KIP WINGER: «Я давно уже хотел завязать»



KIP WINGER в недавнем интервью прокомментировал новые концерты в 2026 году несмотря на то, что в прошлым они, вроде бы, окончательно завязали:



«Это назревало уже давно. Пять лет назад я сказал остальным участникам группы, что собираюсь прекратить выступления. Так что это был скорее постепенный, плавный сход со сцены, а не резкий финал. Мы отыграли концерт в Rainbow Bar & Grill на Backyard Bash — по сути, это было наше последнее заранее запланированное шоу. Хотя в 2026-м у нас всё ещё есть четыре концерта, которые были забронированы заранее. Поэтому, когда я сказал: «Слушайте, я заканчиваю с гастролями», а потом мы всё же собираемся сыграть ещё несколько раз, народ начал говорить: «Да ты и не уходил никуда».



В моём словаре вообще нет слова “пенсия”. Я просто хочу больше времени уделять сочинению классической музыки и не мотаться постоянно по разным дорогам. Сейчас мне уже тяжело петь такие вещи, как у WINGER, и, если честно, я уже не чувствую этого так, как раньше. Меня по-настоящему захватывает идея стать лучшим композитором, писать больше музыки. Если бы я не провёл столько времени в турах, у меня, наверное, было бы в два раза больше альбомов. Так что сейчас мне хочется просто прожить остаток жизни, сочиняя.



В конце этого месяца у нас концерт в Бразилии, потом два шоу в августе, одно в сентябре и, возможно, ещё одно в 2027-м — не факт. Но на этом всё. Я больше не собираюсь этим заниматься. Ну, разве что какая-нибудь из моих любимых рок-звёзд позовёт меня сыграть партии баса на записи».



Когда интервьюер напомнил, что Kip раньше говорил, что больше не сядет в туровый автобус, тот отрезал:



«Нет, нет и ещё раз нет. Я больше ни за что не поеду в автобусе. Это как фильм ужасов — серьёзно. Последний тур с Tom Keifer был очень тяжёлым. Так что ответ окончательный — нет.



Но мы с ребятами из WINGER отлично ладим. Всегда были как семья. Я буквально десять минут назад разговаривал с Reb'ом Beach'ом. Может, будем хотя бы раз в год собираться на кофе — потому что я реально скучаю по этим парням. Они потрясающие музыканты, и мне невероятно повезло пройти этот путь вместе с ними. Честно — благослови их Бог».



При этом Kip не стал окончательно захлопывать дверь:



«Если появится что-то по-настоящему интересное и всё сложится по времени — я не против разовых выступлений. Но в целом я просто хочу сосредоточиться на сочинении. Постоянные поездки — это уже слишком тяжело. Мы играли эти песни столько раз, что я благодарен за всё это, но чувствую: я уже не в том настроении и состоянии, каком был тогда. У нас осталось несколько концертов — и всё. Я больше не буду просить агента искать новые даты».







