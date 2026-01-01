The Black Crowes

29 мар 2026 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Концерты для нас сродни магии»

21 янв 2026 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

11 янв 2026 : 		 Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной

27 окт 2025 : 		 THE BLACK CROWES отметили 30-летие Amorica

14 сен 2025 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет осенью

14 июн 2025 : 		 Документальный фильм от JIMMY PAGE And THE BLACK CROWES

11 мар 2025 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Хотел бы, чтобы нас представил JIMMY PAGE»

26 фев 2025 : 		 Фрагмент нового релиза JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES

14 фев 2025 : 		 Расширенная версия альбома JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES выйдет весной

8 окт 2024 : 		 Новые фигурки THE BLACK CROWES

24 май 2024 : 		 THE BLACK CROWES: «Мы будем хороши, если сохраним искренность»

21 май 2024 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

15 май 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

8 май 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

15 апр 2024 : 		 RONNIE WOOD присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

29 мар 2024 : 		 THE BLACK CROWES исполнили LED ZEPPELIN

21 мар 2024 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

7 мар 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

17 фев 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

25 янв 2024 : 		 Видео с текстом от THE BLACK CROWES

14 янв 2024 : 		 Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной

20 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

13 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

21 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

7 сен 2023 : 		 Бокс-сет от THE BLACK CROWES выйдет зимой

4 сен 2023 : 		 THE BLACK CROWES разогрели AEROSMITH
Гитарист THE BLACK CROWES: «Концерты для нас сродни магии»



RICH ROBINSON в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, почему его группа настаивает на продолжении выпуска полноформатных альбомов, несмотря на тот факт, что молодые потребители музыки все больше склоняются к синглам:

«Мы творческие люди, и нам нравятся творческие силы музыки. И это не просто игра — это сочинение, это запись. Работа в студии — это творческий элемент. Сочинительство — это творческий элемент. Вы беретесь за дело и записываете пластинку, и я думаю, что она по-прежнему едва ли не более жизнеспособна, чем раньше, — может быть, не с точки зрения продаж, а просто с точки зрения самовыражения. Вы можете взять кого-нибудь с собой в путешествие, чтобы записать 10 или 12 песен, или сколько угодно других гостей, которые вы сумеете заинтересовать. И в этом есть что-то, что по-прежнему волнует нас по сей день. Мы можем сесть и прослушать всю пластинку целиком. Последовательность записи очень важна. Вы выстраиваете все в определенной последовательности, потому что вы курируете то, как все будет представлено, и как вы хотите, чтобы люди услышали ваше произведение и то, что вы надеетесь на то, что выстроенная схема сработает и приведет слушателя туда, куда бы вы этого хотели. Мы всегда так делали, и я до сих пор люблю так поступать. Мы этим и заняты».

После того, как ведущий "Trunk Nation" отметил, что THE BLACK CROWES по-прежнему выступают с концертами полностью вживую, "что, к сожалению, становится все менее распространенным явлением", Rich сказал:

«Послушайте, каждый делает то, что он делает, — это хорошо для него, — но для нас играть вживую — что-то сродни магии и волшебству. В музыке рок-н-ролла есть что-то отрешенное. И вы можете устраивать невероятные шоу, а потом у вас может получиться шоу, которое вот-вот сорвется с катушек. Но иногда вы сдерживаете себя, но все может стать чем-то невероятным. И это как молния. Все, кто приходит посмотреть на ваше выступление, понимают, что в этих выступлениях есть моменты, которые могут быть глубокими и красивыми. И еще я смотрю на музыку как на колесо обозрения. Музыка — это центр, а зрители и группа — все это связующие звенья, мы держимся вместе и мы все воспринимаем эту музыку. Мы все находимся в одном зале и переживаем это. Некоторые из нас переживают это с разных позиций, но мы все здесь. И это реально круто. К тому же мы меняем наши сеты каждый вечер. Мы играем новые песни, мы играем старые песни, мы исполняем каверы, потому что мы любим музыку. Именно поэтому все и называется "играть музыку", а не "работать с музыкой"».




