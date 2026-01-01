VINNY APPICE: «Мой стиль идеально подходил для BLACK SABBATH и DIO»



VINNY APPICE в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, играли ли он когда-то на двойной бочке:



«Нет, никогда не играл. У моего брата Carmine была установка с двойной бас-бочкой, и однажды, когда я был подростком, я подумал: "Попробую-ка я двойную бас-бочку". Но мне это не очень понравилось, и я решил: "Carmine слишком много её использует, а я останусь с одной бас-бочкой". Так я и поступил».



На вопрос, почему он всегда оставался приверженцем одного бас-барабана, Vinnie ответил:



«Я вырос под сильным влиянием Джона Бонэма из LED ZEPPELIN, который играл на одной бас-бочке с одной педалью, и Бадди Рича, который был лучшим из всех — он тоже использовал одну педаль. Я решил, что лучше иметь одну сильную, быструю и мощную ногу, чем менее развитые две, — не то чтобы барабанщики, играющие на двух бочках, слабее — некоторые из них просто невероятны. Так что я остался при одной бас-бочке и играл тяжело, и я думаю, что это отлично подошло для тех групп, в которых я играл: для BLACK SABBATH и DIO это было идеально».



На вопрос ведущего, играл ли кто-нибудь из джазовых музыкантов с двумя бас-бочками, Vinnie ответил:



«Луи Беллсон. Он появился во времена Бадди Рича и выступал с двумя бас-барабанами, и это впечатляло. Люди такого раньше не видели. И он был великолепен, это было здорово. Но Бадди Рич был просто феноменален. Он был впереди всех. Он был одарён. Он никогда не репетировал. Это просто дар Божий, что он мог сидеть за установкой и зажигать. Это было просто невероятно. Он использовал одну бас-бочку, так что Бадди оказал на меня большое влияние… И есть способы использовать одну бас-бочку, чтобы звук был по-настоящему мощным и тяжёлым, почти как два бас-барабана».



Appice также рассказал о том, как он поддерживает хорошую физическую форму в 68 лет:



«Около 10–12 лет назад у меня обнаружили диабет второго типа. А когда у тебя диабет, нужно следить за сахаром и за хлебом. К сожалению, я итальянец. Я люблю хлеб, люблю пиццу — всё это. Так что я сосредоточился на углеводах. Если я собираюсь съесть углеводы, я сажусь на велотренажёр, играю на барабанах или иду гулять. Мы с моей девушкой гуляем каждое утро. Я стараюсь правильно питаться и хожу в спортзал. И я думаю, что этому поспособствовал отказ от наркоты — не то чтобы я увлекался этим, но в 80-х мы с Ронни курили много травы, и на этом всё. Я не нюхал, я не принимал ничего из того, что считается тяжёлым. Так что, думаю, это помогло мне и сохранило меня в хорошей форме».



Vinny уже обсуждал своё предпочтение установке с одним бас-барабаном во время интервью Metal Edge более полутора десятилетий назад. В то время он сказал:



«И Carmine, и я начинали с одного барабана. Потом он перешёл на двойную бас-бочку, и я решил попробовать, подходит ли это мне. Это меня не впечатлило, так что я продолжил играть на одном бас-барабане. Я никогда не пользовался двойной педалью, поэтому меня называют "Мистер Одиночный Бас". Хорошая сторона в том, что с двойным бас-барабаном нога не будет простаивать, так что у меня много силы в одной ноге, и она довольно быстрая благодаря игре только на одной бас-бочке».







