*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 38
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Новое видео BLUE MEDUSA 24
Бывшие и нынешние участники KING DIAMOND в LEX LEGION



Четыре пятых классического состава KING DIAMOND конца 80-х снова вместе — на этот раз в новой группе LEX LEGION. В состав вошли Mikkey Dee, Andy La Rocque, Pete Blakk, Hal Patino, а также вокалист Nils K. Rue из PAGAN'S MIND. За плечами у этих музыкантов десятилетия в MOTÖRHEAD, SCORPIONS и, конечно, KING DIAMOND.

LEX LEGION началась как давняя идея между друзьями — Dee и Blakk, — а в итоге превратилась в полноценный проект. Более 40 лет общего бэкграунда, никаких ограничений прошлых карьер и новый творческий фокус — всё это легло в основу группы.

Одноимённый дебютный альбом LEX LEGION выйдет в июне 2026 года на MNRK Music Group. Это сознательный взгляд назад — к корням — но с современным, свежим звучанием. Минималистичные аранжировки, мощные мелодии и виртуозная игра — альбом звучит уверенно и без лишнего шума, как работа людей, которым уже нечего доказывать.

Первый сингл «Sleep Eternally» (выходит 31 марта) сразу задаёт тон, а «Gypsy Tears» развивает атмосферу — сочетая мрачность и драйв. Звук группы сформирован классическими влияниями, но отточен десятилетиями опыта — и, по сути, LEX LEGION целятся в нишу, которая давно пустует в современном металле.

Это музыка для фанатов IRON MAIDEN, QUEENSRŸCHE, ACCEPT и, да — KING DIAMOND. Но не ностальгия ради ностальгии, а ощущение дебюта: свежесть, азарт и энергия, которые обычно бывают только в начале пути. Уже с первых секунд «Sleep Eternally» становится понятно — это не просто реюнион, это заявление.

La Rocque: «В альбоме есть всё. Правильный темп и правильный вокал — как кувалдой по кумпол».

Голос Rue парит над зловещими гармониями, мощные барабаны Dee задают основу, а гитаристы выдают соло и риффы, которые явно порадуют фанатов классического KING DIAMOND. «Gypsy Tears» добавляет ещё больше атмосферы — это и мистика, и драйв, и чистый хедбэнг.

La Rocque: «Это совершенно уникально. Никто сейчас так не сочиняет. У нас есть ниша, которую нужно заполнить. Этот альбом — как фильм. Каждая песня — отдельный эпизод. Музыка отличается от KING DIAMOND, но всё равно из той же эпохи. Меньше прогрессивности, больше прямоты».

Mikkey Dee формулирует ещё проще: «Мы писали так, как думали в 80-х. Делали, что хотели. Нравится — отлично. Не нравится — нам всё равно».

Альбом «Lex Legion» выйдет в июне 2026 года, а гастроли стартуют в следующем году.

И, как подытожил Dee, улыбаясь: «Наслаждайтесь — или идите на хрен!»

Трек-лист:

01. Sleep Eternally (3:56)
02. Gypsy Tears (3:57)
03. When The Stars Align (3:52)
04. (I Am) The Resurrected (4:27)
05. Lost Inside (3:33)
06. Darkness (4:28)
07. Saviours (4:03)
08. Life Eternal (3:25)
09. Far Away (2:58)




27 мар 2026
Pennywise
Интересно что там насочиняли старички...
27 мар 2026
olly71
La Rocque заебался ждать когда Даймонд соизволит поднять свою жопу и спустится в студию для записи новой музыки.
