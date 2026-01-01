ZAKK WYLDE: «Чего все носятся с искусственным интеллектом-то?»

все новости группы
|
США
6 апр 2019 :
|
ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY
23 ноя 2018 :
|
ZAKK WYLDE о возвращении к OZZY
12 сен 2018 :
|
ZAKK WYLDE верит, что JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN попадут в Зал славы рок-н-ролла
10 авг 2017 :
|
ZAKK WYLDE на EMGtv
15 июн 2017 :
|
ZAKK WYLDE на EMGtv
4 май 2017 :
|
ZAKK WYLDE на EMGtv
21 апр 2017 :
|
ZAKK WYLDE выпустит концертный EP с песнями BLACK SABBATH
16 мар 2017 :
|
ZAKK WYLDE на EMGtv
9 фев 2017 :
|
ZAKK WYLDE на EMGtv
15 янв 2017 :
|
Новое видео ZAKK WYLDE
22 авг 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT в новом видео ZAKK WYLDE
11 авг 2016 :
|
Акустика от ZAKK WYLDE
30 июн 2016 :
|
ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH
28 май 2016 :
|
Видео с выступления ZAKK WYLDE
19 май 2016 :
|
Смайлики от ZAKK WYLDE
30 апр 2016 :
|
ZAKK WYLDE об Axl/DC
21 апр 2016 :
|
ZAKK WYLDE открыл своё дело
12 апр 2016 :
|
ZAKK WYLDE и фронтмен AMON AMARTH обсудили свои бороды
11 апр 2016 :
|
ZAKK WYLDE и NUNO BETTENCOURT исполняют CITIZEN COPE
29 мар 2016 :
|
Новое видео ZAKK WYLDE
23 мар 2016 :
|
Сыграет ли ZAKK WYLDE с OZZY OSBOURNE ещё раз?
19 мар 2016 :
|
ZAKK WYLDE исполняет новый трек на гитаре HELLO KITTY
2 мар 2016 :
|
ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH на гитаре HELLO KITTY
25 фев 2016 :
|
Новая песня ZAKK WYLDE
21 фев 2016 :
|
Видео с выступления ZAKK WYLDE
15 янв 2016 :
|
Новый альбом ZAKK WYLDE выйдет в апреле
30 дек 2015 :
|
ZAKK WYLDE о событиях в Париже
24 дек 2015 :
|
ZAKK WYLDE заканчивает работу над альбомом
15 окт 2015 :
|
ZAKK WYLDE работает над продолжением "Book Of Shadows"
14 окт 2015 :
|
ZAKK WYLDE: «Без OZZY OSBOURNE'а я бы с вами сейчас не говорил»
10 окт 2015 :
|
Видео с выступления кавер-группы ZAKK WYLDE'a
20 мар 2015 :
|
ZAKK WYLDE выпустит "Book Of Shadows Volume II"
1 фев 2015 :
|
ZAKK WYLDE любит OZZY не меньше, чем свою маму
23 янв 2015 :
|
ZAKK WYLDE основал компанию по производству инструментов
20 янв 2015 :
|
ZAKK WYLDE хотел бы стать гигантcкой обезьяной
25 дек 2014 :
|
OZZY OSBOURNE — ZAKK'у WYLDE'у: «Мой конец — больше не боец»
23 дек 2014 :
|
ZAKK WYLDE, BLASKO, JOHN TEMPESTA исполняют BLACK SABBATH
4 дек 2014 :
|
ZAKK WYLDE, BLASKO и VINNY APPICE исполняют BLACK SABBATH
12 май 2014 :
|
Нашлась гитара ZAKK WYLDE
24 янв 2014 :
|
Видео с выступления ZAKK WYLDE
18 ноя 2013 :
|
ZAKK WYLDE, BLASKO в туре METAL ALL-STARS
1 ноя 2013 :
|
ZAKK WYLDE выступил с LES PAUL TRIO
31 окт 2013 :
|
ZAKK WYLDE в акустике
2 авг 2013 :
|
Десять вопросов ZAKK'у WYLDE'у
25 июн 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления ZAKK WYLDE
17 май 2013 :
|
ZAKK WYLDE и участники SEVENDUST, CANDLEBOX, BLACK LABEL SOCIETY и THE INFINITE STAIRCASE в видео "The Pride"
27 апр 2013 :
|
Акустика от ZAKK WYLDE
23 апр 2013 :
|
ZAKK WYLDE в 'The Heidi & Frank Show'
19 апр 2013 :
|
Первый акустический концерт ZAKK WYLDE будет транслироваться online!
25 дек 2012 :
|
ZAKK WYLDE спел BLACK SABBATH, JIMI HENDRIX, ALICE IN CHAINS с CAMP FREDDY
6 ноя 2012 :
|
Фрагмент обучающего DVD ZAKK WYLDE
5 июл 2012 :
|
ZAKK WYLDE назвал своего сына Sabbath
24 май 2012 :
|
ZAKK WYLDE сказал, что он сочтёт за честь участие в реюнионе PANTERA
21 дек 2010 :
|
Обучающее видео от ZAKK'a WYLDE'a
25 ноя 2010 :
|
ZAKK WYLDE ответил на вопросы поклонников
сегодня
ZAKK WYLDE: «Чего все носятся с искусственным интеллектом-то?»
ZAKK WYLDE в новом интервью вновь ответил на вопрос, что он думает об использовании искусственного интеллекта в музыке:
«Для меня это не имеет значения, потому что, кого бы вы ни любили, будь то LED ZEPPELIN или BLACK SABBATH, вы никогда не сможете заменить то, что рождается из риффов Tony [Iommi], то, что пишет Geezer [Butler] , то, что играет Bill [Ward], то, что поет Оззи [Осборн], потому что все это создают они. Но я все понимаю. Я имею в виду, что если это искусственный интеллект, то он слушает все мелодии Оззи и получает представление о стиле Оззи, а затем слышит риффы Tony, а затем он может отметить фишки Bill'a, некоторые его партии и то, как Geezer играет на басу, он анализирует тексты песен, и в текстах песен используется то, о чем [пишет] Geezer — много о религии, о войне, о подобных вещах — то получается что-то [новое]. Это ничем не отличается от того, как если бы автор песен пытался сочинить что-то в духе BLACK SABBATH.
Все боятся [искусственного интеллекта]. Я просто считаю, что нельзя отнять у Джими Хендрикса то, что он задумал, то, что он мог бы написать. Можно лишь попытаться подражать ему. Я смотрю на это так: компьютер просто подстраивается под звучание какой-нибудь группы, которой пытаются [подражать], например THE EAGLES или кого-то еще, и пишет песню в стиле «Desperado» или «Hotel California». Нет, меня это не беспокоит, потому что я все равно куплю пластинку THE EAGLES».
