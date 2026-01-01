Вокалист TRIUMPH: «Репетиции идут просто отлично!»

|
|
|
все новости группы
|
Канада
4 ноя 2023 :
|
Вокалист TRIUMPH о раке
26 окт 2023 :
|
RIK EMMETT о партнёрах по TRIUMPH
10 окт 2023 :
|
RIK EMMETT о возвращении в TRIUMPH
22 авг 2023 :
|
RIK EMMETT выпустил новый сингл
2 июн 2023 :
|
Басист TRIUMPH — о реюнионе
2 июн 2023 :
|
Барабанщик TRIUMPH — об искусственном интеллекте в музыке
30 май 2023 :
|
NANCY WILSON, JOEY BELLADONNA, SEBASTIAN BACH, NITA STRAUSS запишут песни TRIUMPH
27 май 2023 :
|
Концертное видео TRIUMPH 1983 года
9 мар 2023 :
|
Биография вокалиста TRIUMPH выйдет осенью
18 ноя 2022 :
|
Винил от TRIUMPH
6 июн 2022 :
|
MICKEY THOMAS, SEBASTIAN BACH, KENNY ARONOFF, PHIL X в трибьюте TRIUMPH
13 май 2022 :
|
Так будет ли реюнион TRIUMPH?
19 апр 2022 :
|
Барабанщик TRIUMPH — о документальном фильме
8 мар 2022 :
|
Фрагмент документального фильма TRIUMPH
6 янв 2022 :
|
Вокалист TRIUMPH: «Из моей биографии вы многое узнаете!»
15 дек 2021 :
|
TRIUMPH открыли архивы
22 окт 2021 :
|
Барабанщик TRIUMPH: «Хорошо, что мы разделили авторство поровну»
26 авг 2021 :
|
Гитарист TRIUMPH выпускает книгу
25 авг 2021 :
|
Трейлер документального фильма TRIUMPH
17 июл 2021 :
|
Документальный фильм TRIUMPH выйдет осенью
16 июн 2021 :
|
JOEL HOEKSTRA, RUDY SARZO, KEN MARY и GABRIELA GUNČIKOVÁ исполняют песню TRIUMPH
15 июн 2021 :
|
Басист TRIUMPH: «Мы думали о реюнионе ещё лет десять назад»
24 май 2021 :
|
TRIUMPH близки к окончанию работы над фильмом
24 апр 2021 :
|
ANGELO NGUYEN исполняет TRIUMPH
22 мар 2021 :
|
Студенты исполняют TRIUMPH
17 мар 2021 :
|
TRIUMPH планируют выпуск бокс-сета
24 фев 2021 :
|
Кавер-версия TRIUMPH
8 сен 2020 :
|
RIK EMMETT: «Я не общался со своими коллегами по TRIUMPH 20 лет»
2 авг 2020 :
|
RIK EMMETT — о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH
11 июл 2020 :
|
Альбомы RIK EMMETT доступны в цифровом варианте
3 июл 2020 :
|
Вокалист TRIUMPH: «Я покончил с турами, но мне всё так же интересно сочинять»
22 янв 2020 :
|
Басист TRIUMPH: «Физическое состояние — препона для туров»
24 дек 2019 :
|
SEBASTIAN BACH выступил с TRIUMPH
27 ноя 2019 :
|
TRIUMPH отлично провели время
25 ноя 2019 :
|
Рассказ об издании альбома TRIUMPH
11 ноя 2019 :
|
Переиздание TRIUMPH выйдет зимой
7 ноя 2018 :
|
TRIUMPH планируют съемку документального фильма
1 авг 2016 :
|
Музыканты TRIUMPH на альбоме RESOLUTION9
5 июл 2016 :
|
Музыканты TRIUMPH собрались для сольного альбома RIK EMMETT'a
30 авг 2012 :
|
Новый релиз TRIUMPH доступен для прослушивания
11 июл 2012 :
|
Трейлер концертного релиза TRIUMPH
28 июн 2012 :
|
Обложка и трек-лист концертного релиза TRIUMPH
20 мар 2012 :
|
Концертный релиз TRIUMPH выйдет весной
19 ноя 2010 :
|
Трейлер к переизданию TRIUMPH
29 окт 2010 :
|
Бокс-сет от TRIUMPH
25 июн 2010 :
|
Песня TRIUMPH войдет в новый фильм с Адамом Сэндлером
|
|
|
сегодня
Вокалист TRIUMPH: «Репетиции идут просто отлично!»
GIL MOORE в недавнем интервью вновь рассказал о том, как TRIUMPH готовятся к туру:
«Я не могу нарадоваться на Todd'a, Brent'a и Phil'a. Честно — это три лучших парня для этой работы, за это я готов поручиться головой. Они не только фантастические музыканты, но и просто отличные люди. Таких ещё поискать надо. И поэтому у нас с Rik'ом ощущение, что между нами возникло настоящее братство — буквально из ниоткуда. И, конечно, мы очень надеемся, что Mike пробудет с нами как можно дольше и познакомится с этими ребятами так же близко, как это сделали мы с Rick'ом. Будем держать кулаки».
Отвечая на вопрос о том, как проходят репетиции TRIUMPH перед предстоящим туром, Gil Moore сказал:
«Всё идёт очень, очень хорошо. Мы репетировали на Metalworks Studios — по сути, на нашей собственной базе, на складе, который используется и как репетиционное пространство. Сегодня мы, можно сказать, завершили этот этап и теперь выдвигаемся на репетиции в Орландо. После двух концертов во Флориде вернёмся в Северное Онтарио, ещё пару раз прогоним программу — и затем стартует канадский тур. Впереди ещё довольно много работы, потому что сейчас основное внимание уделяется постановке, свету, звуку — всей технической стороне шоу».
Говоря о разнице между текущими репетициями и полноценным «боевым» прогоном на площадке, он добавил:
«Мы немного поработали в студии — это даёт только общее ощущение. Когда переходишь в помещение побольше, то ты уже ближе к сцене: пространство больше, можно двигаться, но это всё равно еще не сцена. А вот когда ты выходишь на настоящую площадку, и перед тобой уже полноценная PA-система, а не просто мониторы, звук сразу становится масштабнее, живее.
И, конечно, свет — это огромная разница. Сейчас мы играем песню, заканчиваем — и просто переглядываемся под лампами дневного света. А на арене или в большом зале всё иначе: ты заканчиваешь трек, перед тобой толпа, световые пушки, вспышки — и вся эта энергия бьёт в ответ. Вот тогда всё и оживает по-настоящему. Это совсем другой уровень».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет