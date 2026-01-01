Новое видео LEX LEGION

"Sleep Eternally", новое видео группы LEX LEGION, в состав которой входят бывшие и нынешние участники KING DIAMOND — Mikkey Dee, Andy La Rocque, Pete Blakk, Hal Patino, а также вокалист Nils K. Rue из PAGAN'S MIND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Lex Legion, выходящего в июне на MNRK Music Group:
01. Sleep Eternally (3:56)
02. Gypsy Tears (3:57)
03. When The Stars Align (3:52)
04. (I Am) The Resurrected (4:27)
05. Lost Inside (3:33)
06. Darkness (4:28)
07. Saviours (4:03)
08. Life Eternal (3:25)
09. Far Away (2:58)
