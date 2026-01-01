WILLIAM SHATNER замутил с ROB HALFORD



WILLIAM SHATNER официально пригласил ROB'a HALFORD'a для записи новой версии "You've Got Another Thing Comin'", которая будет включена в новый альбом William'a. В этой коллаборации Shatner, как всегда, использует свой неповторимый стиль разговорного жанра, а Rob — мощный вокал, создавая смелый и неожиданный взгляд на один из самых популярных треков в истории хэви-металла.



«Меня всегда привлекала энергетика и сюжетная линия хэви-металла. Работа с Rob'ом над этим треком придала этой музыке такую силу, что она кажется одновременно вневременной и совершенно новой».



Rob добавляет: «One life I'm gonna live it up!' William Shatner делает это смелее, чем когда-либо, и для меня большая честь разделить с ним это стремление — taking flight I said I'll never get enough!'»



Предстоящий альбом, работа над которым уже ведется, продолжает давнюю традицию Shatner'a экспериментировать с разными музыкальными жанрами, раздвигая границы и бросая вызов ожиданиям. Этот последний проект полностью погружен в мир хэви-металла и включает в себя сотрудничество с известными музыкантами и смелые интерпретации классических песен.



Основатель и глава лейбла Cleopatra Records Brian Perera: «Для меня большая честь быть причастным к новой главе в музыкальном творчестве William Shatner'a, и я рад, что он стал еще громче, жестче и тяжелее, чем когда-либо».



На самом деле Shatner уже сделал первый шаг в этом направлении, приняв участие в грядущем проекте бывшего гитариста MEGADETH Chris'a Poland'a NUCLEAR MESSIAH. Их совместная работа "Prophet Of Fall-Out" станет следующим синглом и видеоклипом звездной группы, а полноценный альбом "Black Flame" выйдет в конце апреля.



Более подробная информация об альбоме William Shatner'а, в том числе о других приглашенных артистах и датах выхода, будет сообщена в ближайшее время.







