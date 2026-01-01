Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 37
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 33
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Cradle of Filth

*



9 апр 2026 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH обещает более тяжелый материал

9 мар 2026 : 		 CRADLE OF FILTH почти завершили сочинение нового материала

3 фев 2026 : 		 CRADLE OF FILTH переиздают From The Cradle To Enslave

3 сен 2025 : 		 Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH

3 сен 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Пора сделать последнее заявление о недавних событиях»

1 сен 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам

1 сен 2025 : 		 Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев назад планировали уйти»

28 авг 2025 : 		 CRADLE OF FILTH отыграли без уволенного гитариста

27 авг 2025 : 		 CRADLE OF FILTH уволили гитариста

26 авг 2025 : 		 ZOË M. FEDEROFF ушла из CRADLE OF FILTH в середине тура

17 июн 2025 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене

3 июн 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

24 мар 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Бабло меня поддерживает!»

23 мар 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Да мне с прибором на религию!»

11 мар 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

6 мар 2025 : 		 Почему у CRADLE OF FILTH так часто меняется состав?

21 фев 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

19 фев 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH об упадке музыкальной индустрии

22 янв 2025 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

12 янв 2025 : 		 Свадьба в CRADLE OF FILTH

9 янв 2025 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет весной

8 янв 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Даже моя мама не слышала песню с Эдом Шираном»

2 дек 2024 : 		 Почему затянулась пауза между альбомами CRADLE OF FILTH?

30 ноя 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Искусственный интеллект опасен!»

25 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

3 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер CRADLE OF FILTH обещает более тяжелый материал



zoom
В рамках недавнего интервью у Dani Filth'a спросили, какие у группы планы на будущее:

«Новый альбом, который мы собираемся записать в студии всего через три-четыре недели, — это шаг вперед по сравнению с "The Screaming Of The Valkyries". Я считаю, что он тяжелее. В нем есть несколько по-настоящему брутальных частей. Но также и много мелодий. Атмосфера просто потрясающая. Пара очень, очень запоминающихся песен, но я бы сказал, что да, с точки зрения тяжести, она поднялась до 13!»

По поводу того, откуда он черпает вдохновение для написания текстов в последнее время, Dani сказал:

«Повсюду. Я стараюсь окружить себя литературой, музыкой. Вчера я ходил смотреть на дома со своей невестой, и мы катались по сельской местности Англии, и, да, это было вдохновляюще. Я черпаю вдохновение из самых разных событий. Все может случиться и посреди ночи.

Чтобы не быть предсказуемым, я уверен, что это только прекрасно, что вы черпаете вдохновение из самого разного. И если у меня наступает полный упадок сил, что случается с лучшими из нас, я иду гулять или сажусь за руль, делаю что-то совершенно необычное. Потому что ты не знаешь, к чему это может привести, тебе просто нужно что-то, что придаст тебе сил и выбьет из тебя все идеи».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 138

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом