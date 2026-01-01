Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 32
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 26
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 26
*Умер Росс «Ross The Boss» Фридмен 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Drowning Pool

*



7 апр 2026 : 		 DROWNING POOL хотят успеть до конца года

12 мар 2026 : 		 У DROWNING POOL хватает материала для альбома

28 фев 2026 : 		 Новое видео DROWNING POOL x SORRY X

2 ноя 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL о сольном альбоме

10 сен 2025 : 		 DROWNING POOL и OFFSET в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

6 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DROWNING POOL

6 авг 2025 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Постараемся успеть до конца года»

10 июн 2025 : 		 DROWNING POOL выпустят делюкс-версию Sinner

28 май 2025 : 		 DROWNING POOL надеются выпустить альбом в этом году

13 апр 2025 : 		 Новая песня DROWNING POOL

15 мар 2025 : 		 Видео с текстом от DROWNING POOL

29 янв 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL о выходе на пенсию

11 янв 2025 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к распространению музыки на физносителях»

25 дек 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Я ненавижу влияние социальных сетей»

14 дек 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Никто не хочет быть следующим, чья голова окажется на разделочной доске»

26 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас есть и на альбом, и на ЕР»

24 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Социальные сети — отстой!»

22 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас полно материала»

5 ноя 2024 : 		 Гитарист DROWNING POOL: «Мы сейчас кайфуем как никогда!»

5 окт 2024 : 		 Новый альбом DROWNING POOL в 2025?

3 окт 2024 : 		 Новое видео DROWNING POOL

20 сен 2024 : 		 Новая песня DROWNING POOL

13 сен 2024 : 		 DROWNING POOL определились с синглом

21 авг 2024 : 		 Новый трек DROWNING POOL выйдет в течении месяца

8 июн 2024 : 		 DROWNING POOL сводят материал

11 апр 2024 : 		 DROWNING POOL готовят новинки к лету
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DROWNING POOL хотят успеть до конца года



zoom
Гитарист DROWNING POOL C.J. Pierce в недавнем интервью вновь подтвердил, что группа хочет успеть выпустить пластинку до конца года:

«Наша цель и план — выпустить полноформатный альбом в конце года. Мы снова отложили его, просто чтобы успеть попасть в студию и записаться, потому что было очень много концертов. А еще приближается 25-летняя годовщина выхода альбома "Sinner" [дебютного альбома DROWNING POOL]. У нас будет несколько специальных виниловых пластинок, выпущенных ограниченным тиражом, которые я только что заказал. Я не знал, что пластик в наши дни такой дорогой, но это так. Но, эй, это скоро выйдет. У нас такого раньше не было. Так что обо всем этом вы скоро узнаете. Мы собираемся исполнить альбом "Sinner" полностью, чего я с нетерпением жду. Мне нравится этот альбом. Так что это будет потрясающе, лето перейдет в осень, а затем, надеюсь, мы выпустим новый альбом к концу года и продолжим в том же духе уже в 2027 год".

Рассказывая о том, что поклонники могут ожидать услышать на грядущем альбоме DROWNING POOL, он сказал:

«Mike, Stevie и я — мы дружим со средней школы, и мы уже давно катаемся по этим американским горкам вместе, чувак. И это проявляется в музыке.

Я не хочу слишком углубляться в новые песни, потому что на пластинке и так много материала, и в конце мы собрали все вместе для записи. Но там много глубокого материала. Очень много всего интересного. Вы также можете почувствовать наше волнение от возвращения в состав Ryan'а. Итак, у нас наготове много всего классного. Нам всем не терпится поскорее это сделать и выпустить в свет. Сейчас самое подходящее для этого время. У нас есть немного свободного времени. 28 марта у нас выступление на InFERNo [фестивале] — это совсем рядом с Рино, и в апреле у нас будет немного времени, но, начиная с мая, мы будем очень заняты. Поэтому я стараюсь подготовить материал как можно скорее, чтобы он был готов к выпуску до конца года».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 62

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом