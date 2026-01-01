DROWNING POOL хотят успеть до конца года



Гитарист DROWNING POOL C.J. Pierce в недавнем интервью вновь подтвердил, что группа хочет успеть выпустить пластинку до конца года:



«Наша цель и план — выпустить полноформатный альбом в конце года. Мы снова отложили его, просто чтобы успеть попасть в студию и записаться, потому что было очень много концертов. А еще приближается 25-летняя годовщина выхода альбома "Sinner" [дебютного альбома DROWNING POOL]. У нас будет несколько специальных виниловых пластинок, выпущенных ограниченным тиражом, которые я только что заказал. Я не знал, что пластик в наши дни такой дорогой, но это так. Но, эй, это скоро выйдет. У нас такого раньше не было. Так что обо всем этом вы скоро узнаете. Мы собираемся исполнить альбом "Sinner" полностью, чего я с нетерпением жду. Мне нравится этот альбом. Так что это будет потрясающе, лето перейдет в осень, а затем, надеюсь, мы выпустим новый альбом к концу года и продолжим в том же духе уже в 2027 год".



Рассказывая о том, что поклонники могут ожидать услышать на грядущем альбоме DROWNING POOL, он сказал:



«Mike, Stevie и я — мы дружим со средней школы, и мы уже давно катаемся по этим американским горкам вместе, чувак. И это проявляется в музыке.



Я не хочу слишком углубляться в новые песни, потому что на пластинке и так много материала, и в конце мы собрали все вместе для записи. Но там много глубокого материала. Очень много всего интересного. Вы также можете почувствовать наше волнение от возвращения в состав Ryan'а. Итак, у нас наготове много всего классного. Нам всем не терпится поскорее это сделать и выпустить в свет. Сейчас самое подходящее для этого время. У нас есть немного свободного времени. 28 марта у нас выступление на InFERNo [фестивале] — это совсем рядом с Рино, и в апреле у нас будет немного времени, но, начиная с мая, мы будем очень заняты. Поэтому я стараюсь подготовить материал как можно скорее, чтобы он был готов к выпуску до конца года».







