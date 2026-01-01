Гитарист JUDAS PRIEST о своём приходе в группу: «Они соврали, сказав, что это прощальный тур»



RICHIE FAULKNER в недавнем интервью поделился мнением об альбоме «Sad Wings Of Destiny», отмечающем в этом году своё 50-летие:



«Он грандиозен, не так ли? Любой фанат JUDAS PRIEST вам это подтвердит. Это второй альбом в их карьере после "Rocka Rolla". Glenn начал брать дело в свои руки на втором альбоме. И на нём есть такие гиганты, как "Victim Of Changes", "The Ripper", "Island Of Domination", "Tyrant". Именно на этом альбоме они по-настоящему начали усиливать свой звук. Это очень важный альбом для группы с точки зрения сочинения песен и звучания, а также для фанатов. Думаю, если спросить любого фаната, этот альбом будет в его пятёрке лучших альбомов JUDAS PRIEST.



Летом мы отправляемся в турне. Так что нам придётся вернуться к некоторым из этих песен, чтобы отдать им дань уважения. Будет здорово».



На вопрос, есть ли какие-то песни JUDAS PRIEST, которые он хотел бы исполнить вживую, но ещё не имел возможности сыграть с группой, Richie ответил:



«Andy Sneap хочет сыграть "Island Of Domination" из альбома "Sad Wings". Мы никогда не играли эту песню — вернее, я не играл. Я всегда хотел исполнить "Reckless". Мы играли "Reckless" на репетициях пару туров назад, но по какой-то причине у нас не хватило времени в сет-листе. Пришлось что-то вырезать. Я обожаю "Reckless", и, надеюсь, когда-нибудь смогу её сыграть. Но таких песен из малоизвестных альбомов — куча. "Pain And Pleasure". "Fever" — я бы с удовольствием сыграл «Fever». Я обожаю "Fever" из альбома "Screaming Of Vengeance". Таких песен масса. Так что посмотрим, что будет. Я постараюсь включить в сет-лист "Reckless" или "Island Of Domination". Никогда не знаешь, что тебя ждёт».



Он также коснулся того факта, что в апреле 2026 года исполняется 15 лет с момента его прихода в JUDAS PRIEST на замену гитаристу-основателю группы Kenneth "K.K." Downing'у:



«Они меня обманули? Они соврали, сказав, что это прощальный тур. [Смеётся]. На самом деле это здорово. Я понимаю, как так получилось. Они любят то, что делают, а фанаты, которые поддерживают их уже более полувека, действительно преданны. Так что их можно понять — они отправились в турне и загорелись идеей записать альбом, и они записали его, потом захотели сыграть этот альбом вживую, а затем цикл повторился. Так что это действительно потрясающе. Они до сих пор создают новую музыку, до сих пор гастролируют, и я думаю, что мир от этого становится лучше. Они до сих пор здоровы. Они до сих пор любят то, что делают. Они до сих пор на высоте. Робу сейчас 74–75; я уже теряю счёт. 50 лет — это звучит как ошибка. Он выступает в свои 74–75, и просто не укладывается в голове, что кто-то на такое способен. Но он в этом возрасте занимается своим делом. Это действительно невероятно и, честно говоря, вдохновение для всех нас».







