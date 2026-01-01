*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 29
*Новое видео BLUE MEDUSA 27
Rival Sons

31 мар 2026 : 		 Вокалист RIVAL SONS обещает очень грубый альбом

19 янв 2026 : 		 RIVAL SONS готовы к работе

11 янв 2026 : 		 Вокалист RIVAL SONS представил сингл

12 ноя 2025 : 		 Вокалист RIVAL SONS выпускает сольный альбом

6 июл 2025 : 		 Группа RIVAL SONS выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

14 дек 2024 : 		 Концертное видео RIVAL SONS

10 дек 2024 : 		 RIVAL SONS думают о новом материале

14 ноя 2024 : 		 RIVAL SONS готовят два релиза

19 янв 2024 : 		 Гитарист RIVAL SONS: «В нашем деле стать алкоголиком проще простого»

25 сен 2023 : 		 Новая песня RIVAL SONS

19 авг 2023 : 		 Новый альбом RIVAL SONS выйдет осенью

7 май 2023 : 		 Акустика от RIVAL SONS

5 апр 2023 : 		 Новое видео RIVAL SONS

23 янв 2023 : 		 Новое видео RIVAL SONS

16 окт 2022 : 		 Новое видео RIVAL SONS

24 ноя 2021 : 		 Рассказ о юбилейном туре RIVAL SONS

3 ноя 2021 : 		 RIVAL SONS почти закончили запись

20 июн 2021 : 		 RIVAL SONS работают над альбомом

4 июн 2021 : 		 RIVAL SONS проведут стрим

25 фев 2021 : 		 RIVAL SONS основали лейбл

6 янв 2021 : 		 RIVAL SONS исполняют классику Джеймса Брауна

26 апр 2020 : 		 Акустика от RIVAL SONS

25 окт 2019 : 		 Видео с выступления RIVAL SONS

5 сен 2019 : 		 JAY BUCHANAN о создании RIVAL SONS

20 авг 2019 : 		 Акустика от RIVAL SONS

21 июн 2019 : 		 Новое видео RIVAL SONS
Вокалист RIVAL SONS обещает очень грубый альбом



Jay Buchanan'a спросили в недавней беседе, будет ли новая пластинка RIVAL SONS тяжелее с учетом его недавно выпущенного сольного альбома:

«Это справедливый вопрос, потому что я думал о том же. Я не обязан жить в рамках какой-то одной баллады, которая будет записана на следующем альбоме, или чего-то еще. У меня обновилось чувство долга во многих отношениях. Мне нечего доказывать. Я хочу повеселиться со своими друзьями. И эта мысль приходила мне в голову много раз — я просто хочу записать альбом в гребаных черных футболках. Вот и все. Что-то очень-очень грубое, по-настоящему нерафинированное и как более задевающий за живое. [Что-то вроде второго альбома THE BLACK CROWES, 1992 года] "The Southern [Harmony And Musical] Companion", как в этих альбомах, где все настолько грубо, что это почти вызывает зубную боль. Что-то из серии: "Оооо". Думаю, я бы хотел сделать что-то в этом роде. Но в то же время Scott [Holiday, гитарист RIVAL SONS] и я — это вопрос сотрудничества, так что, как только мы соберемся вместе, посмотрим, что у нас выйдет».




