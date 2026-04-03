3 апр 2026



Барабанщик LAMB OF GOD: «Первый раз трезвым записал пластинку!»



ART CRUZ в недавнем интервью поговорил о последнем студийном альбоме LAMB OF GOD "Into Oblivion":



«Мы долго этого ждали. Это десятый студийный альбом группы. Это просто монументально — речь не только про наследие LAMB OF GOD, это ещё и мой третий альбом [с ними]. И я думаю, что у меня получилось… хотя нет — я не думаю, я знаю, что у меня получилось. Я знаю, что этот альбом — это я. Это искусство. Это моя индивидуальность. И, честно говоря, на это ушло много времени. Это часть того, чтобы с головой окунуться в такую группу и чего-то добиться. Так что мне очень интересно, что скажут фанаты и индустрия о новой музыке, потому что она очень важна — и для нас, и лично для меня».



Он продолжил: «Я ещё какое-то время буду жить этим альбомом. В других релизах тоже есть что-то неизгладимое — они для меня особенные, — но этот… мы сделали его громче. И, сделав его громче, я на самом деле его опустил — об этом можно отдельно поговорить. Это просто дико, но я так всем этим горжусь».



Говоря о своём вкладе в «Into Oblivion», Art сказал:



«Мой подход к этому альбому был совершенно иным. Во-первых, это мой первый альбом будучи трезвым — и это очень важно. Потому что тем алкоголиком, которым я был, я просто закапывал себя и никогда по-настоящему не присутствовал. Все приоритеты были перевёрнуты. Если коротко — эмоции стали гораздо сильнее, я чувствую всё иначе. Всё, к чему прикасаюсь, ощущается ярче: запахи сильнее, атмосфера в студии плотнее, свет — ярче. И мне это нравится. Я рад, что присутствую в этом процессе, потому что это полностью изменило мой подход — к творчеству, к игре, к состоянию тела, к тому, как я его тренирую, чем питаюсь, как готовлюсь. Я был очень строг к себе — и этому тоже пришлось учиться. Потому что я стал супер-параноидальным: “О, эта партия недостаточно хороша”. И если я что-то вынес из этого опыта, так это три вещи: меньше — лучше; настоящее распознаёт настоящее; и этот “air drumming” — буквально всё это, чувак».



Cruz продолжил: «С самого начала мой творческий процесс был совсем другим… У меня был другой взгляд на все. И не только это — я не был так вовлечён раньше. Когда мы делали мой первый альбом с LAMB OF GOD — одноимённый, — я только что закончил последний тур SLAYER и понимал, что мы возвращаемся домой. И тут: “Ты ведь хочешь быть в группе?” — “Да”. — “Окей, круто. Мы записываем альбом. Песни уже есть”. Я такой: “Что происходит?” — и сразу в работу. Я уже говорил: тот альбом можно считать “безопасным” — я не уходил далеко от того, что уже было. Я просто изучал, как работают эти парни. Это часть эволюции. Я не знал, что делаю, не знал, как они работают — пришлось учиться.



Потом был мой второй альбом, “Omens”. Это был уже пик продакшена для группы: огромная студия в Голливуде, месяц за месяцем, когда ты буквально живёшь там, готовясь к записи. И это был крутой опыт — потому что они сами раньше такого не делали. А вот этот альбом получился максимально естественным. И в начале процесса я даже не понимал, чего ожидать — всё было совсем не так, как раньше. Я думал: “Это неправильно. Что-то не так”. И я, как человек, начинаю: “Что мне делать?” Пытаюсь найти, как включиться. А иногда нужно просто остановиться, выдохнуть и позволить всему просто быть. Это не всегда можно контролировать.



Я не играю на гитаре — мне приходится ждать риффа или готовой песни. И эти парни — LAMB OF GOD не просто так. Заткнись, убери эго и слушай. Учись слушать, чтобы учиться — вот чему я здесь научился. Они меня этому научили. И с таким настроем я подошёл к новому альбому: быть максимально чистым. Я ушел из YouTube, из соцсетей, перестал смотреть на других барабанщиков, на “идеальных” барабанщиков, перестал следить за новыми релизами. Я просто сказал себе: “Стоп. Я привожу в порядок тело и голову”. Шесть месяцев тренировок по строгой программе — чтобы привести себя в форму и прочистить сознание. И, конечно, трезвость этому только помогала.



Я был настолько чист, что песни просто не менялись. Типа: “Вот, держи. Вот песни”. Тогда я этого не понимал, но теперь понимаю: они поверили в меня и в то, на что я способен. Не знаю, заслужил ли я это, но я это почувствовал. Они просто сказали: “Делай своё”. Никаких указаний. Просто: “Делай, что делаешь”. Песни не трогали. И, честно — это лучшее, что со мной случалось. У меня был ясный, незапятнанный настрой, и всё, что есть на этом альбоме — это именно то, что должно было там быть. Без внешнего влияния. Это всё уже было во мне. И теперь я этим горжусь. Это моя лучшая пластинка. Лично для меня — любимая пластинка из всех. По-настоящему».







