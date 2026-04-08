*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 37
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 33
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
Вернется ли GREG PUCIATO в THE DILLINGER ESCAPE PLAN?



GREG PUCIATO в недавнем интервью спросили, что думает ли он о THE DILLINGER ESCAPE PLAN в настоящее время:

«Сложно про них не думать, потому что они постоянно на виду. Ну по крайней мере, для меня, поэтому мне сложно о них не думать. На каждом концерте я вижу людей в футболках, у сцены и снаружи — с винилом, который они хотят подписать. У них есть “Ire Works”, есть “One Of Us Is The Killer”, они подходят и спрашивают об этих релизах. И я этим горжусь. У меня нет такого: “Чёрт, это уже не я, не подходите ко мне с этим”. Наоборот — я горжусь этим.

В каком-то смысле именно это и сделало возможной жизнь для всех нас — для меня и для каждого, кто был вовлечён в эту историю. Всё, что мы потом делали, так или иначе выросло из нашего взаимодействия друг с другом. Так что я смотрю на это исключительно позитивно. У меня нет ни капли негатива по отношению к прошлому.

Да, я осознаю это каждый день — но при этом не живу этим. Понимаешь? Потому что иначе нельзя двигаться дальше. Нужно позволить себе быть тем, кем ты являешься сейчас. А для этого важно смотреть вперёд. Ты можешь понимать, что было у тебя за спиной, но не обязан постоянно оборачиваться и пялиться туда. Просто держать это в голове — и идти дальше. Для меня это ничем не отличается от школы — начальной, средней, старшей. Это огромная часть твоего становления, ты этим гордишься, как и какими-то отношениями из прошлого. Но жизнь-то продолжается».

Говоря о воссоединении оригинального состава THE DILLINGER ESCAPE PLAN вокруг вокалиста Dimitri Minakakis и гитариста Ben Weinman для концертов к 25-летию альбома Calculating Infinity, Greg сказал:

«“Calculating Infinity” — это очень важная пластинка. Я купил его в день выхода, я был фанатом той группы… И да, Dimitri был идеален для этого альбома. У него есть своя особая атмосфера — очень изолированная, почти клаустрофобная. После этого группа стала совсем другой: появилось больше свободы в вокале, в композиции. Но именно этот альбом — он как лезвие. Очень острый. И до сих пор звучит круто.

Забавно, потому что многие ждут от меня какого-то негатива — мол, “да пошло оно всё”. Но я не участвовал в записи этого альбома. Было бы странно, если бы я сейчас вдруг в это влез. Я не имею к нему отношения. Зачем мне выходить и играть его? Если они делают тур, где играют этот альбом целиком — мне там просто нечего делать. Вот если бы речь шла о “Miss Machine” или “One Of Us Is The Killer”… Хотя, понятно, они этого делать не будут».

На вопрос о возможном туре в честь “Miss Machine” Greg ответил:

«Для меня тут есть один момент: если ты решаешь это делать — нужно уметь поставить точку. Раньше я думал: “Мне нужно быть актуальным, мне нужно двигаться дальше”. И сейчас это ощущение никуда не делось — просто потому, что на всё это уходит огромное количество времени. А у меня есть энергия на новые свершения. Я хочу писать новую музыку, новые песни, работать с новыми людьми. Я по-прежнему одержим музыкой, искусством, пением. Когда ты едешь в тур, ты тащишь за собой прошлое. Мы и так играли старые песни годами — “Panasonic Youth” каждую ночь, и в какой-то момент это превращается в: “Сколько можно, чёрт возьми?”

Иногда нужно просто отойти.

Когда группа распалась, я бы тебе тогда сказал: “Да ни за что. Это сожрёт слишком много времени”. Я вышел из THE DILLINGER ESCAPE PLAN с ощущением, будто меня выстрелили из пушки — столько было энергии для новых вещей. У меня даже не возникало вопроса: “Что дальше?” Я уже знал — вперёд.

А сейчас? Стал бы я это делать? Я бы не стал играть “Miss Machine” целиком — для меня это немного странно. В этом нет реальной необходимости. То, что они делают с “Calculating Infinity”, логично — это единственный полноценный альбом с Dimitri, если не считать EP. Но если идти дальше, тогда нужно охватывать всё — от “Miss Machine” до “Dissociation” — и на этом ставить точку.

Потому что чем больше ты в это погружаешься, тем больше это превращается в лёгкие деньги. И в какой-то момент ты ловишь себя на мысли, что деньги приходят, а жизнь проходит мимо. Мне почти 46, и я думаю: “Вот ты поработаешь пару лет — и тебе уже 48”. Нельзя позволять этому забирать слишком много времени. Нужно продолжать создавать новое. И вот когда у тебя есть поток новых событий — тогда ты можешь иногда вернуться к прошлому, не теряя себя. Тогда это уже не вся твоя личность. И это, по-моему, самый здоровый баланс».




8 апр 2026
Altair21
Был на их концерте в Вольте в 2017, эх блаженные времена были
