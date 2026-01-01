DEVIN TOWNSEND: «Последние полтора года были самыми сложными в моей жизни»



DEVIN TOWNSEND в недавнем интервью поговорил о своем "магнум опусе":



«Последние полтора года были самыми сложными в моей жизни — в личном плане. Так что какими бы ни были исходные данные, результат всё равно становится их отражением. Я с нетерпением жду момента, когда смогу создать что-то спокойное и красивое — потому что это будет означать, что и моя жизнь стала спокойной и красивой. Но на данном этапе для меня важнее всего быть честным. Типа: “Вот что я слышу. Вот что со мной происходит”.



Я никогда не знаю, что напишу, пока не начну писать. И каждый раз больше всех удивляюсь именно я. Думаю: “О чёрт… Похоже, вот что из меня сейчас выйдет”. А дальше самое важное — довести это до состояния, которое соответствует первоначальному импульсу».



На вопрос о том, не боится ли он когда-нибудь зайти слишком далеко и оттолкнуть слушателей, он отвечает прямо:



«“'The Moth”? А как же “'The Moth”? Я не могу позволить этому влиять на мой творческий процесс, чувак. Правда не могу. И, полагаю, одна из причин, почему люди принимают мои работы, в том, что они понимают: я не контролирую все полностью.



Это звучит драматичнее, чем есть на самом деле — потому что мне это нравится. Но когда появляется идея, моя задача как творца — просто сделать её правильно. Вот и всё. Я иду туда, куда она меня ведёт. Думаю: “Окей, тут нужен огромный оркестр”. Потом: “Чёрт, нужен ещё и большой хор”. Это тяжёлая работа на всех уровнях. Но я просто делаю всё, что могу.



И я надеюсь, что люди, которые были со мной всё это время, скажут: “Ну да, он такой, какой есть. Ничего с этим не поделаешь. Вот вам ещё одна работа”».



О том, как его проекты влияют друг на друга, он говорит просто:



«Всё перетекает одно в другое. Так уж получается. Реакция на одно формирует следующее. Либо это полная противоположность, либо продолжение того, что я понял в процессе. Как “'The Moth” повлияет на происходящее дальше? Думаю, здесь есть чёткое “до” и “после”. До “The Moth” — и после него. Это можно сказать про любой альбом, но здесь разница особенно ощутима. Это психологический сдвиг.



Мне пришлось посмотреть правде в глаза. Залезть в самые неприятные уголки самого себя. И сделать какие-то выводы. Думаю, это позволило мне увидеть себя таким, какой я есть на самом деле — а не тем, каким я хочу казаться.



И, возможно, это повлияет на будущее. Может быть, мне станет всё равно, понравится это людям или нет. Не знаю. Правда не знаю. Я просто надеюсь, что того, что я делаю, будет достаточно, чтобы продолжать двигаться дальше».







