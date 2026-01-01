Morgenrot , новое видео VARG, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового концертного альбома Live at Wolfszeit Festival, выход которого намечен на 22 мая:



Aufzug der Heere

Schildfront

Immer Treu

Schildmaid

Schwertzeit

Morgenrot

Zeichen

Blutaar

Eisenseite

Viel Feind, viel Ehr

Fylgja

Jagd

Wir sind die Wölfe

Rán

Fara til Ranár

Ewige Wacht







