Sublime

Участники BAD BRAINS, PENNYWISE на новом альбоме SUBLIME



SUBLIME 12 июня выпустят новую студийную работу, получившую название "Until The Sun Explodes", в записи которой в качестве гостей принимали участие H.R. из BAD BRAINS, Fletcher Dragge из PENNYWISE, G Love и многие другие. Этот альбом станет первым для нового вокалиста Jakob Nowell:

01. Ensenada
02. Wizard
03. Can't Miss You
04. Backwards (feat. FIDLAR)
05. Maybe Partying Will Help Pt 1
06. Favorite Songs (feat. Skegss)
07. Personal Hell
08. F.T.R.
09. Evil Men
10. Trey's Song (feat. H.R. of BAD BRAINS)
11. Casino Taormina
12. The Problem With That Is It Makes Me Stoked
13. Gangstalker
14. Figueroa
15. Froggy
16. Come Correct (feat. G. Love)
17. What For
18. 247-369 (feat. Fletcher Dragge of PENNYWISE)
19. Maybe Partying Will Help Pt 2
20. Until The Sun Explodes
21. Thanx Again










