MICHALE GRAVES: «Я был христианином всю жизнь»



MICHALE GRAVES в недавнем интервью поговорил о своей вере:



«Я был христианином всю свою жизнь, и музыка, которую я писал, тексты, которые я создавал, всегда шли из этого места. Не все песни — но очень, очень многие из них исходят из христианского взгляда. И, кстати, это ещё одна вещь, которую поощрял Jerry Only из MISFITS. Нужно помнить, что до воссоединения MISFITS Jerry и Doyle Wolfgang Von Frankenstein играли в группе KRYST THE CONQUEROR. И духовность Jerry, его любовь ко Христу, его вера — он никогда этого не стеснялся. Этот человек крестился каждый вечер перед выходом на сцену. И это вдохновляло меня, как и то, что он поддерживал меня — не отказываться от этого и каким-то образом… И вот это как раз то, о чём я говорил — творческий вызов: создавать музыку, исходя из своей христианской перспективы, в такой среде, в таком мире — в мире тьмы.



На протяжении всего времени — особенно когда я работал с Damien Echols и делал альбом “Illusions” — было много людей с христианской стороны, которые… не понимали. Не хочу сказать, что их это отталкивало, но критики было много. Потому что я говорил о своей вере, о духовности, о Боге — а они такие: “Как ты можешь это говорить, когда мы видим визуальный образ MISFITS и тексты, которые ты пишешь?”



А я им отвечал: в чём смысл идти в церковь, выступать перед людьми, которые уже верят? Они уже там. Мы ничего не меняем. А есть другой мир — тёмный мир, в котором как раз и существуют MISFITS.



Когда я выхожу к людям, я общаюсь с детьми, у которых за плечами много боли, связанной с церковью. Когда ты произносишь слово “Jesus” на концерте MISFITS или на моём концерте — раньше особенно, сейчас уже меньше — они смотрят на тебя, как на сумасшедшего: “О чём ты вообще?” Поэтому я пишу про падшие миры, про тьму, про демонов, про ангелов, про состояние, когда ты на самом дне.



Эти ребята сломаны, им больно, они потеряны, запутаны. Ты думаешь, они просто пойдут в церковь? Или будут слушать человека, который выглядит так, что они его не уважают — в аккуратном кардигане, с правильной речью — и начинает говорить им про Иисуса? Да они просто развернутся и уйдут.



Но если я подойду и скажу: “Эй, что у тебя на футболке?” — там демоны какие-нибудь. И мы начинаем говорить — про Баала, про Молоха, уходим в демонологию. Завязывается разговор. А потом я рассказываю о своей вере. Вот так и работает “монстр-служение”. И именно на этом я сосредоточен примерно с 2012 года. Уже лет 14 я стараюсь делать это главным направлением своей деятельности».







