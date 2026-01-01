Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 29
*Новое видео BLUE MEDUSA 26
31 мар 2026 : 		 CHARLIE BENANTE хотел бы выпустить концертный альбом PANTERA

24 мар 2026 : 		 Бывший вокалист PANTERA призывает послушать эти альбомы

7 фев 2026 : 		 Думает ли PANTERA о новой музыке?

31 дек 2025 : 		 JASON MCMASTER мог оказаться в PANTERA

4 дек 2025 : 		 Книга о PANTERA выйдет весной

14 окт 2025 : 		 Как CHARLIE BENANTE оказался в PANTERA?

25 авг 2025 : 		 Новая фигурка гитариста PANTERA

28 июл 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

18 июл 2025 : 		 PANTERA обновила сет

6 июл 2025 : 		 Группа PANTERA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

30 май 2025 : 		 PHILIP ANSELMO о возвращении PANTERA

29 май 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «PANTERA — это золотой стандарт»

27 май 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

14 май 2025 : 		 PANTERA о выступлении с METALLICA

18 апр 2025 : 		 REX BROWN о ранних годах PANTERA

19 мар 2025 : 		 Концертное видео PANTERA 1992 года

14 мар 2025 : 		 ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA

13 мар 2025 : 		 Винни Пол исполняет PANTERA

9 мар 2025 : 		 Гитарист PANTERA: «Круто наблюдать, как народ оттягивается на концертах»

4 мар 2025 : 		 PANTERA в Словении

17 фев 2025 : 		 BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к PANTERA

10 фев 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

4 фев 2025 : 		 Drum-cam от PANTERA

29 янв 2025 : 		 Участники SATYRICON присоединились на сцене к PANTERA

24 янв 2025 : 		 PANTERA открыла тур

12 янв 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL хвалит PANTERA
CHARLIE BENANTE в недавнем интервью спросили, есть ли шансы на то, что нынешний состав PANTERA выпустит новую музыку:

«Были кое-какие разговоры, но на самом деле ничего особенного. Я бы с удовольствием выпустил концертный альбом в этом составе, чтобы мы могли задокументировать то, что мы сделали, и просто наслаждаться этим. Я полагаю, это было бы здорово».

Он также рассказал о своем участии в нынешней инкарнации PANTERA:

«Я уверен, что попал в ситуацию с PANTERA не просто так, и именно поэтому я так сильно это все воспринял, именно поэтому я так сильно это все люблю, потому что это нечто большее, чем просто группа. И я бы хотел, чтобы люди в наши дни были более заботливыми и любящими по отношению ко всем, смекаете? Не только к музыкантам, но и друг к другу. Перестаньте относиться ко всему так плохо, потому что я скажу вам вот что: [через] 10 лет многое из этого исчезнет. Так что, если вам это сейчас не нравится, то все: больше не будет.

Я знаю, что в начале были скептики, и все, что я бы сказал, это "просто приходи [на один из концертов]". Если тебе это понравится, отлично. Если тебе это не понравится, ну и фиг с ним. Вам не обязательно приходить еще раз. Но дело в том, что люди, которые собирались приехать, приводили своих детей, которые никогда раньше не видели PANTERA. Это не то же самое. Дайма и Винни там нет, но мы играем эти песни, которые нужно сыграть еще раз, и это снова вызывает улыбки на лицах людей, и это здорово».

На вопрос о планах PANTERA на будущее, 63-летний барабанщик, который также является участником ANTHRAX с 1983 года, ответил:

«Я реально не знаю. Я знаю, что этим летом у нас будет несколько концертов, а затем, возможно, несколько концертов в следующем году, но на этом пока всё»




