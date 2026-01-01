Вокалист RIVAL SONS обещает очень грубый альбом



Jay Buchanan'a спросили в недавней беседе, будет ли новая пластинка RIVAL SONS тяжелее с учетом его недавно выпущенного сольного альбома:



«Это справедливый вопрос, потому что я думал о том же. Я не обязан жить в рамках какой-то одной баллады, которая будет записана на следующем альбоме, или чего-то еще. У меня обновилось чувство долга во многих отношениях. Мне нечего доказывать. Я хочу повеселиться со своими друзьями. И эта мысль приходила мне в голову много раз — я просто хочу записать альбом в гребаных черных футболках. Вот и все. Что-то очень-очень грубое, по-настоящему нерафинированное и как более задевающий за живое. [Что-то вроде второго альбома THE BLACK CROWES, 1992 года] "The Southern [Harmony And Musical] Companion", как в этих альбомах, где все настолько грубо, что это почти вызывает зубную боль. Что-то из серии: "Оооо". Думаю, я бы хотел сделать что-то в этом роде. Но в то же время Scott [Holiday, гитарист RIVAL SONS] и я — это вопрос сотрудничества, так что, как только мы соберемся вместе, посмотрим, что у нас выйдет».







