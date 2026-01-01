Вокалист PAPA ROACH: «Рад, что рок-культура сопротивляется искусственному интеллекту»



JACOBY SHADDIX в недавнем интервью спросили, было ли время, когда он и его коллеги по группе думали: «Нам нужно адаптироваться — иначе нам здесь не место»:



«Думаю, когда продажи CD сошли на нет, это был очень мрачный момент для музыкального бизнеса. Я видел, как рушились лейблы, как распадались группы — и думал: “Что вообще происходит?” И то, что давало мне надежду, — это моя группа, мои братья по музыке, сам творческий процесс, а потом выход на сцену и игра перед фанатами. Да, это были почти тёмные времена для PAPA ROACH: мы ездили в туры и иногда играли перед 500–800 зрителями — после того, как продали миллионы пластинок по всему миру. Но мы просто продолжали — вкладывались в музыку, в людей, которые в нас верили, и двигались дальше.



Мне кажется, сейчас мы переживаем ещё один странный период в истории музыки — с ростом искусственного интеллекта. Это может пугать многих, особенно молодых артистов. Но при этом я чувствую, что в этом есть и надежда. will.i.am из BLACK EYED PEAS классно все объяснил: ты будто в магазине — выбираешь органическое или ГМО. Так и здесь: тебе нужна “искусственная” музыка или сделанная человеком? И вот у нас есть выбор.



По сути, ИИ изучает нас. Это исследование о нас самих — и отражение нас. Интересно будет посмотреть, к чему это приведёт. Но мне нравится, что рок-культура сопротивляется. Люди это чувствуют: слышат в песне, видят в визуале — и понимают: “Нет, это не то”. Я люблю работать с людьми. Мне важно, что это по-человечески — когда ты вместе с кем-то создаёшь, споришь, отстаиваешь идеи. Иногда моя идея не заходит — и её отбрасывают. Иногда наоборот — она становится ключевой. А не так, что “у меня есть промпт, сейчас нажму кнопку”. Все идет от лени, чувак. И люди из рок-тусовки чуют такое за километр. Здесь есть место человеку».



Далее он отметил, что влияние ИИ даже отразилось на их работе в студии:



«Это заставило нас немного притормозить с технологиями и перегруженной продакшн-частью. Например, [наш последний сингл] “Wake Up Calling” — там нет сэмплов ударных. Это просто живые барабаны. Настоящий барабанщик, настоящая запись. И мне кажется, такой подход снова возвращается.



Нам было интересно играться с технологиями, но, по-моему, мы дошли до точки, когда всё стало звучать одинаково. И я такой: “Окей. Как нам снова сделать это оригинальным, живым, странным?” Мне нравится эксперимент в искусстве и музыке — это бесконечный процесс. Но мы хотим, чтобы все было аутентично, реально, правдиво. И, думаю, сейчас мы как раз на правильном пути».







