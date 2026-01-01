JUDAS PRIEST начали работу в студии



RICHIE FAULKNER'a в недавнем интервью спросили о новом документальном фильме JUDAS PRIEST "The Ballad Of Judas Priest":



Он действительно хорошо снят, и в нём рассказывается история о том, с чего они начинали, через что прошли, а также приводятся интервью с разными людьми о влиянии JUDAS PRIEST на них. И там есть отличный момент, когда они возвращаются, я думаю, в клуб для рабочих в Астоне [Великобритания] или где-то в этом роде, где они дали свой первый концерт, и там находится Ian Hill, и всё это до сих пор осталось таким же. Он в клубе, и можно увидеть сцену, на которой они выступали. Там всё по-прежнему. И как фанату мне очень приятно видеть всё это. Я раньше такого не видел. Так что это действительно здорово. Когда фильм выйдет, вам обязательно стоит его посмотреть».



На вопрос, появляется ли он в документальном фильме и освещается ли в нём его время в группе, Faulkner ответил:



«Я появляюсь в нём на пару минут, что, честно говоря, больше, чем я того заслуживаю. Что касается истории PRIEST, их взлёта, наследия и всего остального, я думаю, что моё присутствие в нём в меру, где-то ближе к концу. На самом деле это фильм о них, а не обо мне… Они создали то, что мы знаем как PRIEST. Они создали тот металлический саунд, который мы знаем, и те альбомы в 1970-х и 1980-х, и "Painkiller" в 90-х — они создали все эти старые вещи. Я рад, что у меня есть свои 15 секунд славы в конце фильма. Это здорово. Я, конечно, горжусь тем, что участвую во всём этом».



По поводу своей роли в PRIEST Faulkner сказал:



«Я всегда говорю, что я часть команды. Они занимаются этим уже более 50 лет. Сейчас я часть команды, и эта команда, менеджмент и все, кто работает вместе, призваны заставить эту машину двигаться дальше. И я вижу, как они делали это так долго. Я уже говорил вам — они любят это. Мы отправляемся в тур, потом воодушевляемся и записываем альбом, а потом вы воодушевляетесь альбомом и отправляетесь в очередной тур. Так что я понимаю, как это происходит. И мы записываем ещё один альбом, и, скорее всего, будем гастролировать с ним».



На вопрос, сочиняют ли PRIEST сейчас материал для нового альбома, Faulkner ответил:



«Мы начали его записывать. Да, в феврале мы провели месяц в студии, закладывая основу. Не знаю, можно ли мне это говорить, но я уже сказал».







