Лидер CRADLE OF FILTH обещает более тяжелый материал



В рамках недавнего интервью у Dani Filth'a спросили, какие у группы планы на будущее:



«Новый альбом, который мы собираемся записать в студии всего через три-четыре недели, — это шаг вперед по сравнению с "The Screaming Of The Valkyries". Я считаю, что он тяжелее. В нем есть несколько по-настоящему брутальных частей. Но также и много мелодий. Атмосфера просто потрясающая. Пара очень, очень запоминающихся песен, но я бы сказал, что да, с точки зрения тяжести, она поднялась до 13!»



По поводу того, откуда он черпает вдохновение для написания текстов в последнее время, Dani сказал:



«Повсюду. Я стараюсь окружить себя литературой, музыкой. Вчера я ходил смотреть на дома со своей невестой, и мы катались по сельской местности Англии, и, да, это было вдохновляюще. Я черпаю вдохновение из самых разных событий. Все может случиться и посреди ночи.



Чтобы не быть предсказуемым, я уверен, что это только прекрасно, что вы черпаете вдохновение из самого разного. И если у меня наступает полный упадок сил, что случается с лучшими из нас, я иду гулять или сажусь за руль, делаю что-то совершенно необычное. Потому что ты не знаешь, к чему это может привести, тебе просто нужно что-то, что придаст тебе сил и выбьет из тебя все идеи».







