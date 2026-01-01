ZAKK WYLDE: «Чего все носятся с искусственным интеллектом-то?»



ZAKK WYLDE в новом интервью вновь ответил на вопрос, что он думает об использовании искусственного интеллекта в музыке:



«Для меня это не имеет значения, потому что, кого бы вы ни любили, будь то LED ZEPPELIN или BLACK SABBATH, вы никогда не сможете заменить то, что рождается из риффов Tony [Iommi], то, что пишет Geezer [Butler] , то, что играет Bill [Ward], то, что поет Оззи [Осборн], потому что все это создают они. Но я все понимаю. Я имею в виду, что если это искусственный интеллект, то он слушает все мелодии Оззи и получает представление о стиле Оззи, а затем слышит риффы Tony, а затем он может отметить фишки Bill'a, некоторые его партии и то, как Geezer играет на басу, он анализирует тексты песен, и в текстах песен используется то, о чем [пишет] Geezer — много о религии, о войне, о подобных вещах — то получается что-то [новое]. Это ничем не отличается от того, как если бы автор песен пытался сочинить что-то в духе BLACK SABBATH.



Все боятся [искусственного интеллекта]. Я просто считаю, что нельзя отнять у Джими Хендрикса то, что он задумал, то, что он мог бы написать. Можно лишь попытаться подражать ему. Я смотрю на это так: компьютер просто подстраивается под звучание какой-нибудь группы, которой пытаются [подражать], например THE EAGLES или кого-то еще, и пишет песню в стиле «Desperado» или «Hotel California». Нет, меня это не беспокоит, потому что я все равно куплю пластинку THE EAGLES».







