сегодня



CORROSION OF CONFORMITY: «Мы никуда уходить не собираемся»



У гитариста и основателя CORROSION OF CONFORMITY Woody Weatherman'a в недавнем интервью спросили, не собирается ли группа медленно сворачивать деятельность после тура 26 года:



«Совершенно нет. Я к тому, что до тех пор, пока мы не проживем 2026 год, говорить что-то рано, но у меня есть ощущение, что мы все сможем; мы все в отличной форме. У нас уже есть кое-что запланировано и 27 год. Вы знаете, как устроен этот бизнес — все планируют на много лет вперед. Так что на 2027 год уже тоже кое-что есть. Пока мы все еще здесь, мы по-прежнему будем гастролировать».



На вопрос, думал ли он о работе над какими-либо другими музыкальными сайд-проектами, подобными тому, что гитарист/вокалист CORROSION OF CONFORMITY Pepper Keenan делает с DOWN, Woody ответил:



«Да, у многих [других музыкантов есть другие проекты], чувак. Я к тому, что — черт возьми, посмотри на парней из CROWBAR. У них же есть… [Фронтмен CROWBAR Kirk Windstein], у него несколько [проектов], он тоже в DOWN. Но для меня — нет, это не варик. У меня слишком много других дел. C.O.C. — это работа, которой мне хватает. Я всегда был занят. И время от времени я наслаждаюсь небольшим перерывом в работе, как сейчас, сидя в своем магазине. Так что для меня это в основном одна группа и баста [Смеется]»







+0 -0



просмотров: 28

