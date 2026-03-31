Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 29
*Новое видео BLUE MEDUSA 26
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 29
*Новое видео BLUE MEDUSA 26
U.D.O.

31 мар 2026 : 		 Новый альбом U.D.O. выйдет в 2027

28 окт 2025 : 		 U.D.O. и DIRKSCHNEIDER нашли гитариста

17 окт 2025 : 		 U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым

6 янв 2025 : 		 У U.D.O. есть идеи

18 окт 2024 : 		 Басист U.D.O. собирает на починку дома

12 сен 2024 : 		 U.D.O. открыли тур по СэШэЭй

25 авг 2023 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

27 июл 2023 : 		 Новое видео U.D.O.

20 июл 2023 : 		 Демонстрационное видео от U.D.O.

23 июн 2023 : 		 Новая песня U.D.O.

19 май 2023 : 		 Новый альбом U.D.O. выйдет летом

14 апр 2023 : 		 PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER

6 апр 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отношения к ACCEPT, чем сами ACCEPT»

16 дек 2022 : 		 U.D.O. расстались с басистом

20 ноя 2022 : 		 Визуальный ряд от U.D.O.

14 окт 2022 : 		 Новая песня U.D.O.

29 сен 2022 : 		 Видео с выступления U.D.O.

18 сен 2022 : 		 Нереализованный трек от U.D.O.

12 сен 2022 : 		 Видео с выступления U.D.O.

6 сен 2022 : 		 PETER BALTES поедет в тур с U.D.O.

18 янв 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — об исполнении материала ACCEPT: «Люди по-прежнему хотят слышать эти песни»

22 дек 2021 : 		 U.D.O. на ATOMIC FIRE RECORDS и готовит юбилейный альбом

28 окт 2021 : 		 Вокалист U.D.O. — о наследии

15 окт 2021 : 		 Лидер U.D.O. — о том, почему продолжает мучать песни ACCEPT

18 сен 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от U.D.O.
Новый альбом U.D.O. выйдет в 2027



Udo Dirkschneider в недавнем интервью рассказал о том, когда стоит ждать новую пластинку U.D.O.:

«Мы только что закончили работу над новым альбомом U.D.O., он выйдет в начале следующего года. А потом мы снова отправимся в тур с U.D.O. Многие уже спрашивают: "Когда выйдет новый альбом U.D.O.?" Так что вот он, наш новый альбом".

Udo рассказал, что его бывший коллега по группе ACCEPT Peter Baltes, который в 2023 году официально присоединился к U.D.O. и DIRKSCHNEIDER в качестве басиста, принимал активное участие в сочинении песен для нового альбома U.D.O.

«И я очень рад, что он вернулся».

На вопрос о том, вернулось ли то самое чувство, которое возникало при сочинении песен для классических альбомов ACCEPT, таких как "Restless And Wild Return" 1982 года, когда они с Peter'ом начали работать над музыкой для предстоящего альбома U.D.O., он ответил:

«Мы никогда не говорим: "Нам нужно сделать песни вот такими, и такими, и такими". Это будет что-то новое. Конечно, в них будет немного от звучания старых песен ACCEPT. В U.D.O. сейчас играют два человека из классического состава ACCEPT — вокалист и басист. И Peter тоже принимал активное участие в сочинении песен для ACCEPT, а также в воссоединении группы. Так что в альбоме будет что-то от звучания ACCEPT, но я думаю, что это определённо будет альбом U.D.O., и он будет очень простым».




31 мар 2026
Corpsegrinder04
Accept - 17 альбомов за 55 лет
Udo - 20 альбомов за 39 лет.
Axel Груди Pell - 23 альбома за 37 лет. Учитесь сосунки.
