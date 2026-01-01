сегодня



Вокалист TRIUMPH: «Репетиции идут просто отлично!»



GIL MOORE в недавнем интервью вновь рассказал о том, как TRIUMPH готовятся к туру:



«Я не могу нарадоваться на Todd'a, Brent'a и Phil'a. Честно — это три лучших парня для этой работы, за это я готов поручиться головой. Они не только фантастические музыканты, но и просто отличные люди. Таких ещё поискать надо. И поэтому у нас с Rik'ом ощущение, что между нами возникло настоящее братство — буквально из ниоткуда. И, конечно, мы очень надеемся, что Mike пробудет с нами как можно дольше и познакомится с этими ребятами так же близко, как это сделали мы с Rick'ом. Будем держать кулаки».



Отвечая на вопрос о том, как проходят репетиции TRIUMPH перед предстоящим туром, Gil Moore сказал:



«Всё идёт очень, очень хорошо. Мы репетировали на Metalworks Studios — по сути, на нашей собственной базе, на складе, который используется и как репетиционное пространство. Сегодня мы, можно сказать, завершили этот этап и теперь выдвигаемся на репетиции в Орландо. После двух концертов во Флориде вернёмся в Северное Онтарио, ещё пару раз прогоним программу — и затем стартует канадский тур. Впереди ещё довольно много работы, потому что сейчас основное внимание уделяется постановке, свету, звуку — всей технической стороне шоу».



Говоря о разнице между текущими репетициями и полноценным «боевым» прогоном на площадке, он добавил:



«Мы немного поработали в студии — это даёт только общее ощущение. Когда переходишь в помещение побольше, то ты уже ближе к сцене: пространство больше, можно двигаться, но это всё равно еще не сцена. А вот когда ты выходишь на настоящую площадку, и перед тобой уже полноценная PA-система, а не просто мониторы, звук сразу становится масштабнее, живее.



И, конечно, свет — это огромная разница. Сейчас мы играем песню, заканчиваем — и просто переглядываемся под лампами дневного света. А на арене или в большом зале всё иначе: ты заканчиваешь трек, перед тобой толпа, световые пушки, вспышки — и вся эта энергия бьёт в ответ. Вот тогда всё и оживает по-настоящему. Это совсем другой уровень».







+0 -0



просмотров: 25

