*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 29
*Новое видео BLUE MEDUSA 27
Corrosion of Conformity

31 мар 2026 : 		 CORROSION OF CONFORMITY: «Мы никуда уходить не собираемся»

24 мар 2026 : 		 Гитарист CORROSION OF CONFORMITY хвалит нового ударника

15 мар 2026 : 		 CORROSION OF CONFORMITY определились с ударником

11 мар 2026 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

11 фев 2026 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

2 дек 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY выпустят двойной альбом весной

12 ноя 2025 : 		 Скейт от CORROSION OF CONFORMITY

8 окт 2025 : 		 MIKE DEAN может вновь оказаться в CORROSION OF CONFORMITY

25 сен 2025 : 		 PEPPER KEENAN обучает риффам CORROSION OF CONFORMITY и DOWN

22 сен 2025 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

18 авг 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY: «Это одна из самых важных наших записей»

14 авг 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY готовы к сведению

22 июл 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY записываются в студии Barry GIbb'a

11 мар 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY в студии

4 мар 2025 : 		 Винил CORROSION OF CONFORMITY выйдет весной

19 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY завершили подготовку

11 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY отправились в студию

4 ноя 2024 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

30 окт 2024 : 		 BOBBY LANDGRAF выступит с CORROSION OF CONFORMITY

22 сен 2024 : 		 MIKE DEAN покидает CORROSION OF CONFORMITY

10 июл 2024 : 		 RYAN ADAMS исполнил CORROSION OF CONFORMITY

3 авг 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY получили золото

10 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY

15 май 2023 : 		 В CORROSION OF CONFORMITY вернулся барабанщик

28 апр 2023 : 		 Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY

7 фев 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY работают над новым
CORROSION OF CONFORMITY: «Мы никуда уходить не собираемся»



У гитариста и основателя CORROSION OF CONFORMITY Woody Weatherman'a в недавнем интервью спросили, не собирается ли группа медленно сворачивать деятельность после тура 26 года:

«Совершенно нет. Я к тому, что до тех пор, пока мы не проживем 2026 год, говорить что-то рано, но у меня есть ощущение, что мы все сможем; мы все в отличной форме. У нас уже есть кое-что запланировано и 27 год. Вы знаете, как устроен этот бизнес — все планируют на много лет вперед. Так что на 2027 год уже тоже кое-что есть. Пока мы все еще здесь, мы по-прежнему будем гастролировать».

На вопрос, думал ли он о работе над какими-либо другими музыкальными сайд-проектами, подобными тому, что гитарист/вокалист CORROSION OF CONFORMITY Pepper Keenan делает с DOWN, Woody ответил:

«Да, у многих [других музыкантов есть другие проекты], чувак. Я к тому, что — черт возьми, посмотри на парней из CROWBAR. У них же есть… [Фронтмен CROWBAR Kirk Windstein], у него несколько [проектов], он тоже в DOWN. Но для меня — нет, это не варик. У меня слишком много других дел. C.O.C. — это работа, которой мне хватает. Я всегда был занят. И время от времени я наслаждаюсь небольшим перерывом в работе, как сейчас, сидя в своем магазине. Так что для меня это в основном одна группа и баста [Смеется]»




