NICKELBACK и MEGAN THEE STALLION перезаписали "How You Remind Me"



Группа NICKELBACK объединилась с рэпершей MEGAN THEE STALLION, трижды удостоенной премии «Грэмми», для новой рекламной кампании, посвященной возвращению популярного вкуса Flamin' Hot Dill Pickle от Cheetos — хрустящих кукурузно-сырных снеков от Frito-Lay, дочерней компании PepsiCo. Песня «Pickle's Back» — это переосмысление хита NICKELBACK «How You Remind Me», возглавлявшего чарт Hot 100.



Megan Thee Stallion: Я знаю, это звучит безумно и выглядит безумно, но когда ты складываешь всё вместе, думаешь: «Ух ты, я и не подозревала, что моим двум мирам суждено так столкнуться.



Мне кажется, я выросла на песне вроде How You Remind Me — она просто засела у меня в голове, Ты постоянно слышишь её по радио, в телешоу, она просто везде. Ты знаешь слова, даже не пытаясь их выучить. Для меня это очень ностальгическая песня. Поэтому, когда у меня появилась возможность поработать с NICKELBACK и сделать ремикс, я подумала: “Чёрт, что такого может привнести в эту песню Megan Thee Stallion? Что я могу сказать, чтобы сделать её по-настоящему ‘песней горячей девчонки’?"



Было очень весело придумывать, как превратить NICKELBACK в нечто в духе Megan. И они были в полном восторге. Это меня очень удивило, потому что я думала: “А вообще NICKELBACK знают, кто я такая?” Но когда мы встретились и оказалось, что они тоже фанаты, я подумала: “Да они вообще-то горячие парни!” Мы были на подъёме, и это было круть крутетская! Когда трек был готов, я подумала: “Да, я бы сама это слушала. Даже если бы это была не я, я бы включила эту песню”».



Креативный директор PepsiCo Foods в США рассказал изданию Variety, что идея коллаборации заключалась в том, чтобы привлечь внимание молодых потребителей и заставить их не только посмотреть видео, но и поделиться им с друзьями.



«Мы знаем, что можно купить просмотры, но нельзя купить лайки и комментарии. И уж точно нельзя могу купить репосты, Я хочу, чтобы кто-то прислал мне сообщение или чтобы кто-то написал кому-то: «Ты должен это увидеть. Ты не поверишь, что только что сделали Cheetos». Вы не поверите, но NICKELBACK и Megan Thee Stallion поют о Cheetos Flaming Hot Dill Pickle. Смотрите. Да, для нас это бесценно».







