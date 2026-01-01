Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 29
*Новое видео BLUE MEDUSA 27
31 мар 2026 : 		 KIP WINGER: «Я давно уже хотел завязать»

18 фев 2026 : 		 WINGER ушли со сцены в 2025, но сыграют еще четыре концерта в этом, а потом...

28 янв 2026 : 		 Гитарист WINGER на NAMM 2026

15 дек 2025 : 		 Барабанщик WINGER: «Мы долго готовились к уходу»

6 май 2025 : 		 KIP WINGER: «Нас толком так и не поняли»

15 апр 2025 : 		 Видео с выступления WINGER

24 мар 2025 : 		 REB BEACH о конце WINGER

23 мар 2025 : 		 KIP WINGER о финальном шоу WINGER

22 сен 2024 : 		 Видео полного выступления WINGER

25 сен 2023 : 		 Видео полного выступления WINGER

23 сен 2023 : 		 REB BEACH о первом хите WINGER

22 сен 2023 : 		 Демо-записи WINGER выйдут в бокс-сете

5 сен 2023 : 		 Гитаристу WINGER 60

20 авг 2023 : 		 Новое видео WINGER

24 июл 2023 : 		 KIP WINGER: «Мы не собираемся продолжать деятельность WINGER слишком долго»

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления WINGER

5 май 2023 : 		 Новое видео WINGER

12 апр 2023 : 		 Лидер WINGER — об общении с поклонниками

6 апр 2023 : 		 Новое видео WINGER

18 мар 2023 : 		 KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним

16 мар 2023 : 		 Тизер нового альбома WINGER

10 мар 2023 : 		 Новое видео WINGER

5 мар 2023 : 		 Обложка нового альбома WINGER

30 янв 2023 : 		 Одна песня WINGER вас точно удивит!

7 дек 2022 : 		 WINGER готовят новый альбом

17 мар 2022 : 		 WINGER исполняют ALICE COOPER, JEFFERSON STARSHIP; DOKKEN, JOURNEY
KIP WINGER: «Я давно уже хотел завязать»



KIP WINGER в недавнем интервью прокомментировал новые концерты в 2026 году несмотря на то, что в прошлым они, вроде бы, окончательно завязали:

«Это назревало уже давно. Пять лет назад я сказал остальным участникам группы, что собираюсь прекратить выступления. Так что это был скорее постепенный, плавный сход со сцены, а не резкий финал. Мы отыграли концерт в Rainbow Bar & Grill на Backyard Bash — по сути, это было наше последнее заранее запланированное шоу. Хотя в 2026-м у нас всё ещё есть четыре концерта, которые были забронированы заранее. Поэтому, когда я сказал: «Слушайте, я заканчиваю с гастролями», а потом мы всё же собираемся сыграть ещё несколько раз, народ начал говорить: «Да ты и не уходил никуда».

В моём словаре вообще нет слова “пенсия”. Я просто хочу больше времени уделять сочинению классической музыки и не мотаться постоянно по разным дорогам. Сейчас мне уже тяжело петь такие вещи, как у WINGER, и, если честно, я уже не чувствую этого так, как раньше. Меня по-настоящему захватывает идея стать лучшим композитором, писать больше музыки. Если бы я не провёл столько времени в турах, у меня, наверное, было бы в два раза больше альбомов. Так что сейчас мне хочется просто прожить остаток жизни, сочиняя.

В конце этого месяца у нас концерт в Бразилии, потом два шоу в августе, одно в сентябре и, возможно, ещё одно в 2027-м — не факт. Но на этом всё. Я больше не собираюсь этим заниматься. Ну, разве что какая-нибудь из моих любимых рок-звёзд позовёт меня сыграть партии баса на записи».

Когда интервьюер напомнил, что Kip раньше говорил, что больше не сядет в туровый автобус, тот отрезал:

«Нет, нет и ещё раз нет. Я больше ни за что не поеду в автобусе. Это как фильм ужасов — серьёзно. Последний тур с Tom Keifer был очень тяжёлым. Так что ответ окончательный — нет.

Но мы с ребятами из WINGER отлично ладим. Всегда были как семья. Я буквально десять минут назад разговаривал с Reb'ом Beach'ом. Может, будем хотя бы раз в год собираться на кофе — потому что я реально скучаю по этим парням. Они потрясающие музыканты, и мне невероятно повезло пройти этот путь вместе с ними. Честно — благослови их Бог».

При этом Kip не стал окончательно захлопывать дверь:

«Если появится что-то по-настоящему интересное и всё сложится по времени — я не против разовых выступлений. Но в целом я просто хочу сосредоточиться на сочинении. Постоянные поездки — это уже слишком тяжело. Мы играли эти песни столько раз, что я благодарен за всё это, но чувствую: я уже не в том настроении и состоянии, каком был тогда. У нас осталось несколько концертов — и всё. Я больше не буду просить агента искать новые даты».




