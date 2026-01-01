Triumph

9 апр 2026 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Репетиции идут просто отлично!»

22 фев 2026 : 		 TRIUMPH почти определились с сет-листом

1 фев 2026 : 		 PHIL X о туре TRIUMPH: «Rik и Gil будут играть полный сет»

16 дек 2025 : 		 Барабанщик TRIUMPH: «Надеюсь, что Mike отыграет с нами много концертов»

13 дек 2025 : 		 Почему TRIUMPH поедут в тур как секстет

12 ноя 2025 : 		 RIK EMMETT о новых шоу TRIUMPH

28 авг 2025 : 		 TRIUMPH введут в канадский зал славы

11 июн 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH доступен для прослушивания

10 июн 2025 : 		 Видео полного выступления TRIUMPH

9 июн 2025 : 		 Почему MIKE LEVINE не играл с TRIUMPH?

2 июн 2025 : 		 GIL MOORE: «Три песни TRIUMPH'19 могут быть выпущены»

19 май 2025 : 		 NANCY WILSON исполняет TRIUMPH

20 апр 2025 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Мы, канадцы, будем защищаться!»

19 апр 2025 : 		 DEE SNIDER исполняет песню TRIUMPH

31 мар 2025 : 		 TRIUMPH думают о 3D-голограмме

26 мар 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH выйдет летом

23 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Я не скучаю по турам»

17 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Когда тебе 71 год, тщеславие уже затихает»

26 янв 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH выпускает книгу

16 апр 2024 : 		 Будут ли TRIUMPH выступать?

10 апр 2024 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Держу рак под контролем!»

2 апр 2024 : 		 Попадет ли TRIUMPH в ЗСРнР?

5 мар 2024 : 		 Басист TRIUMPH о выступлении в хоккейном джерси

26 фев 2024 : 		 Вокалист TRIUMPH прошел лечение

12 янв 2024 : 		 Сборник гитариста TRIUMPH выйдет с нереализованными треками

7 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIUMPH о сравнении с RUSH
Вокалист TRIUMPH: «Репетиции идут просто отлично!»



GIL MOORE в недавнем интервью вновь рассказал о том, как TRIUMPH готовятся к туру:

«Я не могу нарадоваться на Todd'a, Brent'a и Phil'a. Честно — это три лучших парня для этой работы, за это я готов поручиться головой. Они не только фантастические музыканты, но и просто отличные люди. Таких ещё поискать надо. И поэтому у нас с Rik'ом ощущение, что между нами возникло настоящее братство — буквально из ниоткуда. И, конечно, мы очень надеемся, что Mike пробудет с нами как можно дольше и познакомится с этими ребятами так же близко, как это сделали мы с Rick'ом. Будем держать кулаки».

Отвечая на вопрос о том, как проходят репетиции TRIUMPH перед предстоящим туром, Gil Moore сказал:

«Всё идёт очень, очень хорошо. Мы репетировали на Metalworks Studios — по сути, на нашей собственной базе, на складе, который используется и как репетиционное пространство. Сегодня мы, можно сказать, завершили этот этап и теперь выдвигаемся на репетиции в Орландо. После двух концертов во Флориде вернёмся в Северное Онтарио, ещё пару раз прогоним программу — и затем стартует канадский тур. Впереди ещё довольно много работы, потому что сейчас основное внимание уделяется постановке, свету, звуку — всей технической стороне шоу».

Говоря о разнице между текущими репетициями и полноценным «боевым» прогоном на площадке, он добавил:

«Мы немного поработали в студии — это даёт только общее ощущение. Когда переходишь в помещение побольше, то ты уже ближе к сцене: пространство больше, можно двигаться, но это всё равно еще не сцена. А вот когда ты выходишь на настоящую площадку, и перед тобой уже полноценная PA-система, а не просто мониторы, звук сразу становится масштабнее, живее.

И, конечно, свет — это огромная разница. Сейчас мы играем песню, заканчиваем — и просто переглядываемся под лампами дневного света. А на арене или в большом зале всё иначе: ты заканчиваешь трек, перед тобой толпа, световые пушки, вспышки — и вся эта энергия бьёт в ответ. Вот тогда всё и оживает по-настоящему. Это совсем другой уровень».




