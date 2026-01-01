LOGIN
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 31
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 26
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 31
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 26
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
Devin Townsend

*



6 апр 2026 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Последние полтора года были самыми сложными в моей жизни»

17 мар 2026 : 		 DEVIN TOWNSEND: «С детства вынашивал идею The Moth»

12 мар 2026 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

29 янв 2026 : 		 Новая песня DEVIN TOWNSEND

29 окт 2025 : 		 Акустика от DEVIN TOWNSEND

14 май 2025 : 		 Видео полного выступления DEVIN TOWNSEND

11 май 2025 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

29 апр 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND хочет взять паузу

29 мар 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND представил оперу

12 мар 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Все, что было, я вложил в "The Moth"»

6 мар 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND и STEVE VAI сотрудничают

29 ноя 2024 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

15 окт 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND представил видео

26 сен 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND выступит с оркестром

20 сен 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND представил видео

23 авг 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND представил видео

16 мар 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND готовит книгу

29 янв 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Что есть творчество? Желание быть замеченным или...»

19 ноя 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND исполняет STRAPPING YOUNG LAD

5 ноя 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND представляет бокс-сет

16 окт 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND о новом проекте

24 сен 2023 : 		 Юбилейная версия альбома DEVIN TOWNSEND выйдет осенью

27 июл 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND объяснил, зачем ему пауза

13 июл 2023 : 		 Концертное видео DEVIN TOWNSEND

3 июл 2023 : 		 Видео полного выступления DEVIN TOWNSEND

3 июн 2023 : 		 Концертное видео DEVIN TOWNSEND
DEVIN TOWNSEND: «Последние полтора года были самыми сложными в моей жизни»



DEVIN TOWNSEND в недавнем интервью поговорил о своем "магнум опусе":

«Последние полтора года были самыми сложными в моей жизни — в личном плане. Так что какими бы ни были исходные данные, результат всё равно становится их отражением. Я с нетерпением жду момента, когда смогу создать что-то спокойное и красивое — потому что это будет означать, что и моя жизнь стала спокойной и красивой. Но на данном этапе для меня важнее всего быть честным. Типа: “Вот что я слышу. Вот что со мной происходит”.

Я никогда не знаю, что напишу, пока не начну писать. И каждый раз больше всех удивляюсь именно я. Думаю: “О чёрт… Похоже, вот что из меня сейчас выйдет”. А дальше самое важное — довести это до состояния, которое соответствует первоначальному импульсу».

На вопрос о том, не боится ли он когда-нибудь зайти слишком далеко и оттолкнуть слушателей, он отвечает прямо:

«“'The Moth”? А как же “'The Moth”? Я не могу позволить этому влиять на мой творческий процесс, чувак. Правда не могу. И, полагаю, одна из причин, почему люди принимают мои работы, в том, что они понимают: я не контролирую все полностью.

Это звучит драматичнее, чем есть на самом деле — потому что мне это нравится. Но когда появляется идея, моя задача как творца — просто сделать её правильно. Вот и всё. Я иду туда, куда она меня ведёт. Думаю: “Окей, тут нужен огромный оркестр”. Потом: “Чёрт, нужен ещё и большой хор”. Это тяжёлая работа на всех уровнях. Но я просто делаю всё, что могу.

И я надеюсь, что люди, которые были со мной всё это время, скажут: “Ну да, он такой, какой есть. Ничего с этим не поделаешь. Вот вам ещё одна работа”».

О том, как его проекты влияют друг на друга, он говорит просто:

«Всё перетекает одно в другое. Так уж получается. Реакция на одно формирует следующее. Либо это полная противоположность, либо продолжение того, что я понял в процессе. Как “'The Moth” повлияет на происходящее дальше? Думаю, здесь есть чёткое “до” и “после”. До “The Moth” — и после него. Это можно сказать про любой альбом, но здесь разница особенно ощутима. Это психологический сдвиг.

Мне пришлось посмотреть правде в глаза. Залезть в самые неприятные уголки самого себя. И сделать какие-то выводы. Думаю, это позволило мне увидеть себя таким, какой я есть на самом деле — а не тем, каким я хочу казаться.

И, возможно, это повлияет на будущее. Может быть, мне станет всё равно, понравится это людям или нет. Не знаю. Правда не знаю. Я просто надеюсь, что того, что я делаю, будет достаточно, чтобы продолжать двигаться дальше».




