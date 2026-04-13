12 апр 2026



Вокалист EVERGREY: «Мир сейчас в полном раздрае»



TOM S. ENGLUND в недавнем интервью ответил на вопрос о том, чем он вдохновлялся при создании текстов к новому альбому:



«Мне кажется, у EVERGREY всегда есть ощущение концептуальности — в том или ином смысле. Хотя это не концептуальный альбом в классическом понимании. Он скорее о человеческой психике, о взаимоотношениях и о том, что происходит в мире прямо сейчас.



Например, наш второй сингл — “A World In Fire” — к сожалению, оказался пугающе своевременным. Мы просто пишем о том, что видим вокруг: о том, что происходит с нами, с близкими нам людьми, с теми, кто нам дорог — даже если они живут в других странах.



Я бы сказал, что мир сейчас в полном раздрае. Это тяжело осознать и ещё тяжелее предсказать, что будет дальше. Некоторые люди делают наше положение крайне нестабильным. И, честно говоря, это разрушает и опустошает. Это сильно бьёт по мне и заставляет задумываться о вещах, о которых я вообще не хотел бы думать. Типа: “А не уехать ли мне из Швеции?” или “А не заняться ли чем-то другим?”



Думаю, сегодня так чувствуют себя многие родители — особенно те, кто живёт в куда более напряжённых регионах, чем Швеция».



Очевидно затрагивая глобальные конфликты, он добавил:



«Я так устал от повестки, которую продвигают некоторые люди. И я уверен, что по всему миру всё это делается ради чьей-то выгоды. Кто-то на этом зарабатывает огромные деньги. И я просто не понимаю — сколько ещё нужно?



Война — это, по сути, денежная машина. И одновременно способ держать всех нас, обычных людей, в узде. Нам выгоднее бояться и не задавать лишних вопросов.



Я не люблю лезть в политику — мы не политическая группа. Но ощущение такое, будто мы — просто кирпичики в огромной системе, и нас намеренно держат в неведении, потому что так кому-то проще управлять ситуацией».



Возвращаясь к альбому Architects Of A New Weave (в контексте его посыла), Englund подчеркнул:



«При всём этом я хочу сказать: это, возможно, один из самых позитивных альбомов, которые мы когда-либо записывали. Он о самоуважении, о возрождении, о понимании своего пути, о внутренней уверенности и желании сделать мир хоть немного лучше. Это и про меня — спустя четыре или пять десятилетий — наконец понять, кто я такой и куда иду. И происходит это как раз в тот момент, когда вокруг всё катится к чертям. Отличное совпадение, да?



Но если серьёзно, этот альбом охватывает весь спектр человеческих переживаний. И при этом он несёт очень светлый месседж: будь собой. Потому что это единственный человек, которым ты действительно умеешь быть.



Мне кажется, это особенно важно сегодня, когда на молодёжь давят со всех сторон — соцсети, новости, родители, друзья. Все пытаются сказать тебе, кем быть. И это происходит 24/7. Поэтому так важно сначала самому понять, кто ты есть — прежде чем это за тебя решит кто-то другой».







