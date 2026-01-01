Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 26
*Новое видео BLUE MEDUSA 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Papa Roach

*



30 мар 2026 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Рад, что рок-культура сопротивляется искусственному интеллекту»

22 мар 2026 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Верую на 146%»

20 мар 2026 : 		 Новое видео PAPA ROACH

29 янв 2026 : 		 Новая песня PAPA ROACH

3 окт 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH о секрете долголетия команды

18 сен 2025 : 		 PAPA ROACH и CARRIE UNDERWOOD получили золото

17 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

10 сен 2025 : 		 Концертное видео PAPA ROACH & Carrie Underwood

17 авг 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом материале

4 авг 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

24 июн 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

19 июн 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношениях и отразил это в музыке»

13 июн 2025 : 		 Гостям на новом PAPA ROACH быть!

27 май 2025 : 		 Акустическое видео PAPA ROACH

26 апр 2025 : 		 PAPA ROACH в акустике

26 апр 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Круто, что ню-металл пошел на второй круг»

21 апр 2025 : 		 Сможет ли PAPA ROACH выступать в 70?

13 апр 2025 : 		 PAPA ROACH обещают альбом в 2026

11 апр 2025 : 		 Как поменялся вокалист PAPA ROACH

8 апр 2025 : 		 CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к PAPA ROACH

27 мар 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 мар 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Травма сына вдохновила на "Even If It Kills Me"»

28 фев 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

3 фев 2025 : 		 PAPA ROACH обещают разнообразный альбом

27 янв 2025 : 		 PAPA ROACH: «Альбом будет в конце этого/начале следующего года»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист PAPA ROACH: «Рад, что рок-культура сопротивляется искусственному интеллекту»



zoom
JACOBY SHADDIX в недавнем интервью спросили, было ли время, когда он и его коллеги по группе думали: «Нам нужно адаптироваться — иначе нам здесь не место»:

«Думаю, когда продажи CD сошли на нет, это был очень мрачный момент для музыкального бизнеса. Я видел, как рушились лейблы, как распадались группы — и думал: “Что вообще происходит?” И то, что давало мне надежду, — это моя группа, мои братья по музыке, сам творческий процесс, а потом выход на сцену и игра перед фанатами. Да, это были почти тёмные времена для PAPA ROACH: мы ездили в туры и иногда играли перед 500–800 зрителями — после того, как продали миллионы пластинок по всему миру. Но мы просто продолжали — вкладывались в музыку, в людей, которые в нас верили, и двигались дальше.

Мне кажется, сейчас мы переживаем ещё один странный период в истории музыки — с ростом искусственного интеллекта. Это может пугать многих, особенно молодых артистов. Но при этом я чувствую, что в этом есть и надежда. will.i.am из BLACK EYED PEAS классно все объяснил: ты будто в магазине — выбираешь органическое или ГМО. Так и здесь: тебе нужна “искусственная” музыка или сделанная человеком? И вот у нас есть выбор.

По сути, ИИ изучает нас. Это исследование о нас самих — и отражение нас. Интересно будет посмотреть, к чему это приведёт. Но мне нравится, что рок-культура сопротивляется. Люди это чувствуют: слышат в песне, видят в визуале — и понимают: “Нет, это не то”. Я люблю работать с людьми. Мне важно, что это по-человечески — когда ты вместе с кем-то создаёшь, споришь, отстаиваешь идеи. Иногда моя идея не заходит — и её отбрасывают. Иногда наоборот — она становится ключевой. А не так, что “у меня есть промпт, сейчас нажму кнопку”. Все идет от лени, чувак. И люди из рок-тусовки чуют такое за километр. Здесь есть место человеку».

Далее он отметил, что влияние ИИ даже отразилось на их работе в студии:

«Это заставило нас немного притормозить с технологиями и перегруженной продакшн-частью. Например, [наш последний сингл] “Wake Up Calling” — там нет сэмплов ударных. Это просто живые барабаны. Настоящий барабанщик, настоящая запись. И мне кажется, такой подход снова возвращается.

Нам было интересно играться с технологиями, но, по-моему, мы дошли до точки, когда всё стало звучать одинаково. И я такой: “Окей. Как нам снова сделать это оригинальным, живым, странным?” Мне нравится эксперимент в искусстве и музыке — это бесконечный процесс. Но мы хотим, чтобы все было аутентично, реально, правдиво. И, думаю, сейчас мы как раз на правильном пути».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 47

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом