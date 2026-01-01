ROY KHAN о сольном альбоме: «Обещаю металл!»



ROY KHAN в недавнем интервью ответил на вопрос, почему он не выпустил сольную пластинку раньше:

«Я не уверен, что у меня есть какой-то хороший ответ на этот вопрос. Один из ответов — это, конечно, CONCEPTION, потому что [мы] воссоединились в 2016 году. Именно тогда мы начали по-настоящему задумываться о создании новых песен и новом продакшене. И после этого я был очень занят. Была пандемия, и несколько лет просто ничего не работало. Теперь я нашел хорошую группу людей, которые, как я чувствую, дополняют меня в хорошем смысле. И я с нетерпением жду записи нового альбома, это точно».

Что касается музыкального направления своего сольного материала, Khan сказал:

«Это определенно будет металл. Это одна из причин, почему я люблю этот жанр, — меланхолия и тяжелые гитары. Это маст-хэв. Но в некоторых песнях я также придерживаюсь более светлой стороны жизни, но это определенно будет металл. У меня есть и другие идеи для песен, которые не очень хорошо подходят для этого жанра. Я, конечно, мог бы адаптировать их под альбом такого рода.

Некоторые из этих идей восходят к давним временам. И раньше они не использовались либо потому, что у нас был необходимый материал, либо кому-то еще в команде это не нравилось, или они не казались подходящими по стилю. Это хорошая смесь нового и старого материала. А также старого материала, который был каким-то образом модифицирован».

Roy также рассказал, что некоторые песни из его будущего сольного альбома были созданы в сотрудничестве с другими музыкантами.

«Я играю на гитаре и пианино, но всегда приятно иметь кого-то, кто умеет играть по-настоящему, чтобы ты мог поделиться своими идеями, и у них могли появиться какие-то идеи. Так что некоторые песни я написал с другими людьми, и в этом заключается большая часть удовольствия от работы над ними.… Есть один парень, который играет в этом большую роль. Это Caio Kehyayan. Он играет в бразильской группе FIREWING. Он был чрезвычайно полезен, и он хорошо разбирается в технике звукозаписи и тому подобном. Так что все очень круто. И он креативный и по-настоящему талантливый гитарист. Я с нетерпением жду старта и приглашаю его [выступить со мной] вживую».

Продюсером материала выступает Sascha Paeth, со-продюсерами Kehyayan и Adrienne Cowan (SEVEN SPIRES), которые также принимали участие в создании материала. Часть материала написал Bill Hudson, работавший с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, I AM MORBID и CIRCLE II CIRCLE.




