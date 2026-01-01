JUDAS PRIEST отметят юбилей "Sad Wings of Destiny"



26 марта исполнилось 50 лет с момента выхода альбома JUDAS PRIEST "Sad Wings of Destiny" и поэтому случаю Exciter Records готовят юбилейный релиз с новым ремастированным звучанием:



«'Sad Wings Of Destiny' стал для нас определяющим как для группы. Именно тогда мы по-настоящему начали формировать звучание и самобытность, которые пронизывали все, что мы делали с тех пор. Видеть признание этого альбома спустя 50 лет и представлять его в новых изданиях — невероятно важно».



Президент Exciter Records: «Мы вернулись к оригинальным мастер-лентам "Sad Wings Of Destiny", к которым не прикасались десятилетиями, и мы рады и польщены возможностью представить такое невероятное издание поклонникам по всему миру».







