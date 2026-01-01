Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 39
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Новое видео BLUE MEDUSA 24
Nickelback

27 мар 2026 : 		 NICKELBACK и MEGAN THEE STALLION перезаписали "How You Remind Me"

20 мар 2026 : 		 Новая песня NICKELBACK

10 ноя 2025 : 		 Новое видео NICKELBACK и SHENANDOAH

13 окт 2025 : 		 SAMMY HAGAR на новом альбоме NICKELBACK

28 июл 2025 : 		 Концертное видео NICKELBACK

7 мар 2025 : 		 Басист NICKELBACK: «Мы пока не знаем, каким будет следующий шаг»

1 фев 2025 : 		 Новое видео NICKELBACK

19 дек 2024 : 		 Новое видео NICKELBACK

27 сен 2024 : 		 Концертный трек от NICKELBACK

31 июл 2024 : 		 Басист NICKELBACK о волне хейта в адрес коллектива

18 апр 2024 : 		 Басист NICKELBACK об уходе барабанщика

11 апр 2024 : 		 NICKELBACK о вражде с другими группами

7 апр 2024 : 		 Почему NICKELBACK так не любят?

17 фев 2024 : 		 Фильм о NICKELBACK в кино

10 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY мог выступить с NICKELBACK

6 окт 2023 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

22 сен 2023 : 		 Новое видео NICKELBACK

18 сен 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK прекращает обсуждение темы ненависти к группе

7 авг 2023 : 		 У вокалиста NICKELBACK случились проблемы с вокалом

1 авг 2023 : 		 Документальный фильм о NICKELBACK представят осенью

1 июл 2023 : 		 NICKELBACK ввели в ЗСРБК

15 июн 2023 : 		 NICKELBACK открыли тур

4 июн 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «То, что Пол и Дайм нас защищали, было очень мило»

22 май 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «Похоже, мы уже не враг номер один»

20 мар 2023 : 		 NICKELBACK в "Good Morning America"

17 мар 2023 : 		 NICKELBACK ввели в CANADIAN MUSIC HALL OF FAME
NICKELBACK и MEGAN THEE STALLION перезаписали "How You Remind Me"



Группа NICKELBACK объединилась с рэпершей MEGAN THEE STALLION, трижды удостоенной премии «Грэмми», для новой рекламной кампании, посвященной возвращению популярного вкуса Flamin' Hot Dill Pickle от Cheetos — хрустящих кукурузно-сырных снеков от Frito-Lay, дочерней компании PepsiCo. Песня «Pickle's Back» — это переосмысление хита NICKELBACK «How You Remind Me», возглавлявшего чарт Hot 100.

Megan Thee Stallion: Я знаю, это звучит безумно и выглядит безумно, но когда ты складываешь всё вместе, думаешь: «Ух ты, я и не подозревала, что моим двум мирам суждено так столкнуться.

Мне кажется, я выросла на песне вроде How You Remind Me — она просто засела у меня в голове, Ты постоянно слышишь её по радио, в телешоу, она просто везде. Ты знаешь слова, даже не пытаясь их выучить. Для меня это очень ностальгическая песня. Поэтому, когда у меня появилась возможность поработать с NICKELBACK и сделать ремикс, я подумала: “Чёрт, что такого может привнести в эту песню Megan Thee Stallion? Что я могу сказать, чтобы сделать её по-настоящему ‘песней горячей девчонки’?"

Было очень весело придумывать, как превратить NICKELBACK в нечто в духе Megan. И они были в полном восторге. Это меня очень удивило, потому что я думала: “А вообще NICKELBACK знают, кто я такая?” Но когда мы встретились и оказалось, что они тоже фанаты, я подумала: “Да они вообще-то горячие парни!” Мы были на подъёме, и это было круть крутетская! Когда трек был готов, я подумала: “Да, я бы сама это слушала. Даже если бы это была не я, я бы включила эту песню”».

Креативный директор PepsiCo Foods в США рассказал изданию Variety, что идея коллаборации заключалась в том, чтобы привлечь внимание молодых потребителей и заставить их не только посмотреть видео, но и поделиться им с друзьями.

«Мы знаем, что можно купить просмотры, но нельзя купить лайки и комментарии. И уж точно нельзя могу купить репосты, Я хочу, чтобы кто-то прислал мне сообщение или чтобы кто-то написал кому-то: «Ты должен это увидеть. Ты не поверишь, что только что сделали Cheetos». Вы не поверите, но NICKELBACK и Megan Thee Stallion поют о Cheetos Flaming Hot Dill Pickle. Смотрите. Да, для нас это бесценно».




