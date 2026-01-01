сегодня



Вокалист LAMB OF GOD: «Я не использую Spotify»



RANDY BLYTHE в недавнем интервью рассказал о своих привычках слушать музыку, показав, что он не фанат стримов



«Сейчас я использую стриминг-сервисы. Я не пользуюсь Spotify, Apple Music или чем-то подобным. Ну, я все еще покупаю музыку. Я слушаю её на своем iPhone, но я покупаю альбом, цифровой альбом в iTunes Store, или там, где мне реально действительно нравится, — это Bandcamp. Группа получает деньги [от Bandcamp]. Так что, если альбомы будут доступны на Bandcamp, и я просто захочу, чтобы они "продавались" — я тоже покупаю винил, но не могу брать с собой в тур проигрыватель — я куплю на Bandcamp как можно больше пластинок, а затем загружу их в свой iTunes для прослушивания. Несмотря на это, вы можете прослушать, просмотреть материал, например, одну-две песни. На Bandcamp вы можете прослушать все целиком, но, думаю, в половине случаев я испытываю что-то вроде тоски по таинственности старых времен. Так что я даже не увлекаюсь просмотром большого количества материала. Я слушаю, например, одну песню.



Если я услышу песню, и, скажем, как-то вечером, на День Святого Валентина, мы с моей девушкой пошли на готический бал, это был настоящий готический бал. Я покрасил ногти в черный цвет и все такое, нацепил вампирские клыки. Мы все разоделись в пух и прах. Несколько наших друзей устроили это мероприятие — группа DEAD COOL из Северной Каролины устроила его — и вот там собрались мы и еще 300 готов. А в перерывах между выступлениями групп выступал диджей, и он ставил что-то в стиле дарк-вейв. И я решил узнать, что это было [используя приложение для распознавания музыки Shazam]. Я такой: "Что это такое?" Была всего лишь одна песня, которая мне очень понравилась, например, танцевальный трек. Я зашел в iTunes и купил все прямо в клубе — бум! И моя девушка такая: "Тебе лучше надеяться, что вся запись будет хорошей. Ты мог бы просто купить одну песню". А я отвечаю: "Да пошло оно все". Да, есть загадка. И, если быть до конца честным, мне это не мешает, поскольку я профессиональный музыкант, и альбомы, которые я покупаю, своего рода налоговый вычет, потому что это исследование. [смеется] Что касается меня, то я [также] автор бестселлеров. Мои книги, которые я покупаю, тоже налоговый вычет. Это часть моего бизнеса».







+0 -0



просмотров: 147

