LOGIN
Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 26
*Новое видео BLUE MEDUSA 25
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 26
*Новое видео BLUE MEDUSA 25
Zakk Wylde

30 мар 2026 : 		 ZAKK WYLDE: «Чего все носятся с искусственным интеллектом-то?»

11 мар 2026 : 		 Когда ZAKK WYLDE взял в руки свой инструмент?

5 мар 2026 : 		 ZAKK WYLDE: «ИИ — нормально, но...»

13 фев 2026 : 		 ZAKK WYLDE в акустике

1 апр 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Я не знаю, какие песни буду играть на концерте OZZY OSBOURNE»

10 мар 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Я не делаю демо»

9 фев 2025 : 		 ZAKK WYLDE о самых ярких моментах в студии

5 авг 2024 : 		 ZAKK WYLDE: «Дайм в одной лиге с Эдди Ван Халеном и Джими Хендриксом»

23 июн 2024 : 		 Новая фигурка ZAKK WYLDE

3 мар 2024 : 		 ZAKK WYLDE о сотрудничестве с GUNS N' ROSES

28 ноя 2023 : 		 Новый альбом ZAKK SABBATH выйдет весной

28 ноя 2022 : 		 Демонстрационное видео от ZAKK WYLDE

28 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о том, как стать музыкантом

20 апр 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о том, как он впервые услышал BLACK SABBATH: «Я был воспитан католиками, но к середине альбома стал настоящим сатанистом»

25 янв 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Я кайфую в дороге»

13 окт 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Я наслаждался временем с семьёй»

10 июн 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Я не соревнуюсь с другими гитаристами»

15 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Нет такого понятия, как "лучший музыкант"»

2 дек 2020 : 		 KEVIN DUBROW, ZAKK WYLDE, SEBASTIAN BACH на свадьбе MARK'a WEISS'a в 1987 году

19 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

18 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

6 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

4 сен 2020 : 		 Рассказ об издании релиза ZAKK SABBATH

24 апр 2020 : 		 Сын ZAKK'a WYLDE'a пожертвовал волосы

28 окт 2019 : 		 ZAKK WYLDE никак не участвовал в работе над сольным альбомом OZZY OSBOURNE

23 май 2019 : 		 ZAKK SABBATH воссоздадут дебютный альбом BLACK SABBATH
ZAKK WYLDE: «Чего все носятся с искусственным интеллектом-то?»



ZAKK WYLDE в новом интервью вновь ответил на вопрос, что он думает об использовании искусственного интеллекта в музыке:

«Для меня это не имеет значения, потому что, кого бы вы ни любили, будь то LED ZEPPELIN или BLACK SABBATH, вы никогда не сможете заменить то, что рождается из риффов Tony [Iommi], то, что пишет Geezer [Butler] , то, что играет Bill [Ward], то, что поет Оззи [Осборн], потому что все это создают они. Но я все понимаю. Я имею в виду, что если это искусственный интеллект, то он слушает все мелодии Оззи и получает представление о стиле Оззи, а затем слышит риффы Tony, а затем он может отметить фишки Bill'a, некоторые его партии и то, как Geezer играет на басу, он анализирует тексты песен, и в текстах песен используется то, о чем [пишет] Geezer — много о религии, о войне, о подобных вещах — то получается что-то [новое]. Это ничем не отличается от того, как если бы автор песен пытался сочинить что-то в духе BLACK SABBATH.

Все боятся [искусственного интеллекта]. Я просто считаю, что нельзя отнять у Джими Хендрикса то, что он задумал, то, что он мог бы написать. Можно лишь попытаться подражать ему. Я смотрю на это так: компьютер просто подстраивается под звучание какой-нибудь группы, которой пытаются [подражать], например THE EAGLES или кого-то еще, и пишет песню в стиле «Desperado» или «Hotel California». Нет, меня это не беспокоит, потому что я все равно куплю пластинку THE EAGLES».




