CHARLIE BENANTE хотел бы выпустить концертный альбом PANTERA



CHARLIE BENANTE в недавнем интервью спросили, есть ли шансы на то, что нынешний состав PANTERA выпустит новую музыку:



«Были кое-какие разговоры, но на самом деле ничего особенного. Я бы с удовольствием выпустил концертный альбом в этом составе, чтобы мы могли задокументировать то, что мы сделали, и просто наслаждаться этим. Я полагаю, это было бы здорово».



Он также рассказал о своем участии в нынешней инкарнации PANTERA:



«Я уверен, что попал в ситуацию с PANTERA не просто так, и именно поэтому я так сильно это все воспринял, именно поэтому я так сильно это все люблю, потому что это нечто большее, чем просто группа. И я бы хотел, чтобы люди в наши дни были более заботливыми и любящими по отношению ко всем, смекаете? Не только к музыкантам, но и друг к другу. Перестаньте относиться ко всему так плохо, потому что я скажу вам вот что: [через] 10 лет многое из этого исчезнет. Так что, если вам это сейчас не нравится, то все: больше не будет.



Я знаю, что в начале были скептики, и все, что я бы сказал, это "просто приходи [на один из концертов]". Если тебе это понравится, отлично. Если тебе это не понравится, ну и фиг с ним. Вам не обязательно приходить еще раз. Но дело в том, что люди, которые собирались приехать, приводили своих детей, которые никогда раньше не видели PANTERA. Это не то же самое. Дайма и Винни там нет, но мы играем эти песни, которые нужно сыграть еще раз, и это снова вызывает улыбки на лицах людей, и это здорово».



На вопрос о планах PANTERA на будущее, 63-летний барабанщик, который также является участником ANTHRAX с 1983 года, ответил:



«Я реально не знаю. Я знаю, что этим летом у нас будет несколько концертов, а затем, возможно, несколько концертов в следующем году, но на этом пока всё»







