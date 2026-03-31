Новый альбом U.D.O. выйдет в 2027



Udo Dirkschneider в недавнем интервью рассказал о том, когда стоит ждать новую пластинку U.D.O.:



«Мы только что закончили работу над новым альбомом U.D.O., он выйдет в начале следующего года. А потом мы снова отправимся в тур с U.D.O. Многие уже спрашивают: "Когда выйдет новый альбом U.D.O.?" Так что вот он, наш новый альбом".



Udo рассказал, что его бывший коллега по группе ACCEPT Peter Baltes, который в 2023 году официально присоединился к U.D.O. и DIRKSCHNEIDER в качестве басиста, принимал активное участие в сочинении песен для нового альбома U.D.O.



«И я очень рад, что он вернулся».



На вопрос о том, вернулось ли то самое чувство, которое возникало при сочинении песен для классических альбомов ACCEPT, таких как "Restless And Wild Return" 1982 года, когда они с Peter'ом начали работать над музыкой для предстоящего альбома U.D.O., он ответил:



«Мы никогда не говорим: "Нам нужно сделать песни вот такими, и такими, и такими". Это будет что-то новое. Конечно, в них будет немного от звучания старых песен ACCEPT. В U.D.O. сейчас играют два человека из классического состава ACCEPT — вокалист и басист. И Peter тоже принимал активное участие в сочинении песен для ACCEPT, а также в воссоединении группы. Так что в альбоме будет что-то от звучания ACCEPT, но я думаю, что это определённо будет альбом U.D.O., и он будет очень простым».







