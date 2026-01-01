Geoff Tate

*



GEOFF TATE: «А зачем мне Chris DeGarmo?»



GEOFF'a TATE'a в недавнем интервью спросили, думал ли он пригласить для "Operation: Mindcrime III" Chris'a DeGarmo:

«Нет. Нет, не особо, ведь я с ним наверное уже лет десять не говорил. Пока я был в QUEENSRŸCHE, у нас было 30 реально классных лет, что в этом бизнесе почти вечность. И немногие группы смогут столько продержаться. Нам удалось, мы создали потрясающую музыку. И я очень благодарен за это. Chris, безусловно, был частью всего этого на протяжении многих лет. А потом перестал. Люди идут разными путями и находят в своей жизни разные занятия, которые им интересны. И он пошел дальше, и группа пошла дальше без него. А потом и я ушел из группы. Все просто. Это путь и у каждого он свой».




