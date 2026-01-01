*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 26
*Новое видео BLUE MEDUSA 25
29 мар 2026 : 		 VINNY APPICE: «Мой стиль идеально подходил для BLACK SABBATH и DIO»

25 фев 2026 : 		 Видео с выступления DIO RULES

26 янв 2026 : 		 Wendy Dio обещает переиздание HEAR 'N AID

17 ноя 2025 : 		 WENDY DIO о диагнозе Ронни: «Мы не думали, что он уйдет»

30 окт 2025 : 		 Вдова DIO рада, что Оззи успел сыграть прощальное шоу

8 июл 2025 : 		 VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO

21 май 2025 : 		 WENDY DIO: «Я говорила с Лемми за два часа до смерти»

19 май 2025 : 		 Участники OPETH, RAINBOW, KING DIAMOND почтили память DIO

16 фев 2025 : 		 TRACY G об уходе от DIO

12 фев 2025 : 		 Сборник винилов DIO выйдет весной

7 янв 2025 : 		 CRAIG GOLDY: «VIVIAN CAMPBELL неуважительно вёл себя с DIO»

27 окт 2024 : 		 SIMON WRIGHT доволен концертами с голограммой DIO

27 июл 2024 : 		 VINNY APPICE о RONNIE JAMES DIO: «Он любил фанатов»

8 июн 2024 : 		 Концертные записи DIO выйдут летом

15 янв 2024 : 		 Новая фигурка RONNIE JAMES DIO

10 янв 2024 : 		 Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW

9 ноя 2023 : 		 Вдова DIO о голограмме Ронни Джеймса Дио: «Это был эксперимент»

27 сен 2023 : 		 Вдова DIO хочет переиздать HEAR 'N AID

25 сен 2023 : 		 Вдова DIO готовит к выпуску пересведённую версию "The Last In Line"

22 сен 2023 : 		 У Ронни Дио сначала не было интереса к HEAR 'N AID, заявил VIVIAN CAMPBELL

18 авг 2023 : 		 Новый бокс-сет DIO выйдет осенью

13 авг 2023 : 		 DOUG ALDRICH подтвердил, что неизданная песня Ронни Джеймса Дио будет выпущена

28 июн 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет на Blu-ray

9 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE хвалит DIO

9 май 2023 : 		 Нереализованный трек DIO выйдет в 2024

4 май 2023 : 		 Бывший из DIO исполнил песни DIO, BLACK SABBATH
VINNY APPICE: «Мой стиль идеально подходил для BLACK SABBATH и DIO»



VINNY APPICE в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, играли ли он когда-то на двойной бочке:

«Нет, никогда не играл. У моего брата Carmine была установка с двойной бас-бочкой, и однажды, когда я был подростком, я подумал: "Попробую-ка я двойную бас-бочку". Но мне это не очень понравилось, и я решил: "Carmine слишком много её использует, а я останусь с одной бас-бочкой". Так я и поступил».

На вопрос, почему он всегда оставался приверженцем одного бас-барабана, Vinnie ответил:

«Я вырос под сильным влиянием Джона Бонэма из LED ZEPPELIN, который играл на одной бас-бочке с одной педалью, и Бадди Рича, который был лучшим из всех — он тоже использовал одну педаль. Я решил, что лучше иметь одну сильную, быструю и мощную ногу, чем менее развитые две, — не то чтобы барабанщики, играющие на двух бочках, слабее — некоторые из них просто невероятны. Так что я остался при одной бас-бочке и играл тяжело, и я думаю, что это отлично подошло для тех групп, в которых я играл: для BLACK SABBATH и DIO это было идеально».

На вопрос ведущего, играл ли кто-нибудь из джазовых музыкантов с двумя бас-бочками, Vinnie ответил:

«Луи Беллсон. Он появился во времена Бадди Рича и выступал с двумя бас-барабанами, и это впечатляло. Люди такого раньше не видели. И он был великолепен, это было здорово. Но Бадди Рич был просто феноменален. Он был впереди всех. Он был одарён. Он никогда не репетировал. Это просто дар Божий, что он мог сидеть за установкой и зажигать. Это было просто невероятно. Он использовал одну бас-бочку, так что Бадди оказал на меня большое влияние… И есть способы использовать одну бас-бочку, чтобы звук был по-настоящему мощным и тяжёлым, почти как два бас-барабана».

Appice также рассказал о том, как он поддерживает хорошую физическую форму в 68 лет:

«Около 10–12 лет назад у меня обнаружили диабет второго типа. А когда у тебя диабет, нужно следить за сахаром и за хлебом. К сожалению, я итальянец. Я люблю хлеб, люблю пиццу — всё это. Так что я сосредоточился на углеводах. Если я собираюсь съесть углеводы, я сажусь на велотренажёр, играю на барабанах или иду гулять. Мы с моей девушкой гуляем каждое утро. Я стараюсь правильно питаться и хожу в спортзал. И я думаю, что этому поспособствовал отказ от наркоты — не то чтобы я увлекался этим, но в 80-х мы с Ронни курили много травы, и на этом всё. Я не нюхал, я не принимал ничего из того, что считается тяжёлым. Так что, думаю, это помогло мне и сохранило меня в хорошей форме».

Vinny уже обсуждал своё предпочтение установке с одним бас-барабаном во время интервью Metal Edge более полутора десятилетий назад. В то время он сказал:

«И Carmine, и я начинали с одного барабана. Потом он перешёл на двойную бас-бочку, и я решил попробовать, подходит ли это мне. Это меня не впечатлило, так что я продолжил играть на одном бас-барабане. Я никогда не пользовался двойной педалью, поэтому меня называют "Мистер Одиночный Бас". Хорошая сторона в том, что с двойным бас-барабаном нога не будет простаивать, так что у меня много силы в одной ноге, и она довольно быстрая благодаря игре только на одной бас-бочке».




