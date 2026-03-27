Бывшие и нынешние участники KING DIAMOND в LEX LEGION



Четыре пятых классического состава KING DIAMOND конца 80-х снова вместе — на этот раз в новой группе LEX LEGION. В состав вошли Mikkey Dee, Andy La Rocque, Pete Blakk, Hal Patino, а также вокалист Nils K. Rue из PAGAN'S MIND. За плечами у этих музыкантов десятилетия в MOTÖRHEAD, SCORPIONS и, конечно, KING DIAMOND.



LEX LEGION началась как давняя идея между друзьями — Dee и Blakk, — а в итоге превратилась в полноценный проект. Более 40 лет общего бэкграунда, никаких ограничений прошлых карьер и новый творческий фокус — всё это легло в основу группы.



Одноимённый дебютный альбом LEX LEGION выйдет в июне 2026 года на MNRK Music Group. Это сознательный взгляд назад — к корням — но с современным, свежим звучанием. Минималистичные аранжировки, мощные мелодии и виртуозная игра — альбом звучит уверенно и без лишнего шума, как работа людей, которым уже нечего доказывать.



Первый сингл «Sleep Eternally» (выходит 31 марта) сразу задаёт тон, а «Gypsy Tears» развивает атмосферу — сочетая мрачность и драйв. Звук группы сформирован классическими влияниями, но отточен десятилетиями опыта — и, по сути, LEX LEGION целятся в нишу, которая давно пустует в современном металле.



Это музыка для фанатов IRON MAIDEN, QUEENSRŸCHE, ACCEPT и, да — KING DIAMOND. Но не ностальгия ради ностальгии, а ощущение дебюта: свежесть, азарт и энергия, которые обычно бывают только в начале пути. Уже с первых секунд «Sleep Eternally» становится понятно — это не просто реюнион, это заявление.



La Rocque: «В альбоме есть всё. Правильный темп и правильный вокал — как кувалдой по кумпол».



Голос Rue парит над зловещими гармониями, мощные барабаны Dee задают основу, а гитаристы выдают соло и риффы, которые явно порадуют фанатов классического KING DIAMOND. «Gypsy Tears» добавляет ещё больше атмосферы — это и мистика, и драйв, и чистый хедбэнг.



La Rocque: «Это совершенно уникально. Никто сейчас так не сочиняет. У нас есть ниша, которую нужно заполнить. Этот альбом — как фильм. Каждая песня — отдельный эпизод. Музыка отличается от KING DIAMOND, но всё равно из той же эпохи. Меньше прогрессивности, больше прямоты».



Mikkey Dee формулирует ещё проще: «Мы писали так, как думали в 80-х. Делали, что хотели. Нравится — отлично. Не нравится — нам всё равно».



Альбом «Lex Legion» выйдет в июне 2026 года, а гастроли стартуют в следующем году.



И, как подытожил Dee, улыбаясь: «Наслаждайтесь — или идите на хрен!»



Трек-лист:



01. Sleep Eternally (3:56)

02. Gypsy Tears (3:57)

03. When The Stars Align (3:52)

04. (I Am) The Resurrected (4:27)

05. Lost Inside (3:33)

06. Darkness (4:28)

07. Saviours (4:03)

08. Life Eternal (3:25)

09. Far Away (2:58)







