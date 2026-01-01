Новости
27 мар 2026 : JUDAS PRIEST начали работу в студии

19 мар 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «15 лет назад я пришел для прощального тура и мы все еще в деле!»

17 мар 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается по три раза на дню

18 фев 2026 : 		 Фрагмент документального фильма о JUDAS PRIEST

17 фев 2026 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть много мест, где мы страдаем...»

16 янв 2026 : 		 Документальный фильм о JUDAS PRIEST представят в Берлине

10 дек 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о дуэте с Оззи

10 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER показывает, как играть JUDAS PRIEST

2 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER: 'Я пришел в JUDAS PRIEST для прощального тура. Прошло 15 лет»

22 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST пожертвовали $100,000 пожарному департаменту Лос-Анджелеса

21 окт 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

14 окт 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST испытывает проблемы со здоровьем

6 окт 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Оззи очень понравилась наша версия War Pigs»

3 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST запишут альбом в 2026

29 сен 2025 : 		 RICHIE FAULKNER о JUDAS PRIEST: «Они всегда были пионерами!»

27 сен 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда пытался копировать других»

26 сен 2025 : 		 OZZY OSBOURNE в кавер-версии BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

21 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST о бывшем

17 сен 2025 : 		 JUDAS PRIEST готовят трек с Оззи

9 сен 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о туре с ALICE COOPER

2 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST об альбоме Nostradamus

27 авг 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Когда Turbo вышел, все хотели его выкинуть, а сейчас подпевают этим песням»

24 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Песен с Ripper'ом на стримах нет...»

22 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Мы выпустим War Pigs с вокалом Оззи»

28 июл 2025 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

25 июл 2025 : 		 JUDAS PRIEST почтили память Оззи
JUDAS PRIEST начали работу в студии



RICHIE FAULKNER'a в недавнем интервью спросили о новом документальном фильме JUDAS PRIEST "The Ballad Of Judas Priest":

Он действительно хорошо снят, и в нём рассказывается история о том, с чего они начинали, через что прошли, а также приводятся интервью с разными людьми о влиянии JUDAS PRIEST на них. И там есть отличный момент, когда они возвращаются, я думаю, в клуб для рабочих в Астоне [Великобритания] или где-то в этом роде, где они дали свой первый концерт, и там находится Ian Hill, и всё это до сих пор осталось таким же. Он в клубе, и можно увидеть сцену, на которой они выступали. Там всё по-прежнему. И как фанату мне очень приятно видеть всё это. Я раньше такого не видел. Так что это действительно здорово. Когда фильм выйдет, вам обязательно стоит его посмотреть».

На вопрос, появляется ли он в документальном фильме и освещается ли в нём его время в группе, Faulkner ответил:

«Я появляюсь в нём на пару минут, что, честно говоря, больше, чем я того заслуживаю. Что касается истории PRIEST, их взлёта, наследия и всего остального, я думаю, что моё присутствие в нём в меру, где-то ближе к концу. На самом деле это фильм о них, а не обо мне… Они создали то, что мы знаем как PRIEST. Они создали тот металлический саунд, который мы знаем, и те альбомы в 1970-х и 1980-х, и "Painkiller" в 90-х — они создали все эти старые вещи. Я рад, что у меня есть свои 15 секунд славы в конце фильма. Это здорово. Я, конечно, горжусь тем, что участвую во всём этом».

По поводу своей роли в PRIEST Faulkner сказал:

«Я всегда говорю, что я часть команды. Они занимаются этим уже более 50 лет. Сейчас я часть команды, и эта команда, менеджмент и все, кто работает вместе, призваны заставить эту машину двигаться дальше. И я вижу, как они делали это так долго. Я уже говорил вам — они любят это. Мы отправляемся в тур, потом воодушевляемся и записываем альбом, а потом вы воодушевляетесь альбомом и отправляетесь в очередной тур. Так что я понимаю, как это происходит. И мы записываем ещё один альбом, и, скорее всего, будем гастролировать с ним».

На вопрос, сочиняют ли PRIEST сейчас материал для нового альбома, Faulkner ответил:

«Мы начали его записывать. Да, в феврале мы провели месяц в студии, закладывая основу. Не знаю, можно ли мне это говорить, но я уже сказал».




