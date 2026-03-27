Умер Росс «Ross The Boss» Фридмен



Росс «Ross The Boss» Фридмен скончался в возрасте 72 лет.



«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине легендарного гитариста, нашего дорогого друга и члена Зала славы рок-н-ролла Росса «Босса» Фридмана.



Росс был первопроходцем как в панке, так и в хэви-металле, наиболее известен как один из основателей групп THE DICTATORS и MANOWAR.



Росс навсегда останется «глобальным послом металла» Зала славы рок-н-ролла. Его мощная игра, неповторимый стиль и бескомпромиссный характер повлияли на многие поколения музыкантов и поклонников по всему миру.



В начале этого года Росс публично сообщил о том, что у него диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), и встретил это известие с тем же мужеством и честностью, которые определяли всю его жизнь и карьеру.



Влияние Росса на музыку неизмеримо. От необузданной энергии раннего панка до эпического размаха хэви-металла — его творчество оставило неизгладимый след в этом жанре и в сердцах всех, кто его слышал. Росс не только блистал на сцене и в студии, но и пользовался глубоким уважением коллег и любовью поклонников на всех континентах. Его наследие будет жить в его музыке, его влиянии и в бесчисленных судьбах, которых он коснулся.



Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам по группе и поклонникам по всему миру в это трудное время.



Более подробная информация будет предоставлена по мере ее поступления».







