководила LEATHERWOLF, поддерживала GUNS N' ROSES, POISON и WARRANT в период их зарождения, продвигала METALLICA на многих площадках и была соучредителем и тур-менеджером многочисленных Ozzfest.








